https://ria.ru/20210928/durov-1752239101.html

Дуров объяснил блокировку каналов антипрививочников

Дуров объяснил блокировку каналов антипрививочников - РИА Новости, 28.09.2021

Дуров объяснил блокировку каналов антипрививочников

Telegram заблокировал каналы выступающих против вакцинации из Италии и Германии, в которых содержались призывы насилию в отношении медиков, сообщил в своем... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T23:19

2021-09-28T23:19

2021-09-28T23:19

в мире

павел дуров

telegram (приложение)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Telegram заблокировал каналы выступающих против вакцинации из Италии и Германии, в которых содержались призывы насилию в отношении медиков, сообщил в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров."Вчера нам пришлось закрыть итальянский канал … в котором пользователей подстрекали к насилию в отношении медиков и должностных лиц, связанных с вакцинацией… нам также пришлось заблокировать похожий немецкий канал общего доступа…, в котором было более 40 тысяч подписчиков, и в котором призывали к насилию в отношении врачей. Такие каналы нарушают правила Telegram, Apple, Google, а также местные законодательные акты", - написал Дуров.Как отметил основатель мессенджера, команда Telegram предупреждала администраторов каналов о запрете призывов к насилию на платформе, но никаких действий ими предпринято не было.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, павел дуров, telegram (приложение)