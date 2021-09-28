https://ria.ru/20210928/moskva-1752104422.html

Москва заняла четвертое место в списке ста лучших городов мира

Москва заняла четвертое место в списке ста лучших городов мира - РИА Новости, 28.09.2021

Москва заняла четвертое место в списке ста лучших городов мира

Москва заняла четвертое место в рейтинге ста лучших городов мира The World's 100 Best Cities, говорится на официальном портале мэра российской столицы. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T07:46

2021-09-28T07:46

2021-09-28T12:20

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Москва заняла четвертое место в рейтинге ста лучших городов мира The World's 100 Best Cities, говорится на официальном портале мэра российской столицы.Международные эксперты оценивали не только возможности экономики или культурную среду, но и то, насколько сбалансированно развивается город. Важными ориентирами также были туристическая привлекательность и удобство для жизни, работы и бизнеса.Перовое место занял Лондон, второе — Париж, третье — Нью-Йорк.Кроме того, при составлении списка учитывали показатели в 24 областях, сгруппированных в шесть категорий: место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение.В категории "Продукт" российскую столицу признали лидером благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей. Вторую строчку рейтинга город занял в категории "Место" за высокий уровень безопасности и доступность качественных парков. Пятое место Москва получила в категории "Досуг", по уровню образования населения она вошла в топ-3 после Лондона и Санкт-Петербурга, а по количеству хештегов в инстаграме попала в десятку.

https://ria.ru/20210927/moskva-1751978134.html

https://ria.ru/20210927/spartakiada-1752036620.html

москва

париж

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, париж, лондон, сергей собянин, новости - туризм, наталья сергунина, рейтинг