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В России создали базу данных по конфликтам белых медведей с людьми
В России создали базу данных по конфликтам белых медведей с людьми - РИА Новости, 28.09.2021
В России создали базу данных по конфликтам белых медведей с людьми
Ученые зафиксировали рост числа конфликтов между белыми медведями и людьми, говорится в докладе биолога, сотрудника Магаданского института биологических проблем РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:45
2021-09-28T16:47
общество
арктический совет
арктика
чукотка
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ученые зафиксировали рост числа конфликтов между белыми медведями и людьми, говорится в докладе биолога, сотрудника Магаданского института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения Российской академии наук Анатолия Кочнева, представленном его супругой во вторник на международной конференции "Вселенная белого медведя".Во время озвучивания доклада было отмечено, что в 2018-2020 годах было завершено создание базы данных по конфликтам человека и белого медведя на Чукотке. В базу внесены данные о 179 конфликтах за период с 1940 по 2013 год, было опрошено 73 информатора из 13 населенных пунктов Чукотки. Количество конфликтов медведя и человека стало возрастать в 2000-х годах, особенно после 2004 года, что связано с более частым появлением белых медведей на побережье в поисках пищи. Большинство конфликтов завершалось мирно."Звери либо уходили сами, либо их удавалось прогнать. Тем не менее, в 11 случаях медведи наносили повреждения людям или даже убивали их. Дважды было зафиксировано убийство человека медведем. В остальных конфликтах медведи наносили укусы и царапины, ломали конечности и ребра, один раз откусили ухо и содрали кожу с лица человека", - говорится в докладе.Конфликтов, в которых пострадали сами медведи, было значительно больше - 47, то есть 33% случаев."Дважды медведи уходили (в дикую природу - ред.) после ранения в лапу и морду. Остальные были убиты. В некоторых случаях, в результате одного конфликта были застрелены несколько зверей. В общей сложности в 47 конфликтах было убито или ранено 56 медведей", - говорится в докладе.В докладе уточняется, что местные жители признают конфликтом не только само нападение медведей, но еще 13 конфликтных ситуаций. Чаще всего конфликтом признавалось приближение медведей к людям без нападения, а также появление медведей вблизи населенного пункта или промыслового жилья, остальные конфликты составляют от 2-10% случаев."К таким случаям относятся мародерство медведей, когда они воровали из сараев и выгребных ям, или отбирали добычу у охотников и рыболовов. Преследование уходящих или бегущих людей, а также преследование людей на собачьих упряжках и снегоходах, также нападение на собак, проникновение в жилье с выламыванием окон и дверей. Медведи также мешали охотникам, включая поедание приманки на пушного зверя.", - отчается в докладе ученого.По данным доклада, самый редкий конфликт - повреждение имущества, например, лодки или палатки."В одном случае жители села застрелили двух медведей, которые раскопали свежие могилы на кладбище и поедали недавно захороненных покойников. Если такое происходит, то медведей убивают всегда", - уточняется в докладе.В исследовании отмечается, что местные жители рассматривают любую встречу с медведем за пределами села, как конфликтную несмотря на отсутствие какого-либо взаимодействия. В половине случаев такая ситуация решается отстрелом медведя.По мнению биолога, феномен концентрации белых медведей у крупных источников пищи известен давно, но никогда он не был настолько выраженным и регулярным, как в настоящее время, когда арктические моря ежегодно освобождаются ото льдов. Наиболее часто концентрации медведей на Чукотке возникают на береговых лежбищах моржей.Конференция "Вселенная белого медведя" проходит с 28 по 30 сентября в онлайн-формате, на нее соберутся свыше 30 человек - участники профильных комиссий и члены научной рабочей группы США и России в Российско-Американской комиссии по белому медведю, а также ведущие ученые, представители природоохранных и общественных организаций. Конференция проходит, как одно из мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете. Пост председателя в данной организации РФ заняла в мае 2021 года.
https://ria.ru/20210210/chukotka-1596738064.html
https://ria.ru/20201216/medvedi-1589558308.html
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общество, арктический совет, арктика, чукотка, россия
16:45 28.09.2021 (обновлено: 16:47 28.09.2021)
 
