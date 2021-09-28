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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210928/kirkorov-1752189843.html
Киркоров рассказал, что снялся в новых "Елках" Бекмамбетова
Киркоров рассказал, что снялся в новых "Елках" Бекмамбетова - РИА Новости, 28.09.2021
Киркоров рассказал, что снялся в новых "Елках" Бекмамбетова
Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что снялся в новой части новогодней комедии "Елки" Тимура Бекмамбетова. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:32
2021-09-28T16:32
культура
узбекистан
филипп киркоров
тимур бекмамбетов
шавкат мирзиеев
новости культуры
кино и сериалы
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ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что снялся в новой части новогодней комедии "Елки" Тимура Бекмамбетова.Киркоров стал гостем Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который проходит с 28 сентября по 3 октября. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в июне подписал постановление о возрождении фестиваля, проводившегося в XX веке."Cовсем недавно у Тимура Бекмамбетова (снялся - Прим. ред.), не буду раскрывать всех секретов, но в очередном новогоднем проекте под названием "Елки. Самые-самые последние" - это пока еще рабочее название. Ну и по традиции, как всегда спел песню", - сказал Киркоров журналистам на пресс-конференции по случаю открытия фестиваля.Киркоров отметил, что готов сняться в картине в Узбекистане. "Если вдруг начнется предложение с песни, которая станет саундтреком, то конечно же я приму участие и в кино "Узбекфильма". Это очень здорово, когда получается симбиоз музыки и кинематографа, поэтому я только "за", - добавил певец.Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Последний кинофестиваль состоялся в 1997 году.
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узбекистан, филипп киркоров, тимур бекмамбетов, шавкат мирзиеев, новости культуры, кино и сериалы
16:32 28.09.2021
 
Киркоров рассказал, что снялся в новых "Елках" Бекмамбетова

Киркоров рассказал, что снялся в новых "Елках" Бекмамбетова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко
Гала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что снялся в новой части новогодней комедии "Елки" Тимура Бекмамбетова.
Киркоров стал гостем Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который проходит с 28 сентября по 3 октября. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в июне подписал постановление о возрождении фестиваля, проводившегося в XX веке.
"Cовсем недавно у Тимура Бекмамбетова (снялся - Прим. ред.), не буду раскрывать всех секретов, но в очередном новогоднем проекте под названием "Елки. Самые-самые последние" - это пока еще рабочее название. Ну и по традиции, как всегда спел песню", - сказал Киркоров журналистам на пресс-конференции по случаю открытия фестиваля.
Киркоров отметил, что готов сняться в картине в Узбекистане. "Если вдруг начнется предложение с песни, которая станет саундтреком, то конечно же я приму участие и в кино "Узбекфильма". Это очень здорово, когда получается симбиоз музыки и кинематографа, поэтому я только "за", - добавил певец.
Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Последний кинофестиваль состоялся в 1997 году.
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КультураУзбекистанФилипп КиркоровТимур БекмамбетовШавкат МирзиеевНовости культурыКино и сериалы
 
 
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