https://ria.ru/20210928/kontrolnye-1752110450.html
Рособрнадзор отчитался о снижении количества контрольных в школах
Рособрнадзор отчитался о снижении количества контрольных в школах - РИА Новости, 28.09.2021
Рособрнадзор отчитался о снижении количества контрольных в школах
Рособрнадзор провел работу по уменьшению числа контрольных и проверочных тестирований в школах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T09:21
2021-09-28T09:21
2021-09-28T12:39
общество
образование - общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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сн_образование
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Рособрнадзор провел работу по уменьшению числа контрольных и проверочных тестирований в школах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее Владимир Путин поручил профильным министерствам и субъектам Федерации обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в учебных заведениях. Доклад о его выполнении нужно будет предоставить до 1 июля 2022 года.Кроме того, президент распорядился до 1 декабря отчитаться о том, как продвигается комплексное обновление системы преподавания истории в школах, а также призвал системно решать вопрос повышения доходов учителей.
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общество, образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, владимир путин, сн_образование, социальный навигатор
09:21 28.09.2021 (обновлено: 12:39 28.09.2021)
Рособрнадзор отчитался о снижении количества контрольных в школах
Рособрнадзор в августе направил в регионы рекомендации по снижению числа контрольных