https://ria.ru/20210928/indiya-1752171560.html

Посольство России дало рекомендации желающим приехать в Индию

Посольство России дало рекомендации желающим приехать в Индию - РИА Новости, 28.09.2021

Посольство России дало рекомендации желающим приехать в Индию

Желающим приехать в Индию надо заранее подготовить необходимые документы, а во время посещения страны – заботиться о своем здоровье, сообщил журналистам... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:48

2021-09-28T14:48

2021-09-28T15:10

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 сен – РИА Новости. Желающим приехать в Индию надо заранее подготовить необходимые документы, а во время посещения страны – заботиться о своем здоровье, сообщил журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии старший советник Андрей Федоров."Основная рекомендация – заботиться о своем здоровье. И иметь с собой медицинскую страховку, оформленную на достаточную для лечения сумму. Не надо забывать, что в Индии присутствует не только пандемия коронавирусной инфекции, но есть еще такие неприятные заболевания, как лихорадка денге, малярия, и другие, переносчиками которых являются комары", - сказал он.Консул отметил, что еще до вылета в Индию туристы обязаны сделать ПЦР-тест и загрузить его результат вместе с другими документами на сайт аэропорта Дели или Гоа."Все туристы, в том числе российские, должны иметь загранпаспорт и индийскую визу, за 72 часа до вылета все иностранные туристы должны сдать ПЦР-тест. Это касается и привитых граждан. После получения отрицательного результата теста на английском языке, я хочу обратить на это внимание отдельно, вместе с копией паспорта и посадочным талоном его нужно будет загрузить на сайт международного аэропорта Дели или аэропорта Гоа", - сказал он.Федоров отметил, что туристам также рекомендуется иметь при себе переведенный на английский язык сертификат о вакцинации.На прошлой неделе оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса расширил число рейсов из России в Индию, с 5 октября раз в неделю будут выполняться полеты по маршрутам Москва - Гоа, Санкт-Петербург - Дели и Санкт-Петербург - Гоа.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 33,6 миллиона, выздоровели более 32,9 миллиона, умерли более 447 тысяч, а число получающих лечение составляет 292 тысячи человек.

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в мире, индия, дели, россия, коронавирус covid-19, новости - туризм