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В Ленинградской области мать и двое детей погибли в ДТП
В Ленинградской области мать и двое детей погибли в ДТП - РИА Новости, 28.09.2021
В Ленинградской области мать и двое детей погибли в ДТП
Женщина с двумя маленькими детьми погибли в результате ДТП в Волховском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:47
2021-09-28T10:47
происшествия
волховский район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Женщина с двумя маленькими детьми погибли в результате ДТП в Волховском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ."В Волховском районе в результате ДТП погибли мать и двое ее малолетних детей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, информация о ДТП в районе деревни Потанино на 160-м километре трассы "Кола" поступила в полицию около 01.52."По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Nissan Almera выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Ford Transit . В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля Nissan Almera - 30-летняя женщина и двое ее малолетних детей 2016 и 2020 годов рождения - скончались от полученных травм, водитель госпитализирован", - добавили в полицейском главке.Водитель второй иномарки не пострадал. Ведется проверка.
волховский район
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происшествия, волховский район, ленинградская область
10:47 28.09.2021
 
В Ленинградской области мать и двое детей погибли в ДТП

Мать и двое детей погибли при столкновении двух иномарок в Ленинградской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Женщина с двумя маленькими детьми погибли в результате ДТП в Волховском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Волховском районе в результате ДТП погибли мать и двое ее малолетних детей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, информация о ДТП в районе деревни Потанино на 160-м километре трассы "Кола" поступила в полицию около 01.52.
"По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Nissan Almera выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Ford Transit . В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля Nissan Almera - 30-летняя женщина и двое ее малолетних детей 2016 и 2020 годов рождения - скончались от полученных травм, водитель госпитализирован", - добавили в полицейском главке.
Водитель второй иномарки не пострадал. Ведется проверка.
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ПроисшествияВолховский районЛенинградская область
 
 
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