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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210928/isk-1752144724.html
КПРФ подала в Мосгорсуд иск об отмене итогов выборов в 205-м округе
КПРФ подала в Мосгорсуд иск об отмене итогов выборов в 205-м округе - РИА Новости, 28.09.2021
КПРФ подала в Мосгорсуд иск об отмене итогов выборов в 205-м округе
Член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов сообщил, что подал в Мосгорсуд иск об отмене итогов выборов в Госдуму в 205-м Преображенском округе... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:36
2021-09-28T12:36
выборы в государственную думу
политика
общество
москва
алексей венедиктов (журналист)
анатолий вассерман
московский городской суд
госдума рф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов сообщил, что подал в Мосгорсуд иск об отмене итогов выборов в Госдуму в 205-м Преображенском округе Москвы; это уже второй подобный иск в суд от коммунистов."Про отмену итогов выборов с участием электронных ботов в 205 Преображенском округе. Только что подал в Мосгорсуд административный иск об отмене итогов выборов в 205 округе. Буду и дальше защищать интересы москвичей и бороться против электронной машины фальсификаций", - написал во вторник Обухов в своем Telegram-канале.На прошедших 17-19 сентября выборах в 205 округе победил журналист, публицист, телеведущий Анатолий Вассерман (38,83% электронных голосов).В понедельник Пресненский суд Москвы получил первый из исков представителей КПРФ, он был подан проигравшим кандидатом от Компартии Михаилом Лобановым по участку, где он соперничал с ведущим телеканала "Россия 1" Евгением Поповым, сообщила ранее РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут говорил РИА Новости, что избирком пока не ознакомился с первым иском КПРФ, поводов сомневаться в итогах ДЭГ нет.В свою очередь пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба Московского горкома КПРФ Никита Попов ранее сообщил РИА Новости, что КПРФ во вторник коллективно подаст иски в суд от 14 кандидатов на результаты дистанционного электронного голосования в Москве.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. В минувшую пятницу Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20210925/golosovanie-1751815450.html
https://ria.ru/20210924/onlayn-golosovanie-1751598140.html
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политика, общество, москва, алексей венедиктов (журналист), анатолий вассерман, московский городской суд, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, михаил лобанов, россия
12:36 28.09.2021
 
КПРФ подала в Мосгорсуд иск об отмене итогов выборов в 205-м округе

КПРФ подала в Мосгорсуд иск об отмене результатов выборов в Госдуму в 205-м округе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов сообщил, что подал в Мосгорсуд иск об отмене итогов выборов в Госдуму в 205-м Преображенском округе Москвы; это уже второй подобный иск в суд от коммунистов.
"Про отмену итогов выборов с участием электронных ботов в 205 Преображенском округе. Только что подал в Мосгорсуд административный иск об отмене итогов выборов в 205 округе. Буду и дальше защищать интересы москвичей и бороться против электронной машины фальсификаций", - написал во вторник Обухов в своем Telegram-канале.
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На прошедших 17-19 сентября выборах в 205 округе победил журналист, публицист, телеведущий Анатолий Вассерман (38,83% электронных голосов).
В понедельник Пресненский суд Москвы получил первый из исков представителей КПРФ, он был подан проигравшим кандидатом от Компартии Михаилом Лобановым по участку, где он соперничал с ведущим телеканала "Россия 1" Евгением Поповым, сообщила ранее РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут говорил РИА Новости, что избирком пока не ознакомился с первым иском КПРФ, поводов сомневаться в итогах ДЭГ нет.
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В свою очередь пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба Московского горкома КПРФ Никита Попов ранее сообщил РИА Новости, что КПРФ во вторник коллективно подаст иски в суд от 14 кандидатов на результаты дистанционного электронного голосования в Москве.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. В минувшую пятницу Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.
ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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