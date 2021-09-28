https://ria.ru/20210928/goa-1752156810.html

Гоа может принять российских туристов уже в ноябре

Гоа может принять российских туристов уже в ноябре - РИА Новости, 28.09.2021

Гоа может принять российских туристов уже в ноябре

Власти индийского штата Гоа готовы открыть курорт для иностранных туристов после того, как все местное население будет вакцинировано от коронавируса. Об этом на РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:30

2021-09-28T14:30

2021-09-28T14:30

туризм

вакцинация

санкт-петербург

индия

москва

гоа

новости - туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40662/68/406626809_0:1:2049:1153_1920x0_80_0_0_3230188d7dcdff707be16c3b1d222c2a.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Власти индийского штата Гоа готовы открыть курорт для иностранных туристов после того, как все местное население будет вакцинировано от коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам главный министр региона Прамод Савант.По его словам, прививочная кампания завершится 31 октября. Если все пройдет хорошо, туристы смогут планировать свои поездки на Гоа уже в ноябре — к старту высокого сезона в Индии.Министр добавил, что буквально через несколько дней решится вопрос о возобновлении чартерных программ, и страна снимет большую часть ограничений на авиасообщение.Напомним, оперштаб РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил выполнять рейсы на Гоа из Москвы и Санкт-Петербурга с 5 октября. Перевозки будут осуществляться один раз в неделю.

https://ria.ru/20210928/vetnam-1752004827.html

санкт-петербург

индия

москва

гоа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, санкт-петербург, индия, москва, гоа, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, куда поехать, куда можно лететь