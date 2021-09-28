https://ria.ru/20210928/kirkorov-1752189843.html
Киркоров рассказал, что снялся в новых "Елках" Бекмамбетова
Киркоров рассказал, что снялся в новых "Елках" Бекмамбетова - РИА Новости, 28.09.2021
Киркоров рассказал, что снялся в новых "Елках" Бекмамбетова
Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что снялся в новой части новогодней комедии "Елки" Тимура Бекмамбетова. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:32
2021-09-28T16:32
2021-09-28T16:32
культура
узбекистан
филипп киркоров
тимур бекмамбетов
шавкат мирзиеев
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750733884_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_5cb5e3cb30ab9688982258afedd7c487.jpg
ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что снялся в новой части новогодней комедии "Елки" Тимура Бекмамбетова.Киркоров стал гостем Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который проходит с 28 сентября по 3 октября. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в июне подписал постановление о возрождении фестиваля, проводившегося в XX веке."Cовсем недавно у Тимура Бекмамбетова (снялся - Прим. ред.), не буду раскрывать всех секретов, но в очередном новогоднем проекте под названием "Елки. Самые-самые последние" - это пока еще рабочее название. Ну и по традиции, как всегда спел песню", - сказал Киркоров журналистам на пресс-конференции по случаю открытия фестиваля.Киркоров отметил, что готов сняться в картине в Узбекистане. "Если вдруг начнется предложение с песни, которая станет саундтреком, то конечно же я приму участие и в кино "Узбекфильма". Это очень здорово, когда получается симбиоз музыки и кинематографа, поэтому я только "за", - добавил певец.Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Последний кинофестиваль состоялся в 1997 году.
https://ria.ru/20210916/kirkorov-1750315769.html
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750733884_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d33264cd3b765024ab2112db5713a85e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, филипп киркоров, тимур бекмамбетов, шавкат мирзиеев, новости культуры, кино и сериалы
Киркоров рассказал, что снялся в новых "Елках" Бекмамбетова
Киркоров рассказал, что снялся в новых "Елках" Бекмамбетова
ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что снялся в новой части новогодней комедии "Елки" Тимура Бекмамбетова.
Киркоров стал гостем Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который проходит с 28 сентября по 3 октября. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в июне подписал постановление о возрождении фестиваля, проводившегося в XX веке.
"Cовсем недавно у Тимура Бекмамбетова (снялся - Прим. ред.), не буду раскрывать всех секретов, но в очередном новогоднем проекте под названием "Елки. Самые-самые последние" - это пока еще рабочее название. Ну и по традиции, как всегда спел песню", - сказал Киркоров журналистам на пресс-конференции по случаю открытия фестиваля.
Киркоров отметил, что готов сняться в картине в Узбекистане. "Если вдруг начнется предложение с песни, которая станет саундтреком, то конечно же я приму участие и в кино "Узбекфильма". Это очень здорово, когда получается симбиоз музыки и кинематографа, поэтому я только "за", - добавил певец.
Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Последний кинофестиваль состоялся в 1997 году.