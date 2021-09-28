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Эксперт оценил идею использования США российских баз в Центральной Азии
Эксперт оценил идею использования США российских баз в Центральной Азии - РИА Новости, 28.09.2021
Эксперт оценил идею использования США российских баз в Центральной Азии
Использование вооруженными силами США российских военных баз в Центральной Азии сейчас совершенно исключено, учитывая уровень отношений Москвы и Вашингтона,... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T09:59
2021-09-28T09:59
безопасность
сша
владимир батюк
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Использование вооруженными силами США российских военных баз в Центральной Азии сейчас совершенно исключено, учитывая уровень отношений Москвы и Вашингтона, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ Владимир Батюк.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсуждал с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым на встрече на прошлой неделе возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии. Как отмечает газета, Герасимов не дал каких-либо обещаний Милли.Ранее СМИ писали, что эта тема могла подниматься на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в июне, Кремль это не комментировал.Он отметил, что в США имеются очень мощные силы, выступающие против российско-американского военного сотрудничества и вообще всякого сотрудничества Москвы и Вашингтона, особенно в военной сфере. Батюк подчеркнул, что в США также существуют и законодательные ограничения на такое сотрудничество в современных условиях.Как пояснил эксперт, предоставление своих баз в распоряжение иностранного государства - это уровень очень тесного военного союза, а отношения России и США сейчас совсем не такие, чтобы можно было бы говорить о каком-то военном союзе или его перспективах.Эксперт отметил, что было бы хорошо, если сохранится хотя бы тот ограниченный диалог между военными двух стран, который пока что позволяет предотвращать какие-то серьезные военные инциденты между вооруженными силами России и США.По данным Wall Street Journal, обсуждение связано с тем, что администрация Байдена после стремительного вывода войск из Афганистана ищет новые возможности для отслеживания и реагирования на террористические угрозы в Афганистане. Конгресс уже несколько лет назад запретил какое-либо тесное сотрудничество американских военных с российскими коллегами.Ранее отмечалось, что высокопоставленные республиканцы в конгрессе потребовали от администрации Байдена объяснений, ведут ли США переговоры с Россией о каком-либо размещении американских военных на российских военных базах.
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безопасность, сша, владимир батюк, россия
09:59 28.09.2021
 
Эксперт оценил идею использования США российских баз в Центральной Азии

Политолог Бабюк: использование США российских баз в Центральной Азии совершенно исключено

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Nicholas GuevaraАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Nicholas Guevara
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Использование вооруженными силами США российских военных баз в Центральной Азии сейчас совершенно исключено, учитывая уровень отношений Москвы и Вашингтона, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ Владимир Батюк.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсуждал с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым на встрече на прошлой неделе возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии. Как отмечает газета, Герасимов не дал каких-либо обещаний Милли.
Ранее СМИ писали, что эта тема могла подниматься на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в июне, Кремль это не комментировал.
"Вопрос этот, как я понимаю, поднимали сами американцы. Вот этот фейк о том, что чуть ли не сам Путин предложил это Байдену в ходе их личной встречи, это все-таки, как мне кажется, попытка наших американских партнеров как-то еще раз поднять эту тему и каким-то образом этот вопрос решить удовлетворительным для них образом. Тут, очевидно, возникла ситуация, когда, как говорят в Америке, правая рука не знает, что делает крайне правая", - сказал Батюк РИА Новости.
Он отметил, что в США имеются очень мощные силы, выступающие против российско-американского военного сотрудничества и вообще всякого сотрудничества Москвы и Вашингтона, особенно в военной сфере. Батюк подчеркнул, что в США также существуют и законодательные ограничения на такое сотрудничество в современных условиях.
Как пояснил эксперт, предоставление своих баз в распоряжение иностранного государства - это уровень очень тесного военного союза, а отношения России и США сейчас совсем не такие, чтобы можно было бы говорить о каком-то военном союзе или его перспективах.
"Так что, скорее всего, американская сторона просто попыталась вновь поднять этот вопрос, при этом истолковав какие-то слова Путина в ходе встречи с Байденом как готовность Российской Федерации предоставить свои базы американским военным. Да, я думаю, что это совершенно исключено. Тут, повторяю, потребуется гораздо более высокий уровень партнерства и сотрудничества, нежели тот, который есть сейчас", - добавил Батюк.
Эксперт отметил, что было бы хорошо, если сохранится хотя бы тот ограниченный диалог между военными двух стран, который пока что позволяет предотвращать какие-то серьезные военные инциденты между вооруженными силами России и США.
По данным Wall Street Journal, обсуждение связано с тем, что администрация Байдена после стремительного вывода войск из Афганистана ищет новые возможности для отслеживания и реагирования на террористические угрозы в Афганистане. Конгресс уже несколько лет назад запретил какое-либо тесное сотрудничество американских военных с российскими коллегами.
Ранее отмечалось, что высокопоставленные республиканцы в конгрессе потребовали от администрации Байдена объяснений, ведут ли США переговоры с Россией о каком-либо размещении американских военных на российских военных базах.
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