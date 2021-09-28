https://ria.ru/20210928/medvedev-1752108927.html

Медведев рассказал, почему не захотел избираться в Госдуму

Медведев рассказал, почему не захотел избираться в Госдуму - РИА Новости, 28.09.2021

Медведев рассказал, почему не захотел избираться в Госдуму

Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что для бывшего главы государства было бы неправильно избираться в Госдуму или... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T09:05

2021-09-28T09:05

2021-09-28T10:08

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что для бывшего главы государства было бы неправильно избираться в Госдуму или претендовать на место спикера парламента."Это очень тонкая такая работа, требующая согласования интересов, воль, достижения компромиссов между разными людьми, между разными фракциями. Это такая филигранная работа, которую нужно вести в ежедневном режиме. Причем не опираясь на прежние, так сказать, должности, а именно, что называется, просто потому, что так распорядилась судьба и тебя избрали в Государственную думу", — сказал он в интервью телеканалу RT.Медведев пояснил, что у бывшего президента "не так много возможностей для продолжения трудовой деятельности", и отметил, что в некоторых странах бывшие лидеры вообще не занимают госдолжности, вместо этого читают лекции и ведут общественные форумы."У нас таких правил нет. Но тем не менее, все-таки, есть и представление о том, что ты делаешь. Вот сейчас я заместитель председателя Совета безопасности. Председатель Совета безопасности — президент нашей страны. Я занимаюсь важными, интересными вопросами, связанными с обеспечением национальной безопасности нашей страны, обеспечением обороноспособности. И это в известной степени, в том числе, связано с тем опытом, которым я располагаю, который я получил, находясь на тех должностях", — отметил собеседник.При этом он подчеркнул, что Дума — очень важный высший законодательный орган, работа в нем "исключительно интересная" и для многих была бы апогеем их юридической карьеры, но его судьба сложилась иначе.

https://ria.ru/20210928/vybory-1752109383.html

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политика, санкт-петербург, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев, россия