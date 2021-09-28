https://ria.ru/20210928/kirkorov-1752189843.html

Киркоров рассказал, что снялся в новых "Елках" Бекмамбетова

Киркоров рассказал, что снялся в новых "Елках" Бекмамбетова - РИА Новости, 28.09.2021

Киркоров рассказал, что снялся в новых "Елках" Бекмамбетова

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что снялся в новой части новогодней комедии "Елки" Тимура Бекмамбетова. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T16:32

2021-09-28T16:32

2021-09-28T16:32

культура

узбекистан

филипп киркоров

тимур бекмамбетов

шавкат мирзиеев

новости культуры

кино и сериалы

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ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что снялся в новой части новогодней комедии "Елки" Тимура Бекмамбетова.Киркоров стал гостем Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который проходит с 28 сентября по 3 октября. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в июне подписал постановление о возрождении фестиваля, проводившегося в XX веке."Cовсем недавно у Тимура Бекмамбетова (снялся - Прим. ред.), не буду раскрывать всех секретов, но в очередном новогоднем проекте под названием "Елки. Самые-самые последние" - это пока еще рабочее название. Ну и по традиции, как всегда спел песню", - сказал Киркоров журналистам на пресс-конференции по случаю открытия фестиваля.Киркоров отметил, что готов сняться в картине в Узбекистане. "Если вдруг начнется предложение с песни, которая станет саундтреком, то конечно же я приму участие и в кино "Узбекфильма". Это очень здорово, когда получается симбиоз музыки и кинематографа, поэтому я только "за", - добавил певец.Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Последний кинофестиваль состоялся в 1997 году.

https://ria.ru/20210916/kirkorov-1750315769.html

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узбекистан, филипп киркоров, тимур бекмамбетов, шавкат мирзиеев, новости культуры, кино и сериалы