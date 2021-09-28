https://ria.ru/20210928/medvedev-1752108927.html
Медведев рассказал, почему не захотел избираться в Госдуму
Медведев рассказал, почему не захотел избираться в Госдуму - РИА Новости, 28.09.2021
Медведев рассказал, почему не захотел избираться в Госдуму
Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что для бывшего главы государства было бы неправильно избираться в Госдуму или... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T09:05
2021-09-28T09:05
2021-09-28T10:08
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что для бывшего главы государства было бы неправильно избираться в Госдуму или претендовать на место спикера парламента."Это очень тонкая такая работа, требующая согласования интересов, воль, достижения компромиссов между разными людьми, между разными фракциями. Это такая филигранная работа, которую нужно вести в ежедневном режиме. Причем не опираясь на прежние, так сказать, должности, а именно, что называется, просто потому, что так распорядилась судьба и тебя избрали в Государственную думу", — сказал он в интервью телеканалу RT.Медведев пояснил, что у бывшего президента "не так много возможностей для продолжения трудовой деятельности", и отметил, что в некоторых странах бывшие лидеры вообще не занимают госдолжности, вместо этого читают лекции и ведут общественные форумы."У нас таких правил нет. Но тем не менее, все-таки, есть и представление о том, что ты делаешь. Вот сейчас я заместитель председателя Совета безопасности. Председатель Совета безопасности — президент нашей страны. Я занимаюсь важными, интересными вопросами, связанными с обеспечением национальной безопасности нашей страны, обеспечением обороноспособности. И это в известной степени, в том числе, связано с тем опытом, которым я располагаю, который я получил, находясь на тех должностях", — отметил собеседник.При этом он подчеркнул, что Дума — очень важный высший законодательный орган, работа в нем "исключительно интересная" и для многих была бы апогеем их юридической карьеры, но его судьба сложилась иначе.
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политика, санкт-петербург, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев, россия
09:05 28.09.2021 (обновлено: 10:08 28.09.2021)
Медведев рассказал, почему не захотел избираться в Госдуму
Председатель "Единой России" Медведев: было бы не очень правильно избираться в Госдуму
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Председатель "Единой России
", зампред Совбеза Дмитрий Медведев
считает, что для бывшего главы государства было бы неправильно избираться в Госдуму
или претендовать на место спикера парламента.
"Это очень тонкая такая работа, требующая согласования интересов, воль, достижения компромиссов между разными людьми, между разными фракциями. Это такая филигранная работа, которую нужно вести в ежедневном режиме. Причем не опираясь на прежние, так сказать, должности, а именно, что называется, просто потому, что так распорядилась судьба и тебя избрали в Государственную думу", — сказал он в интервью телеканалу RT
.
Медведев пояснил, что у бывшего президента "не так много возможностей для продолжения трудовой деятельности", и отметил, что в некоторых странах бывшие лидеры вообще не занимают госдолжности, вместо этого читают лекции и ведут общественные форумы.
"У нас таких правил нет. Но тем не менее, все-таки, есть и представление о том, что ты делаешь. Вот сейчас я заместитель председателя Совета безопасности. Председатель Совета безопасности — президент нашей страны. Я занимаюсь важными, интересными вопросами, связанными с обеспечением национальной безопасности нашей страны, обеспечением обороноспособности. И это в известной степени, в том числе, связано с тем опытом, которым я располагаю, который я получил, находясь на тех должностях", — отметил собеседник.
При этом он подчеркнул, что Дума — очень важный высший законодательный орган, работа в нем "исключительно интересная" и для многих была бы апогеем их юридической карьеры, но его судьба сложилась иначе.