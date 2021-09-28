https://ria.ru/20210928/kontrolnye-1752110450.html

Рособрнадзор отчитался о снижении количества контрольных в школах

Рособрнадзор отчитался о снижении количества контрольных в школах - РИА Новости, 28.09.2021

Рособрнадзор отчитался о снижении количества контрольных в школах

Рособрнадзор провел работу по уменьшению числа контрольных и проверочных тестирований в школах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T09:21

2021-09-28T09:21

2021-09-28T12:39

общество

образование - общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

россия

владимир путин

сн_образование

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102058/83/1020588326_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_42bb3daaf70f9da11c2b4cc1ec48c193.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Рособрнадзор провел работу по уменьшению числа контрольных и проверочных тестирований в школах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее Владимир Путин поручил профильным министерствам и субъектам Федерации обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в учебных заведениях. Доклад о его выполнении нужно будет предоставить до 1 июля 2022 года.Кроме того, президент распорядился до 1 декабря отчитаться о том, как продвигается комплексное обновление системы преподавания истории в школах, а также призвал системно решать вопрос повышения доходов учителей.

https://ria.ru/20210914/vyplaty-1750041137.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, владимир путин, сн_образование, социальный навигатор