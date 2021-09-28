https://ria.ru/20210928/marikhuana-1752100187.html

Житель Приамурья перевозил на такси более 19 килограмм марихуаны

Житель Приамурья перевозил на такси более 19 килограмм марихуаны - РИА Новости, 28.09.2021

Житель Приамурья перевозил на такси более 19 килограмм марихуаны

Правоохранители задержали жителя Амурской области, перевозившего около 19,5 килограмма марихуаны в автомобиле такси, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T05:14

2021-09-28T05:14

2021-09-28T05:45

происшествия

амурская область

умвд рф

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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Амурской области, перевозившего около 19,5 килограмма марихуаны в автомобиле такси, сообщает региональное УМВД РФ.Установлено, что наркотики принадлежали пассажиру автомобиля – мужчине 1997 года рождения. Как уточнил РИА Новости представитель регионального УМВД, запрещенные вещества он перевозил на такси.Фигурант живет в Сковородинском районе и для сбора дикорастущей конопли прибыл в Ромненский район на такси. Наркотики мужчина изготовил для личного потребления, отмечают в УМВД.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере". Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы, он заключен под стражу.

https://radiosputnik.ria.ru/20200305/1568219945.html

амурская область

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2021

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происшествия, амурская область, умвд рф