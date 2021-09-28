Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/milliarder-1752150998.html
Маск занял первое место в списке миллиардеров Forbes
Маск занял первое место в списке миллиардеров Forbes - РИА Новости, 28.09.2021
Маск занял первое место в списке миллиардеров Forbes
Предприниматель Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира, причем его состояние впервые превысило 200 миллиардов долларов, следует... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:06
2021-09-28T14:23
в мире
марк цукерберг
билл гейтс
spacex
forbes
microsoft corporation
бернар арно
джефф безос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_0:75:2944:1731_1920x0_80_0_0_6f39560edee19ae967669e87aa5966e8.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира, причем его состояние впервые превысило 200 миллиардов долларов, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.Так, за сутки основатель SpaceX и гендиректор Tesla разбогател на 3,8 миллиарда долларов — его состояние на закрытии торгов 27 сентября оценивалось в 203,4 миллиарда. Таким образом, он стал третьим человеком в мире, преодолевшим планку в 200 миллиардов долларов, — первым в августе 2020-го этого добился основатель Amazon Джефф Безос, вторым — президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно в минувшем июне.Маск уже занимал первое место в рейтинге в январе, но затем снова уступил его Безосу. Сейчас основатель Amazon отстает почти на шесть миллиардов — у него 197,7 миллиарда долларов.Третью строчку занимает Арно с 175,7 миллиарда, четвертое — основатель Microsoft Билл Гейтс (131 миллиарда), а замыкает пятерку основатель Facebook Марк Цукерберг, у которого 126,4 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20210922/milliardery-1751234047.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_0ebeded0aacb5eed30cb49835c82035a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, марк цукерберг, билл гейтс, spacex, forbes, microsoft corporation, бернар арно, джефф безос, tesla motors, илон маск
13:06 28.09.2021 (обновлено: 14:23 28.09.2021)
 
Маск занял первое место в списке миллиардеров Forbes

Глава Tesla Илон Маск занял первое место в списке богатейших людей мира

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира, причем его состояние впервые превысило 200 миллиардов долларов, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.
Так, за сутки основатель SpaceX и гендиректор Tesla разбогател на 3,8 миллиарда долларов — его состояние на закрытии торгов 27 сентября оценивалось в 203,4 миллиарда. Таким образом, он стал третьим человеком в мире, преодолевшим планку в 200 миллиардов долларов, — первым в августе 2020-го этого добился основатель Amazon Джефф Безос, вторым — президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно в минувшем июне.
Маск уже занимал первое место в рейтинге в январе, но затем снова уступил его Безосу. Сейчас основатель Amazon отстает почти на шесть миллиардов — у него 197,7 миллиарда долларов.
Третью строчку занимает Арно с 175,7 миллиарда, четвертое — основатель Microsoft Билл Гейтс (131 миллиарда), а замыкает пятерку основатель Facebook Марк Цукерберг, у которого 126,4 миллиарда долларов.
Председатель совета директоров ПАО Северсталь Алексей Мордашов - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 08:17
Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами за 2020 год
 
В миреМарк ЦукербергБилл ГейтсSpaceXForbesMicrosoft CorporationБернар АрноДжефф БезосTesla motorsИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
01:11Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
Лента новостейМолния