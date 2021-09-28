https://ria.ru/20210928/genetika-1752168419.html

Российские ученые нашли генетические маркеры внезапной сердечной смерти

Российские ученые нашли генетические маркеры внезапной сердечной смерти - РИА Новости, 28.09.2021

Российские ученые нашли генетические маркеры внезапной сердечной смерти

Ученые НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск) нашли генетические маркеры, определяющие... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:35

2021-09-28T14:35

2021-09-28T15:54

наука

новосибирск

российская академия наук

открытия - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151425/05/1514250570_0:117:3050:1833_1920x0_80_0_0_0e8d7b57787372f862d5d0c437c6dabf.jpg

НОВОСИБИРСК, 28 сен — РИА Новости. Ученые НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск) нашли генетические маркеры, определяющие предрасположенность человека к внезапной сердечной смерти, сообщила старший научный сотрудник Анастасия Иванова.Это явление — нерешенная проблема современного здравоохранения. Оно наступает в течение часа у внешне здорового человека и развивается из-за различных проблем с сердцем, о которых пациент мог даже не знать. Такая смерть случается у половины людей, умирающих от сердечно-сосудистых заболеваний, причем у мужчин — в два раза чаще женщин. Реанимировать удается лишь около шести процентов, в основном это находившиеся в больнице.По словам ученого, это многофакторное заболевание, вклад в которое вносят как негенетические, так и генетические факторы.Специалисты проверили большое количество мутаций и полиморфизмов генов, и им удалось выявить маркеры предрасположенности, благодаря которым пациенты могут вовремя начать профилактику внезапной сердечной смерти."Это могут быть как медикаментозные мероприятия, аппаратная поддержка, так и изменение образа жизни", — рассказала журналистам Иванова.Она отметила, что внедрять результаты в практику преждевременно, необходимо провести дополнительные исследования. Заболевание связано с мутациями во многих генах, и они не обязательно ведут к смерти, есть больший или меньший риск.Специалист добавила, что пока это только фундаментальное научное исследование с возможностью его использования в будущем.

https://ria.ru/20210921/poteplenie-1750587682.html

https://ria.ru/20210605/serdtse-1735676772.html

https://ria.ru/20210513/tpu-1730620883.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, российская академия наук, открытия - риа наука