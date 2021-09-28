Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
https://ria.ru/20210928/infrastruktura-1752166969.html
Русских: Ульяновской области необходима современная речная инфраструктура
Русских: Ульяновской области необходима современная речная инфраструктура - РИА Новости, 28.09.2021
Русских: Ульяновской области необходима современная речная инфраструктура
Для притока туристов необходимо обеспечить регион современной транспортной речной инфраструктурой, заявил глава Ульяновской области Алексей Русских. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:26
2021-09-28T14:26
ульяновская область
ульяновск
ульяновская область
алексей русских
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727421752_246:0:2826:1451_1920x0_80_0_0_a2ca65202471769b6af19761a55ba560.jpg
УЛЬЯНОВСК, 28 сен – РИА Новости. Для притока туристов необходимо обеспечить регион современной транспортной речной инфраструктурой, заявил глава Ульяновской области Алексей Русских.Развитие речного туризма является одним из важных направлений региональной турсферы. Областной центр включен в логистику круизных направлений, осуществляемых на длинные дистанции по маршрутам "Москва - Самара", "Москва - Астрахань", "Нижний Новгород - Самара", "Нижний Новгород - Саратов" и другие. Также организованы круизные пассажирские перевозки на короткие дистанции, например, "Ульяновск – Нижний Новгород" и "Ульяновск – Саратов", говорится в сообщении.По его словам, большое значение для развития круизного речного туризма на территории Ульяновской области имеет включение региона в состав участников крупного межрегионального проекта "Великий Волжский путь" с трехдневной программой пребывания. Проект поддерживается Федеральным агентством по туризму и объединяет туристские территории 25 субъектов России для развития наиболее перспективных направлений круизного туризма: комбинированных речных и морских круизов в Каспийском, Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах.Для реализации проекта "Великий Волжский путь" в Ульяновской области планируется построить набережные и создать всю необходимую инфраструктуру, что само по себе станет центром притяжения для туристов, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20210816/dokhod-1745958081.html
ульяновск
ульяновская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727421752_225:0:2725:1875_1920x0_80_0_0_eae7d88b718afa392e32e37b5de65a11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ульяновск, ульяновская область, алексей русских, россия
14:26 28.09.2021
 

Русских: Ульяновской области необходима современная речная инфраструктура

© Фото : Совет Федерации РФАлексей Русских
Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : Совет Федерации РФ
Читать ria.ru в
УЛЬЯНОВСК, 28 сен – РИА Новости. Для притока туристов необходимо обеспечить регион современной транспортной речной инфраструктурой, заявил глава Ульяновской области Алексей Русских.
"Волга – это одно из главных богатств Ульяновской области, но, к сожалению, на данный момент мы используем это богатство не полностью. В хорошие времена к нам заходило более трехсот судов, на сегодняшний день – меньше ста. У региона большие перспективы в этом направлении, и мы ставим перед собой масштабные задачи. Для их реализации необходимо обеспечить область современной транспортной речной инфраструктурой", - сказал глава региона, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.
Развитие речного туризма является одним из важных направлений региональной турсферы. Областной центр включен в логистику круизных направлений, осуществляемых на длинные дистанции по маршрутам "Москва - Самара", "Москва - Астрахань", "Нижний Новгород - Самара", "Нижний Новгород - Саратов" и другие. Также организованы круизные пассажирские перевозки на короткие дистанции, например, "Ульяновск – Нижний Новгород" и "Ульяновск – Саратов", говорится в сообщении.
"Для нас круизный туризм – особый вектор развития. В первую очередь, нужно снизить цены для судоходных компаний, что положительно повлияет на проходимость порта и количество прибывающих туристов. Второе, чему необходимо уделить внимание, это межрегиональные перевозки класса "Метеор". Мы провели переговоры с соседними регионами, обговорили возможность запуска "Метеоров" по маршруту "Казань - Ульяновск - Самара" и в обратном направлении", - сказал директор областного Агентства по туризму Денис Ильин.
По его словам, большое значение для развития круизного речного туризма на территории Ульяновской области имеет включение региона в состав участников крупного межрегионального проекта "Великий Волжский путь" с трехдневной программой пребывания. Проект поддерживается Федеральным агентством по туризму и объединяет туристские территории 25 субъектов России для развития наиболее перспективных направлений круизного туризма: комбинированных речных и морских круизов в Каспийском, Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах.
Для реализации проекта "Великий Волжский путь" в Ульяновской области планируется построить набережные и создать всю необходимую инфраструктуру, что само по себе станет центром притяжения для туристов, отмечает пресс-служба.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 16:59Ульяновская область
В Ульяновске спрогнозировали доход облбюджета на 2022 год
 
Ульяновская областьУльяновскУльяновская областьАлексей РусскихРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
01:11Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
Лента новостейМолния