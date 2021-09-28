КПРФ перенесла подачу жалоб на онлайн-голосование
Пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Попов заявил о переносе подачи жалоб на ДЭГ
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба московского горкома КПРФ Никита Попов сообщил РИА Новости, что подача исков в суд на итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) переносится на среду.
"Подача исков переносится на завтра на 10 часов", - сказал Попов.
По его словам, юристы все еще находятся внутри приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, а полиция пришла за юристом, заместителем председателя Контрольно-ревизионной комиссии МГК КПРФ, советником по правовым, экспертно-аналитическим и законотворческим вопросам МГК КПРФ Мухамедом Биджевым.
"Ему вручили вместо повестки определение о дате и месте составления протокола, что не обязывает его являться в ОВД. В бумаге отмечена статья 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации или проведения собрания, митинга - ред.), часть не указана. Также неправильная дата рождения. Протокол тоже не предъявляли, дали только определение о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении", - добавил Попов.
Ранее он сообщил, что полиция пришла с проверкой в приемную Мельникова, где находится юрист фракции КПРФ с исками по дистанционному электронному голосованию, тем самым срывая, по мнению коммунистов, подачу исков в суд.
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Ранее Попов говорил РИА Новости, что столичное отделение КПРФ 24 сентября подаст иск в суд на итоги онлайн-голосования на сентябрьских выборах в Госдуму. Он отметил, что будет подано 15 исков на результаты ДЭГ от 15 кандидатов в одномандатных округах столицы, в каждом из которых два истца - сам кандидат и КПРФ. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сказал РИА Новости, что избирком пока не ознакомился с иском КПРФ, поводов сомневаться в итогах ДЭГ нет.
В понедельник Пресненский суд Москвы получил первый из исков, он подан проигравшим кандидатом от КПРФ Михаилом Лобановым по участку, где он соперничал с ведущим телеканала "Россия 1" Евгением Поповым, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая. Во вторник был подан второй иск - член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов подал в Мосгорсуд иск об отмене итогов выборов в Госдуму в 205-м Преображенском округе Москвы, где победил журналист, публицист, телеведущий Анатолий Вассерман.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. В минувшую пятницу Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.
ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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