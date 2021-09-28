https://ria.ru/20210928/genetika-1752168419.html
Российские ученые нашли генетические маркеры внезапной сердечной смерти
Российские ученые нашли генетические маркеры внезапной сердечной смерти - РИА Новости, 28.09.2021
Российские ученые нашли генетические маркеры внезапной сердечной смерти
Ученые НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск) нашли генетические маркеры, определяющие... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:35
2021-09-28T14:35
2021-09-28T15:54
наука
новосибирск
российская академия наук
открытия - риа наука
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НОВОСИБИРСК, 28 сен — РИА Новости. Ученые НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск) нашли генетические маркеры, определяющие предрасположенность человека к внезапной сердечной смерти, сообщила старший научный сотрудник Анастасия Иванова.Это явление — нерешенная проблема современного здравоохранения. Оно наступает в течение часа у внешне здорового человека и развивается из-за различных проблем с сердцем, о которых пациент мог даже не знать. Такая смерть случается у половины людей, умирающих от сердечно-сосудистых заболеваний, причем у мужчин — в два раза чаще женщин. Реанимировать удается лишь около шести процентов, в основном это находившиеся в больнице.По словам ученого, это многофакторное заболевание, вклад в которое вносят как негенетические, так и генетические факторы.Специалисты проверили большое количество мутаций и полиморфизмов генов, и им удалось выявить маркеры предрасположенности, благодаря которым пациенты могут вовремя начать профилактику внезапной сердечной смерти."Это могут быть как медикаментозные мероприятия, аппаратная поддержка, так и изменение образа жизни", — рассказала журналистам Иванова.Она отметила, что внедрять результаты в практику преждевременно, необходимо провести дополнительные исследования. Заболевание связано с мутациями во многих генах, и они не обязательно ведут к смерти, есть больший или меньший риск.Специалист добавила, что пока это только фундаментальное научное исследование с возможностью его использования в будущем.
https://ria.ru/20210921/poteplenie-1750587682.html
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новосибирск, российская академия наук, открытия - риа наука
14:35 28.09.2021 (обновлено: 15:54 28.09.2021)
Российские ученые нашли генетические маркеры внезапной сердечной смерти
Генетики нашли маркеры, определяющие предрасположенность к внезапной сердечной смерти
НОВОСИБИРСК, 28 сен — РИА Новости.
Ученые НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск
) нашли генетические маркеры, определяющие предрасположенность человека к внезапной сердечной смерти, сообщила старший научный сотрудник Анастасия Иванова.
Это явление — нерешенная проблема современного здравоохранения. Оно наступает в течение часа у внешне здорового человека и развивается из-за различных проблем с сердцем, о которых пациент мог даже не знать. Такая смерть случается у половины людей, умирающих от сердечно-сосудистых заболеваний, причем у мужчин — в два раза чаще женщин. Реанимировать удается лишь около шести процентов, в основном это находившиеся в больнице.
По словам ученого, это многофакторное заболевание, вклад в которое вносят как негенетические, так и генетические факторы.
Специалисты проверили большое количество мутаций и полиморфизмов генов, и им удалось выявить маркеры предрасположенности, благодаря которым пациенты могут вовремя начать профилактику внезапной сердечной смерти.
"Это могут быть как медикаментозные мероприятия, аппаратная поддержка, так и изменение образа жизни", — рассказала журналистам Иванова.
Она отметила, что внедрять результаты в практику преждевременно, необходимо провести дополнительные исследования. Заболевание связано с мутациями во многих генах, и они не обязательно ведут к смерти, есть больший или меньший риск.
Специалист добавила, что пока это только фундаментальное научное исследование с возможностью его использования в будущем.