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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210928/kirkorov-1752189999.html
Киркоров рассказал о мечте сыграть в фильме Михалкова
Киркоров рассказал о мечте сыграть в фильме Михалкова - РИА Новости, 28.09.2021
Киркоров рассказал о мечте сыграть в фильме Михалкова
Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что мечтает сняться в фильме режиссера Никиты Михалкова и сыграть в нем роль какого-нибудь "комичного старичка". РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:08
2021-09-28T17:08
шоубиз
филипп киркоров
никита михалков
шавкат мирзиеев
кино и сериалы
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ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что мечтает сняться в фильме режиссера Никиты Михалкова и сыграть в нем роль какого-нибудь "комичного старичка".Киркоров стал гостем Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который проходит с 28 сентября по 3 октября. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в июне подписал постановление о возрождении фестиваля, проводившегося в XX веке.Певец отметил, что имеет в кино небольшой, но "достаточно яркий опыт", и пересмотрел всю классику кино от итальянского неореализма до последних самых значимых российских и международных кинолент.Одной из недавних ярких ролей в кино Филиппа стал образ Жар-птицы в блокбастере "Последний богатырь". Премьера картины назначена на конец года.
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филипп киркоров, никита михалков, шавкат мирзиеев, кино и сериалы
17:08 28.09.2021
 
Киркоров рассказал о мечте сыграть в фильме Михалкова

Филипп Киркоров попросил Никиту Михалкова сыграть в фильме "комичного старичка"

© РИА Новости / Пресс-служба телеканала НТВ / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба телеканала НТВ
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ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что мечтает сняться в фильме режиссера Никиты Михалкова и сыграть в нем роль какого-нибудь "комичного старичка".
Киркоров стал гостем Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который проходит с 28 сентября по 3 октября. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в июне подписал постановление о возрождении фестиваля, проводившегося в XX веке.

"Я все время мечтал о кино, я смотрел фильмы Никиты Михалкова, при каждой встрече с молящим взглядом просил: "Ну что ж такое, Никита Сергеевич, ну когда-нибудь я удостоюсь чести какого-нибудь комичного старичка сыграть?". Но, видать, надо долго ждать", – сказал Киркоров на пресс-конференции по случаю открытия фестиваля.

Певец отметил, что имеет в кино небольшой, но "достаточно яркий опыт", и пересмотрел всю классику кино от итальянского неореализма до последних самых значимых российских и международных кинолент.
Одной из недавних ярких ролей в кино Филиппа стал образ Жар-птицы в блокбастере "Последний богатырь". Премьера картины назначена на конец года.
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ШоубизФилипп КиркоровНикита МихалковШавкат МирзиеевКино и сериалы
 
 
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