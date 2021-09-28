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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210928/melnichenko-1752165036.html
Мельниченко вступил в должность главы Пензенской области
Мельниченко вступил в должность главы Пензенской области - РИА Новости, 28.09.2021
Мельниченко вступил в должность главы Пензенской области
Победивший на выборах губернатора Пензенской области Олег Мельниченко во вторник принес присягу и официально вступил в должность. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:11
2021-09-28T14:11
выборы в государственную думу
политика
пензенская область
единая россия
совет федерации рф
олег мельниченко
россия
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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Пензенской области Олег Мельниченко во вторник принес присягу и официально вступил в должность.Мельниченко, представляющий партию "Единая Россия", на голосовании с 17 по 19 сентября был избран губернатором на пятилетний срок, набрав 72,38% голосов избирателей при явке 57%. Удостоверение избранного губернатора ему было вручено 21 сентября."Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Пензенской области добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Пензенской области, верно служить народу", - произнес текст присяги Мельниченко на торжественной церемонии вступления в должность, онлайн-трансляция которой ведется в аккаунте правительства области в соцсети "ВКонтакте".Согласно уставу области, губернатор признается вступившим в должность с момента принесения им присяги."Олег Владимирович Мельниченко вступил в должность губернатора Пензенской области", - объявил ведущий.На торжественной церемонии, которая проходит в здании киноконцертного зала "Пенза", присутствуют полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты и другие почетные гости.
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политика, пензенская область, единая россия, совет федерации рф, олег мельниченко, россия
14:11 28.09.2021
 
Мельниченко вступил в должность главы Пензенской области

Победивший на выборах Олег Мельниченко вступил в должность главы Пензенской области

© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиОлег Мельниченко
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Пензенской области Олег Мельниченко во вторник принес присягу и официально вступил в должность.
Мельниченко, представляющий партию "Единая Россия", на голосовании с 17 по 19 сентября был избран губернатором на пятилетний срок, набрав 72,38% голосов избирателей при явке 57%. Удостоверение избранного губернатора ему было вручено 21 сентября.
"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Пензенской области добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Пензенской области, верно служить народу", - произнес текст присяги Мельниченко на торжественной церемонии вступления в должность, онлайн-трансляция которой ведется в аккаунте правительства области в соцсети "ВКонтакте".
Согласно уставу области, губернатор признается вступившим в должность с момента принесения им присяги.
"Олег Владимирович Мельниченко вступил в должность губернатора Пензенской области", - объявил ведущий.
На торжественной церемонии, которая проходит в здании киноконцертного зала "Пенза", присутствуют полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты и другие почетные гости.
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Выборы в Государственную думуПолитикаПензенская областьЕдиная РоссияСовет Федерации РФОлег МельниченкоРоссия
 
 
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