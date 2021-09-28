https://ria.ru/20210928/durov-1752239101.html
Дуров объяснил блокировку каналов антипрививочников
Дуров объяснил блокировку каналов антипрививочников - РИА Новости, 28.09.2021
Дуров объяснил блокировку каналов антипрививочников
Telegram заблокировал каналы выступающих против вакцинации из Италии и Германии, в которых содержались призывы насилию в отношении медиков, сообщил в своем... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T23:19
2021-09-28T23:19
2021-09-28T23:19
в мире
павел дуров
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/53/1497305301_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1adb846ca774a13c3e3e3669285fd2af.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Telegram заблокировал каналы выступающих против вакцинации из Италии и Германии, в которых содержались призывы насилию в отношении медиков, сообщил в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров."Вчера нам пришлось закрыть итальянский канал … в котором пользователей подстрекали к насилию в отношении медиков и должностных лиц, связанных с вакцинацией… нам также пришлось заблокировать похожий немецкий канал общего доступа…, в котором было более 40 тысяч подписчиков, и в котором призывали к насилию в отношении врачей. Такие каналы нарушают правила Telegram, Apple, Google, а также местные законодательные акты", - написал Дуров.Как отметил основатель мессенджера, команда Telegram предупреждала администраторов каналов о запрете призывов к насилию на платформе, но никаких действий ими предпринято не было.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/53/1497305301_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f3b65aeb37a521a261fd9bb5b2201a0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, павел дуров, telegram (приложение)
Дуров объяснил блокировку каналов антипрививочников
Дуров: Telegram заблокировал каналы антипрививочников в Италии и ФРГ за призывы к насилию
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Telegram
заблокировал каналы выступающих против вакцинации из Италии и Германии, в которых содержались призывы насилию в отношении медиков, сообщил в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров
.
"Вчера нам пришлось закрыть итальянский канал … в котором пользователей подстрекали к насилию в отношении медиков и должностных лиц, связанных с вакцинацией… нам также пришлось заблокировать похожий немецкий канал общего доступа…, в котором было более 40 тысяч подписчиков, и в котором призывали к насилию в отношении врачей. Такие каналы нарушают правила Telegram, Apple, Google, а также местные законодательные акты", - написал Дуров.
Как отметил основатель мессенджера, команда Telegram предупреждала администраторов каналов о запрете призывов к насилию на платформе, но никаких действий ими предпринято не было.