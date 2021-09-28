https://ria.ru/20210928/delo-1752171865.html

СК возбудил против Навального дело о создании экстремистского сообщества

СК возбудил против Навального дело о создании экстремистского сообщества - РИА Новости, 28.09.2021

СК возбудил против Навального дело о создании экстремистского сообщества

Следственный комитет возбудил против Алексея Навального уголовное дело о создании экстремистского сообщества и руководстве им. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:49

2021-09-28T14:49

2021-09-28T16:53

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

алексей навальный

леонид волков

фонд борьбы с коррупцией

георгий албуров

иван жданов

любовь соболь

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Следственный комитет возбудил против Алексея Навального уголовное дело о создании экстремистского сообщества и руководстве им.Речь идет о части первой статьи 282.1 Уголовного кодекса. Помимо Навального, фигурантами стали Леонид Волков, Иван Жданов и еще несколько человек. По второй части той же статьи ("Участие в экстремистском сообществе") проходят Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Вячеслав Гимади, Павел Зеленский и другие."Противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки", — говорится в сообщении.Следствие утверждает, что Навальный не позднее 2014 года, когда был учредителем "Фонда борьбы с коррупцией"*, создал экстремистское сообщество и руководил им. Тогда же к нему присоединились Волков и Жданов. Для обеспечения деятельности сообщества, в том числе для его финансирования и вовлечения новых участников, они создали восемь некоммерческих фондов и коммерческих организаций, которые были структурными подразделениями сообщества.В 2017 году фигуранты расширили сферу преступной деятельности и создали общественное движение "Штабы Навального"** — оно действовало в 37 регионах. Основным куратором был Волков, представляющий и "Федеральный штаб" в Москве. С 2014 по 2021 год в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и другие, а также руководители и сотрудники штабов в регионах.Среди преступлений Навального, Волкова и Жданова СК назвал создание ФБК*, призывы участвовать в несогласованных митингах 23 и 31 января, а также 21 апреля. Кроме того, в августе Волков и Жданов опубликовали видеоролик, в котором призывали перечислять "Команде Навального" деньги и криптовалюту.Мулюков 12 июня 2017 года выступил в Уфе с призывами к насильственному изменению основ конституционного строя путем революции, а Зеленский в октябре 2020-го разместил в интернете публикации, в которых побуждал к насильственным действиям в борьбе против государственной власти.Помимо этого, подчеркивает СК, для пропаганды были созданы сайты ФБК*, "Штабов Навального"**, собственный канал Навального на YouTube, страницы в твиттере, инстаграме, фейсбуке и других соцсетях.*Экстремистская организация, запрещенная в России, выполняющая функции иностранного агента.**Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210909/donaty-1749411740.html

https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750498241.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, леонид волков, фонд борьбы с коррупцией, георгий албуров, иван жданов, любовь соболь, россия, москва