Русских: Ульяновской области необходима современная речная инфраструктура
УЛЬЯНОВСК, 28 сен – РИА Новости. Для притока туристов необходимо обеспечить регион современной транспортной речной инфраструктурой, заявил глава Ульяновской области Алексей Русских.
"Волга – это одно из главных богатств Ульяновской области, но, к сожалению, на данный момент мы используем это богатство не полностью. В хорошие времена к нам заходило более трехсот судов, на сегодняшний день – меньше ста. У региона большие перспективы в этом направлении, и мы ставим перед собой масштабные задачи. Для их реализации необходимо обеспечить область современной транспортной речной инфраструктурой", - сказал глава региона, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.
Развитие речного туризма является одним из важных направлений региональной турсферы. Областной центр включен в логистику круизных направлений, осуществляемых на длинные дистанции по маршрутам "Москва - Самара", "Москва - Астрахань", "Нижний Новгород - Самара", "Нижний Новгород - Саратов" и другие. Также организованы круизные пассажирские перевозки на короткие дистанции, например, "Ульяновск – Нижний Новгород" и "Ульяновск – Саратов", говорится в сообщении.
"Для нас круизный туризм – особый вектор развития. В первую очередь, нужно снизить цены для судоходных компаний, что положительно повлияет на проходимость порта и количество прибывающих туристов. Второе, чему необходимо уделить внимание, это межрегиональные перевозки класса "Метеор". Мы провели переговоры с соседними регионами, обговорили возможность запуска "Метеоров" по маршруту "Казань - Ульяновск - Самара" и в обратном направлении", - сказал директор областного Агентства по туризму Денис Ильин.
По его словам, большое значение для развития круизного речного туризма на территории Ульяновской области имеет включение региона в состав участников крупного межрегионального проекта "Великий Волжский путь" с трехдневной программой пребывания. Проект поддерживается Федеральным агентством по туризму и объединяет туристские территории 25 субъектов России для развития наиболее перспективных направлений круизного туризма: комбинированных речных и морских круизов в Каспийском, Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах.
Для реализации проекта "Великий Волжский путь" в Ульяновской области планируется построить набережные и создать всю необходимую инфраструктуру, что само по себе станет центром притяжения для туристов, отмечает пресс-служба.