В России создали базу данных по конфликтам белых медведей с людьми

В РАН создали базу данных по конфликтам белых медведей с людьми на Чукотке

© РИА Новости / Максим Деминов / Перейти в фотобанкБелый медведь у села Рыркайпий в Иультинском районе Чукотского автономного округа России
Белый медведь у села Рыркайпий в Иультинском районе Чукотского автономного округа России - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Максим Деминов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ученые зафиксировали рост числа конфликтов между белыми медведями и людьми, говорится в докладе биолога, сотрудника Магаданского института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения Российской академии наук Анатолия Кочнева, представленном его супругой во вторник на международной конференции "Вселенная белого медведя".
Во время озвучивания доклада было отмечено, что в 2018-2020 годах было завершено создание базы данных по конфликтам человека и белого медведя на Чукотке. В базу внесены данные о 179 конфликтах за период с 1940 по 2013 год, было опрошено 73 информатора из 13 населенных пунктов Чукотки. Количество конфликтов медведя и человека стало возрастать в 2000-х годах, особенно после 2004 года, что связано с более частым появлением белых медведей на побережье в поисках пищи. Большинство конфликтов завершалось мирно.
Белые медведи - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Где-то на белом свете. Будни сел, оказавшихся в осаде медведей
"Звери либо уходили сами, либо их удавалось прогнать. Тем не менее, в 11 случаях медведи наносили повреждения людям или даже убивали их. Дважды было зафиксировано убийство человека медведем. В остальных конфликтах медведи наносили укусы и царапины, ломали конечности и ребра, один раз откусили ухо и содрали кожу с лица человека", - говорится в докладе.
Конфликтов, в которых пострадали сами медведи, было значительно больше - 47, то есть 33% случаев.
"Дважды медведи уходили (в дикую природу - ред.) после ранения в лапу и морду. Остальные были убиты. В некоторых случаях, в результате одного конфликта были застрелены несколько зверей. В общей сложности в 47 конфликтах было убито или ранено 56 медведей", - говорится в докладе.
В докладе уточняется, что местные жители признают конфликтом не только само нападение медведей, но еще 13 конфликтных ситуаций. Чаще всего конфликтом признавалось приближение медведей к людям без нападения, а также появление медведей вблизи населенного пункта или промыслового жилья, остальные конфликты составляют от 2-10% случаев.
"К таким случаям относятся мародерство медведей, когда они воровали из сараев и выгребных ям, или отбирали добычу у охотников и рыболовов. Преследование уходящих или бегущих людей, а также преследование людей на собачьих упряжках и снегоходах, также нападение на собак, проникновение в жилье с выламыванием окон и дверей. Медведи также мешали охотникам, включая поедание приманки на пушного зверя.", - отчается в докладе ученого.
Белые медведи у села Рыркайпий в Иультинском районе Чукотского автономного округа России - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 18:11
Десятки худых медведей пришли к селу на Чукотке
По данным доклада, самый редкий конфликт - повреждение имущества, например, лодки или палатки.
"В одном случае жители села застрелили двух медведей, которые раскопали свежие могилы на кладбище и поедали недавно захороненных покойников. Если такое происходит, то медведей убивают всегда", - уточняется в докладе.
В исследовании отмечается, что местные жители рассматривают любую встречу с медведем за пределами села, как конфликтную несмотря на отсутствие какого-либо взаимодействия. В половине случаев такая ситуация решается отстрелом медведя.
По мнению биолога, феномен концентрации белых медведей у крупных источников пищи известен давно, но никогда он не был настолько выраженным и регулярным, как в настоящее время, когда арктические моря ежегодно освобождаются ото льдов. Наиболее часто концентрации медведей на Чукотке возникают на береговых лежбищах моржей.
Конференция "Вселенная белого медведя" проходит с 28 по 30 сентября в онлайн-формате, на нее соберутся свыше 30 человек - участники профильных комиссий и члены научной рабочей группы США и России в Российско-Американской комиссии по белому медведю, а также ведущие ученые, представители природоохранных и общественных организаций. Конференция проходит, как одно из мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете. Пост председателя в данной организации РФ заняла в мае 2021 года.
Белый медведь - РИА Новости, 1920, 22.04.2019
22 апреля 2019, 03:42
Заблудившегося белого медведя отправили на вертолете с Камчатки на Чукотку
 
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