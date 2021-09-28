https://ria.ru/20210928/kirkorov-1752189999.html

Киркоров рассказал о мечте сыграть в фильме Михалкова

Киркоров рассказал о мечте сыграть в фильме Михалкова - РИА Новости, 28.09.2021

Киркоров рассказал о мечте сыграть в фильме Михалкова

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что мечтает сняться в фильме режиссера Никиты Михалкова и сыграть в нем роль какого-нибудь "комичного старичка". РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:08

2021-09-28T17:08

2021-09-28T17:08

шоубиз

филипп киркоров

никита михалков

шавкат мирзиеев

кино и сериалы

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ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что мечтает сняться в фильме режиссера Никиты Михалкова и сыграть в нем роль какого-нибудь "комичного старичка".Киркоров стал гостем Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который проходит с 28 сентября по 3 октября. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в июне подписал постановление о возрождении фестиваля, проводившегося в XX веке.Певец отметил, что имеет в кино небольшой, но "достаточно яркий опыт", и пересмотрел всю классику кино от итальянского неореализма до последних самых значимых российских и международных кинолент.Одной из недавних ярких ролей в кино Филиппа стал образ Жар-птицы в блокбастере "Последний богатырь". Премьера картины назначена на конец года.

https://ria.ru/20210912/kirkorov-1749576558.html

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филипп киркоров, никита михалков, шавкат мирзиеев, кино и сериалы