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Правительство Гаити распустило временный избирательный совет

Правительство Гаити распустило временный избирательный совет - РИА Новости, 28.09.2021

Правительство Гаити распустило временный избирательный совет

Правительство Гаити отстранило от работы членов временного избирательного совета CEP, назначенного в конце прошлого года убитым президентом Жовенелем Моизом... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T07:03

2021-09-28T07:03

2021-09-28T07:03

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ПОРТ-О-ПРЕНС, 28 сен - РИА Новости. Правительство Гаити отстранило от работы членов временного избирательного совета CEP, назначенного в конце прошлого года убитым президентом Жовенелем Моизом (2017-2021) и являвшегося объектом жесткой критики.Экс-президент Моиз учредил СЕР в сентябре 2020 года с целью организации выборов и принятия новой конституции, однако Кассационный суд, высший судебный орган в стране, отказался приводить к присяге его членов. По мнению оппонентов президента, эта структура не отвечала действующей конституции.После убийства Моиза премьер-министр Ариэль Анри пообещал вернуть доверие к избирательному органу. Национальное соглашение, которое продвигает Анри, предусматривает формирование нового правительства, а затем выборы членов СЕР. Соглашение уже приняли некоторые группы оппозиции, подпись под ним поставили около 200 политических и общественных организаций."Увольнение нынешнего состава CEP является важным шагом в реализации соглашения от 11 сентября 2021 года, и мы гарантируем, что будущий CEP будет заслуживающим доверия и законным", - заверил юрист и пресс-секретарь Демократического народного сектора Андре Мишель в своем блоге в Twitter.Несмотря на согласие оппозиции, бывший генеральный секретарь Совета министров Ренальд Люберис заявил, что указ за подписью Анри является незаконным и представляет собой "подделку официальных документов". По словам Любериса, премьеру грозит наказание по статье 107 местного уголовного кодекса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/bezhentsy-1751724570.html

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в мире, twitter, гаити, жовенель моиз