https://ria.ru/20210928/katastrofa-1752224521.html

Названы сроки вымирания человечества

Ученые назвали возможные сроки вымирания человечества - РИА Новости, 28.09.2021

Ученые назвали возможные сроки вымирания человечества

Один из сценариев глобального потепления предполагает превращение Земли в непригодное для жизни место через пятьсот лет, следует из публикации группы канадских... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T20:00

2021-09-28T20:00

2021-09-28T21:08

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Один из сценариев глобального потепления предполагает превращение Земли в непригодное для жизни место через пятьсот лет, следует из публикации группы канадских и британских ученых в онлайн-библиотеке Wiley.Исследователи обратили внимание на представленный в ООН документ о климатических стратегиях, согласно которому странам необходимо безотлагательно нарастить свои усилия по борьбе с увеличением глобальной средней температуры. По мнению ученых, во всемирной организации ошибочно пренебрегают долгосрочными рисками.Специалисты представили три модели изменений на планете, наихудшая из которых подразумевает вымирание человека как вида."Если не остановить глобальное потепление, через пятьсот лет Земля изменится настолько, что мы будем вынуждены бороться за выживание и сохранение наших исторически и географически укоренившихся культур", — говорится в статье исследователей на портале The Conversation.Согласно этой теории, часть Земли из-за потепления станет непригодной для проживания, а ряд сельскохозяйственных культур, среди которых пшеница и картофель, окажутся дефицитными из-за недостатка плодородных земель.Ученые указали на необходимость более тщательного планирования климатических стратегий на мировом уровне и объединения усилий, чтобы предотвратить катастрофу.

https://ria.ru/20210921/lednik-1751199672.html

https://ria.ru/20210810/poteplenie-1745246098.html

весь мир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, экология, природа, оон, весь мир, глобальное потепление, люди, земля