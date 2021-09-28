https://ria.ru/20210928/milliarder-1752150998.html

Маск занял первое место в списке миллиардеров Forbes

Маск занял первое место в списке миллиардеров Forbes - РИА Новости, 28.09.2021

Маск занял первое место в списке миллиардеров Forbes

Предприниматель Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира, причем его состояние впервые превысило 200 миллиардов долларов, следует... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:06

2021-09-28T13:06

2021-09-28T14:23

в мире

марк цукерберг

билл гейтс

spacex

forbes

microsoft corporation

бернар арно

джефф безос

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира, причем его состояние впервые превысило 200 миллиардов долларов, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.Так, за сутки основатель SpaceX и гендиректор Tesla разбогател на 3,8 миллиарда долларов — его состояние на закрытии торгов 27 сентября оценивалось в 203,4 миллиарда. Таким образом, он стал третьим человеком в мире, преодолевшим планку в 200 миллиардов долларов, — первым в августе 2020-го этого добился основатель Amazon Джефф Безос, вторым — президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно в минувшем июне.Маск уже занимал первое место в рейтинге в январе, но затем снова уступил его Безосу. Сейчас основатель Amazon отстает почти на шесть миллиардов — у него 197,7 миллиарда долларов.Третью строчку занимает Арно с 175,7 миллиарда, четвертое — основатель Microsoft Билл Гейтс (131 миллиарда), а замыкает пятерку основатель Facebook Марк Цукерберг, у которого 126,4 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210922/milliardery-1751234047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, марк цукерберг, билл гейтс, spacex, forbes, microsoft corporation, бернар арно, джефф безос, tesla motors, илон маск