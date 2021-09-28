https://ria.ru/20210928/malta-1751995810.html
Власти Мальты вводят визы для "цифровых кочевников"
Власти Мальты вводят визы для "цифровых кочевников" - РИА Новости, 28.09.2021
Власти Мальты вводят визы для "цифровых кочевников"
Мальта ввела новый тип виз — они предназначены для "цифровых кочевников", сообщает "Европульс". РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T03:40
2021-09-28T03:40
2021-09-28T03:40
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Мальта ввела новый тип виз — они предназначены для "цифровых кочевников", сообщает "Европульс".Такое разрешение на въезд дает гражданам других государств право жить на острове до одного года при условии, что они работают удаленно на иностранную компанию. Они не могут сотрудничать с местными фирмами и даже подрабатывать в них.Стоимость оформления визы — 300 евро. Кроме того, "кочевникам" придется самостоятельно сделать медстраховку, чтобы иметь возможность лечиться в местных больницах.Новый тип визы ввели с целью простимулировать туризм на Мальте вне сезона.На Мальте уже живет и работает около тысячи "цифровых кочевников". Благодаря введению новой визы правительство надеется привлекать 1200 кандидатов ежегодно.
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мальта, новости - туризм, туризм, it-компании, стиль жизни, куда поехать
Власти Мальты вводят визы для "цифровых кочевников"
На Мальте вводят визы для "цифровых кочевников"
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Мальта ввела новый тип виз — они предназначены для "цифровых кочевников", сообщает
"Европульс".
Такое разрешение на въезд дает гражданам других государств право жить на острове до одного года при условии, что они работают удаленно на иностранную компанию. Они не могут сотрудничать с местными фирмами и даже подрабатывать в них.
Стоимость оформления визы — 300 евро. Кроме того, "кочевникам" придется самостоятельно сделать медстраховку, чтобы иметь возможность лечиться в местных больницах.
Новый тип визы ввели с целью простимулировать туризм на Мальте вне сезона.
На Мальте уже живет и работает около тысячи "цифровых кочевников". Благодаря введению новой визы правительство надеется привлекать 1200 кандидатов ежегодно.