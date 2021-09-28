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Посол США ответил на вопрос об использовании российских баз в Азии

Посол США ответил на вопрос об использовании российских баз в Азии - РИА Новости, 28.09.2021

Посол США ответил на вопрос об использовании российских баз в Азии

Конкретных планов по использованию российских баз в Центральной Азии у США пока нет, сообщил посол США в Казахстане Уильям Мозер. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:34

2021-09-28T13:34

2021-09-28T13:39

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НУР-СУЛТАН, 28 сен - РИА Новости. Конкретных планов по использованию российских баз в Центральной Азии у США пока нет, сообщил посол США в Казахстане Уильям Мозер.Ранее во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсуждал с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым на встрече на прошлой неделе возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии."Пока у нас нет конкретных планов об этом", - сказал Мозер на пресс-конференции, посвященной завершению его дипмиссии в республике.

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в мире, казахстан, сша, вооруженные силы сша, вооруженные силы рф, центральная азия, марк милли, россия