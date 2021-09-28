https://ria.ru/20210928/indiya-1752171560.html
Посольство России дало рекомендации желающим приехать в Индию
Посольство России дало рекомендации желающим приехать в Индию - РИА Новости, 28.09.2021
Посольство России дало рекомендации желающим приехать в Индию
Желающим приехать в Индию надо заранее подготовить необходимые документы, а во время посещения страны – заботиться о своем здоровье, сообщил журналистам... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:48
2021-09-28T14:48
2021-09-28T15:10
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 сен – РИА Новости. Желающим приехать в Индию надо заранее подготовить необходимые документы, а во время посещения страны – заботиться о своем здоровье, сообщил журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии старший советник Андрей Федоров."Основная рекомендация – заботиться о своем здоровье. И иметь с собой медицинскую страховку, оформленную на достаточную для лечения сумму. Не надо забывать, что в Индии присутствует не только пандемия коронавирусной инфекции, но есть еще такие неприятные заболевания, как лихорадка денге, малярия, и другие, переносчиками которых являются комары", - сказал он.Консул отметил, что еще до вылета в Индию туристы обязаны сделать ПЦР-тест и загрузить его результат вместе с другими документами на сайт аэропорта Дели или Гоа."Все туристы, в том числе российские, должны иметь загранпаспорт и индийскую визу, за 72 часа до вылета все иностранные туристы должны сдать ПЦР-тест. Это касается и привитых граждан. После получения отрицательного результата теста на английском языке, я хочу обратить на это внимание отдельно, вместе с копией паспорта и посадочным талоном его нужно будет загрузить на сайт международного аэропорта Дели или аэропорта Гоа", - сказал он.Федоров отметил, что туристам также рекомендуется иметь при себе переведенный на английский язык сертификат о вакцинации.На прошлой неделе оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса расширил число рейсов из России в Индию, с 5 октября раз в неделю будут выполняться полеты по маршрутам Москва - Гоа, Санкт-Петербург - Дели и Санкт-Петербург - Гоа.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 33,6 миллиона, выздоровели более 32,9 миллиона, умерли более 447 тысяч, а число получающих лечение составляет 292 тысячи человек.
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РИА Новости
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в мире, индия, дели, россия, коронавирус covid-19, новости - туризм
14:48 28.09.2021 (обновлено: 15:10 28.09.2021)
Посольство России дало рекомендации желающим приехать в Индию
Посольство России в Индии: туристам нужно иметь медицинскую страховку
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 сен – РИА Новости.
Желающим приехать в Индию
надо заранее подготовить необходимые документы, а во время посещения страны – заботиться о своем здоровье, сообщил журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии старший советник Андрей Федоров.
"Основная рекомендация – заботиться о своем здоровье. И иметь с собой медицинскую страховку, оформленную на достаточную для лечения сумму. Не надо забывать, что в Индии присутствует не только пандемия коронавирусной инфекции, но есть еще такие неприятные заболевания, как лихорадка денге, малярия, и другие, переносчиками которых являются комары", - сказал он.
Консул отметил, что еще до вылета в Индию туристы обязаны сделать ПЦР-тест и загрузить его результат вместе с другими документами на сайт аэропорта Дели
или Гоа
.
"Все туристы, в том числе российские, должны иметь загранпаспорт и индийскую визу, за 72 часа до вылета все иностранные туристы должны сдать ПЦР-тест. Это касается и привитых граждан. После получения отрицательного результата теста на английском языке, я хочу обратить на это внимание отдельно, вместе с копией паспорта и посадочным талоном его нужно будет загрузить на сайт международного аэропорта Дели или аэропорта Гоа", - сказал он.
Федоров отметил, что туристам также рекомендуется иметь при себе переведенный на английский язык сертификат о вакцинации.
На прошлой неделе оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса расширил число рейсов из России в Индию, с 5 октября раз в неделю будут выполняться полеты по маршрутам Москва
- Гоа, Санкт-Петербург
- Дели и Санкт-Петербург - Гоа.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 33,6 миллиона, выздоровели более 32,9 миллиона, умерли более 447 тысяч, а число получающих лечение составляет 292 тысячи человек.