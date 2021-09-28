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В Ленинградской области мать и двое детей погибли в ДТП

В Ленинградской области мать и двое детей погибли в ДТП - РИА Новости, 28.09.2021

В Ленинградской области мать и двое детей погибли в ДТП

Женщина с двумя маленькими детьми погибли в результате ДТП в Волховском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T10:47

2021-09-28T10:47

2021-09-28T10:47

происшествия

волховский район

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Женщина с двумя маленькими детьми погибли в результате ДТП в Волховском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ."В Волховском районе в результате ДТП погибли мать и двое ее малолетних детей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, информация о ДТП в районе деревни Потанино на 160-м километре трассы "Кола" поступила в полицию около 01.52."По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Nissan Almera выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Ford Transit . В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля Nissan Almera - 30-летняя женщина и двое ее малолетних детей 2016 и 2020 годов рождения - скончались от полученных травм, водитель госпитализирован", - добавили в полицейском главке.Водитель второй иномарки не пострадал. Ведется проверка.

волховский район

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волховский район, ленинградская область