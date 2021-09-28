https://ria.ru/20210928/milliarder-1752150998.html
Маск занял первое место в списке миллиардеров Forbes
Маск занял первое место в списке миллиардеров Forbes - РИА Новости, 28.09.2021
Маск занял первое место в списке миллиардеров Forbes
Предприниматель Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира, причем его состояние впервые превысило 200 миллиардов долларов, следует... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:06
2021-09-28T13:06
2021-09-28T14:23
в мире
марк цукерберг
билл гейтс
spacex
forbes
microsoft corporation
бернар арно
джефф безос
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира, причем его состояние впервые превысило 200 миллиардов долларов, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.Так, за сутки основатель SpaceX и гендиректор Tesla разбогател на 3,8 миллиарда долларов — его состояние на закрытии торгов 27 сентября оценивалось в 203,4 миллиарда. Таким образом, он стал третьим человеком в мире, преодолевшим планку в 200 миллиардов долларов, — первым в августе 2020-го этого добился основатель Amazon Джефф Безос, вторым — президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно в минувшем июне.Маск уже занимал первое место в рейтинге в январе, но затем снова уступил его Безосу. Сейчас основатель Amazon отстает почти на шесть миллиардов — у него 197,7 миллиарда долларов.Третью строчку занимает Арно с 175,7 миллиарда, четвертое — основатель Microsoft Билл Гейтс (131 миллиарда), а замыкает пятерку основатель Facebook Марк Цукерберг, у которого 126,4 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20210922/milliardery-1751234047.html
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в мире, марк цукерберг, билл гейтс, spacex, forbes, microsoft corporation, бернар арно, джефф безос, tesla motors, илон маск
13:06 28.09.2021 (обновлено: 14:23 28.09.2021)
Маск занял первое место в списке миллиардеров Forbes
Глава Tesla Илон Маск занял первое место в списке богатейших людей мира