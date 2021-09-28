https://ria.ru/20210928/elbrus-1752232421.html

Суд арестовал организатора восхождения на Эльбрус

Суд арестовал организатора восхождения на Эльбрус - РИА Новости, 28.09.2021

Суд арестовал организатора восхождения на Эльбрус

Городской суд Нальчика арестовал на два месяца организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять альпинистов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T21:29

2021-09-28T21:29

2021-09-28T22:12

происшествия

эльбрус

гибель альпинистов на эльбрусе

россия

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НАЛЬЧИК, 28 сен — РИА Новости. Городской суд Нальчика арестовал на два месяца организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять альпинистов, сообщили РИА Новости в прокуратуре Кабардино-Балкарии.Известно, что по делу проходит Денис Алимов. Как сообщали в СК, фигурант написал явку с повинной и дал подробные признательные показания.В минувший четверг на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек попросила о помощи из-за ухудшения погоды. Четырнадцать человек удалось спасти, пятеро погибли.Одиннадцать пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, семерых уже выписали.Спасательная операция проходила при температуре в минус 20 градусов, порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду.Как рассказали в турфирме Еlbrus.guide, сначала стало плохо одной из девушек, и гид решил спускать ее вниз; остальные двинулись дальше, несмотря на усиливающийся ветер. В итоге туристка умерла на руках у инструктора через час, еще четверо скончались позже от переохлаждения.Уголовное дело открыли по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

https://ria.ru/20210925/kbr-1751777795.html

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751695474.html

эльбрус

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе, россия