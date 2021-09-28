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Посол США ответил на вопрос об использовании российских баз в Азии
Посол США ответил на вопрос об использовании российских баз в Азии - РИА Новости, 28.09.2021
Посол США ответил на вопрос об использовании российских баз в Азии
Конкретных планов по использованию российских баз в Центральной Азии у США пока нет, сообщил посол США в Казахстане Уильям Мозер. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:34
2021-09-28T13:39
в мире
казахстан
сша
вооруженные силы сша
вооруженные силы рф
центральная азия
марк милли
россия
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НУР-СУЛТАН, 28 сен - РИА Новости. Конкретных планов по использованию российских баз в Центральной Азии у США пока нет, сообщил посол США в Казахстане Уильям Мозер.Ранее во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсуждал с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым на встрече на прошлой неделе возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии."Пока у нас нет конкретных планов об этом", - сказал Мозер на пресс-конференции, посвященной завершению его дипмиссии в республике.
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в мире, казахстан, сша, вооруженные силы сша, вооруженные силы рф, центральная азия, марк милли, россия
13:34 28.09.2021 (обновлено: 13:39 28.09.2021)
 
Посол США ответил на вопрос об использовании российских баз в Азии

Посол Мозер: у США пока нет планов по использованию российских баз в Центральной Азии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийская военная база в Цхинвали
Российская военная база в Цхинвали - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НУР-СУЛТАН, 28 сен - РИА Новости. Конкретных планов по использованию российских баз в Центральной Азии у США пока нет, сообщил посол США в Казахстане Уильям Мозер.
Ранее во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсуждал с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым на встрече на прошлой неделе возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии.
"Пока у нас нет конкретных планов об этом", - сказал Мозер на пресс-конференции, посвященной завершению его дипмиссии в республике.
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В миреКазахстанСШАВооруженные силы СШАВооруженные силы РФЦентральная АзияМарк МиллиРоссия
 
 
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