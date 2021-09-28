https://ria.ru/20210928/bazy-1752115915.html

Эксперт оценил идею использования США российских баз в Центральной Азии

Эксперт оценил идею использования США российских баз в Центральной Азии - РИА Новости, 28.09.2021

Эксперт оценил идею использования США российских баз в Центральной Азии

Использование вооруженными силами США российских военных баз в Центральной Азии сейчас совершенно исключено, учитывая уровень отношений Москвы и Вашингтона,... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T09:59

2021-09-28T09:59

2021-09-28T09:59

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сша

владимир батюк

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Использование вооруженными силами США российских военных баз в Центральной Азии сейчас совершенно исключено, учитывая уровень отношений Москвы и Вашингтона, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ Владимир Батюк.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсуждал с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым на встрече на прошлой неделе возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии. Как отмечает газета, Герасимов не дал каких-либо обещаний Милли.Ранее СМИ писали, что эта тема могла подниматься на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в июне, Кремль это не комментировал.Он отметил, что в США имеются очень мощные силы, выступающие против российско-американского военного сотрудничества и вообще всякого сотрудничества Москвы и Вашингтона, особенно в военной сфере. Батюк подчеркнул, что в США также существуют и законодательные ограничения на такое сотрудничество в современных условиях.Как пояснил эксперт, предоставление своих баз в распоряжение иностранного государства - это уровень очень тесного военного союза, а отношения России и США сейчас совсем не такие, чтобы можно было бы говорить о каком-то военном союзе или его перспективах.Эксперт отметил, что было бы хорошо, если сохранится хотя бы тот ограниченный диалог между военными двух стран, который пока что позволяет предотвращать какие-то серьезные военные инциденты между вооруженными силами России и США.По данным Wall Street Journal, обсуждение связано с тем, что администрация Байдена после стремительного вывода войск из Афганистана ищет новые возможности для отслеживания и реагирования на террористические угрозы в Афганистане. Конгресс уже несколько лет назад запретил какое-либо тесное сотрудничество американских военных с российскими коллегами.Ранее отмечалось, что высокопоставленные республиканцы в конгрессе потребовали от администрации Байдена объяснений, ведут ли США переговоры с Россией о каком-либо размещении американских военных на российских военных базах.

https://ria.ru/20210911/nineeleven-1749555491.html

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безопасность, сша, владимир батюк, россия