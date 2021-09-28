https://ria.ru/20210928/goa-1752156810.html
Гоа может принять российских туристов уже в ноябре
Гоа может принять российских туристов уже в ноябре - РИА Новости, 28.09.2021
Гоа может принять российских туристов уже в ноябре
Власти индийского штата Гоа готовы открыть курорт для иностранных туристов после того, как все местное население будет вакцинировано от коронавируса. Об этом на РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:30
2021-09-28T14:30
2021-09-28T14:30
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Власти индийского штата Гоа готовы открыть курорт для иностранных туристов после того, как все местное население будет вакцинировано от коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам главный министр региона Прамод Савант.По его словам, прививочная кампания завершится 31 октября. Если все пройдет хорошо, туристы смогут планировать свои поездки на Гоа уже в ноябре — к старту высокого сезона в Индии.Министр добавил, что буквально через несколько дней решится вопрос о возобновлении чартерных программ, и страна снимет большую часть ограничений на авиасообщение.Напомним, оперштаб РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил выполнять рейсы на Гоа из Москвы и Санкт-Петербурга с 5 октября. Перевозки будут осуществляться один раз в неделю.
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вакцинация, санкт-петербург, индия, москва, гоа, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, куда поехать, куда можно лететь
Гоа может принять российских туристов уже в ноябре
Власти Гоа откроют курорт для туристов после завершения вакцинации местного населения
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Власти индийского штата Гоа готовы открыть курорт для иностранных туристов после того, как все местное население будет вакцинировано от коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам главный министр региона Прамод Савант.
По его словам, прививочная кампания завершится 31 октября. Если все пройдет хорошо, туристы смогут планировать свои поездки на Гоа уже в ноябре — к старту высокого сезона в Индии.
Министр добавил, что буквально через несколько дней решится вопрос о возобновлении чартерных программ, и страна снимет большую часть ограничений на авиасообщение.
Напомним, оперштаб РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил выполнять рейсы на Гоа из Москвы и Санкт-Петербурга с 5 октября. Перевозки будут осуществляться один раз в неделю.