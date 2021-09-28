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Житель Приамурья перевозил на такси более 19 килограмм марихуаны
Житель Приамурья перевозил на такси более 19 килограмм марихуаны - РИА Новости, 28.09.2021
Житель Приамурья перевозил на такси более 19 килограмм марихуаны
Правоохранители задержали жителя Амурской области, перевозившего около 19,5 килограмма марихуаны в автомобиле такси, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T05:14
2021-09-28T05:45
происшествия
амурская область
умвд рф
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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Амурской области, перевозившего около 19,5 килограмма марихуаны в автомобиле такси, сообщает региональное УМВД РФ.Установлено, что наркотики принадлежали пассажиру автомобиля – мужчине 1997 года рождения. Как уточнил РИА Новости представитель регионального УМВД, запрещенные вещества он перевозил на такси.Фигурант живет в Сковородинском районе и для сбора дикорастущей конопли прибыл в Ромненский район на такси. Наркотики мужчина изготовил для личного потребления, отмечают в УМВД.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере". Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы, он заключен под стражу.
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происшествия, амурская область, умвд рф
05:14 28.09.2021 (обновлено: 05:45 28.09.2021)
 
Житель Приамурья перевозил на такси более 19 килограмм марихуаны

Житель Амурской области перевозил на такси 19,5 килограмма марихуаны

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Амурской области, перевозившего около 19,5 килограмма марихуаны в автомобиле такси, сообщает региональное УМВД РФ.
"На 1346-м километре автодороги Чита-Хабаровск инспекторы ДПС для проверки документов остановили автомобиль Toyota Caldina. В ходе осмотра в багажном отделении полицейские обнаружили и изъяли три полимерных мешка с растительной массой с характерным запахом конопли, а в салоне транспортного средства две канистры с темной жидкостью. Исследование показало, что изъятое является марихуаной весом около 19,5 килограмма и гашишным маслом весом более 80 граммов", - говорится в сообщении.
Установлено, что наркотики принадлежали пассажиру автомобиля – мужчине 1997 года рождения. Как уточнил РИА Новости представитель регионального УМВД, запрещенные вещества он перевозил на такси.
Фигурант живет в Сковородинском районе и для сбора дикорастущей конопли прибыл в Ромненский район на такси. Наркотики мужчина изготовил для личного потребления, отмечают в УМВД.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере". Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы, он заключен под стражу.
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