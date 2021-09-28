https://ria.ru/20210928/infrastruktura-1752166969.html

Русских: Ульяновской области необходима современная речная инфраструктура

Русских: Ульяновской области необходима современная речная инфраструктура - РИА Новости, 28.09.2021

Русских: Ульяновской области необходима современная речная инфраструктура

Для притока туристов необходимо обеспечить регион современной транспортной речной инфраструктурой, заявил глава Ульяновской области Алексей Русских. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:26

2021-09-28T14:26

2021-09-28T14:26

ульяновская область

ульяновск

ульяновская область

алексей русских

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727421752_246:0:2826:1451_1920x0_80_0_0_a2ca65202471769b6af19761a55ba560.jpg

УЛЬЯНОВСК, 28 сен – РИА Новости. Для притока туристов необходимо обеспечить регион современной транспортной речной инфраструктурой, заявил глава Ульяновской области Алексей Русских.Развитие речного туризма является одним из важных направлений региональной турсферы. Областной центр включен в логистику круизных направлений, осуществляемых на длинные дистанции по маршрутам "Москва - Самара", "Москва - Астрахань", "Нижний Новгород - Самара", "Нижний Новгород - Саратов" и другие. Также организованы круизные пассажирские перевозки на короткие дистанции, например, "Ульяновск – Нижний Новгород" и "Ульяновск – Саратов", говорится в сообщении.По его словам, большое значение для развития круизного речного туризма на территории Ульяновской области имеет включение региона в состав участников крупного межрегионального проекта "Великий Волжский путь" с трехдневной программой пребывания. Проект поддерживается Федеральным агентством по туризму и объединяет туристские территории 25 субъектов России для развития наиболее перспективных направлений круизного туризма: комбинированных речных и морских круизов в Каспийском, Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах.Для реализации проекта "Великий Волжский путь" в Ульяновской области планируется построить набережные и создать всю необходимую инфраструктуру, что само по себе станет центром притяжения для туристов, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20210816/dokhod-1745958081.html

ульяновск

ульяновская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновск, ульяновская область, алексей русских, россия