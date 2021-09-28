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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210928/moskva-1752104422.html
Москва заняла четвертое место в списке ста лучших городов мира
Москва заняла четвертое место в списке ста лучших городов мира - РИА Новости, 28.09.2021
Москва заняла четвертое место в списке ста лучших городов мира
Москва заняла четвертое место в рейтинге ста лучших городов мира The World's 100 Best Cities, говорится на официальном портале мэра российской столицы. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T07:46
2021-09-28T12:20
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туризм
париж
лондон
сергей собянин
новости - туризм
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Москва заняла четвертое место в рейтинге ста лучших городов мира The World's 100 Best Cities, говорится на официальном портале мэра российской столицы.Международные эксперты оценивали не только возможности экономики или культурную среду, но и то, насколько сбалансированно развивается город. Важными ориентирами также были туристическая привлекательность и удобство для жизни, работы и бизнеса.Перовое место занял Лондон, второе — Париж, третье — Нью-Йорк.Кроме того, при составлении списка учитывали показатели в 24 областях, сгруппированных в шесть категорий: место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение.В категории "Продукт" российскую столицу признали лидером благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей. Вторую строчку рейтинга город занял в категории "Место" за высокий уровень безопасности и доступность качественных парков. Пятое место Москва получила в категории "Досуг", по уровню образования населения она вошла в топ-3 после Лондона и Санкт-Петербурга, а по количеству хештегов в инстаграме попала в десятку.
https://ria.ru/20210927/moskva-1751978134.html
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москва, париж, лондон, сергей собянин, новости - туризм, наталья сергунина, рейтинг
07:46 28.09.2021 (обновлено: 12:20 28.09.2021)
 
Москва заняла четвертое место в списке ста лучших городов мира

Москва заняла четвертое место в международном рейтинге The World's 100 Best Cities

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБольшой Каменный мост
Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Москва заняла четвертое место в рейтинге ста лучших городов мира The World's 100 Best Cities, говорится на официальном портале мэра российской столицы.

"Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес", — отметила заммэра Наталья Сергунина.

Международные эксперты оценивали не только возможности экономики или культурную среду, но и то, насколько сбалансированно развивается город. Важными ориентирами также были туристическая привлекательность и удобство для жизни, работы и бизнеса.
Перовое место занял Лондон, второе — Париж, третье — Нью-Йорк.
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Кроме того, при составлении списка учитывали показатели в 24 областях, сгруппированных в шесть категорий: место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение.
В категории "Продукт" российскую столицу признали лидером благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей. Вторую строчку рейтинга город занял в категории "Место" за высокий уровень безопасности и доступность качественных парков.
Пятое место Москва получила в категории "Досуг", по уровню образования населения она вошла в топ-3 после Лондона и Санкт-Петербурга, а по количеству хештегов в инстаграме попала в десятку.
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