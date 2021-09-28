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Конгресс призвал Белый дом объяснить планы по использованию российских баз
Конгресс призвал Белый дом объяснить планы по использованию российских баз - РИА Новости, 28.09.2021
Конгресс призвал Белый дом объяснить планы по использованию российских баз
Курирующие внешнюю политику США законодатели-республиканцы потребовали от администрации Джо Байдена объяснений относительно планов использовать российские... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T07:42
2021-09-28T11:44
в мире
узбекистан
джо байден
вооруженные силы сша
джим риш
марк милли
россия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Курирующие внешнюю политику США законодатели-республиканцы потребовали от администрации Джо Байдена объяснений относительно планов использовать российские военные базы в Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба одного из авторов письма, сенатора Джима Инхофа.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что эту тему поднимали на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и руководителя Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, которая прошла на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не давал каких-либо обещаний.Письмо американскому лидеру написали члены комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, председатель комитета сената США по международным отношениям Джим Риш и член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф.Они выразили глубокую обеспокоенность тем, что Белый дом ведет переговоры о доступе к российским базам и самой возможности военного сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом.По мнению законодателей, сотрудничество с Москвой не будет способствовать достижению целей США по борьбе с терроризмом и не создаст пути к "стабильным и предсказуемым" отношениям с Россией.Более того, авторы обращения заявили, что военное сотрудничество США и России запрещено американским законодательством. Они также потребовали от администрации Байдена немедленного информирования о таких планах.Ранее СМИ писали, что тема могла подниматься на июньском саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Кремль это не комментировал. В конце августа WSJ сообщало со ссылкой на источники, что Путин во время встречи с Байденом высказывался против размещения американских войск в соседних с Афганистаном странах.Замглавы МИД России Сергей Рябков тогда заявил, что последние события в Афганистане не изменили мнения Москвы о том, что любая форма военного присутствия США в Центральной Азии противоречит ее интересам и не способствует безопасности региона.В прошлом США использовали базы в Узбекистане и Киргизии, однако покинули их в 2005 и 2014 годах соответственно.
https://ria.ru/20210924/razgovor-1751670457.html
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в мире, узбекистан, джо байден, вооруженные силы сша, джим риш, марк милли, россия
07:42 28.09.2021 (обновлено: 11:44 28.09.2021)
 
Конгресс призвал Белый дом объяснить планы по использованию российских баз

В конгрессе потребовали от Белого дома объяснений из-за планов, касающихся российских баз

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Julio Cortez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Курирующие внешнюю политику США законодатели-республиканцы потребовали от администрации Джо Байдена объяснений относительно планов использовать российские военные базы в Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба одного из авторов письма, сенатора Джима Инхофа.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что эту тему поднимали на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и руководителя Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, которая прошла на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не давал каких-либо обещаний.
Письмо американскому лидеру написали члены комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, председатель комитета сената США по международным отношениям Джим Риш и член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф.
Они выразили глубокую обеспокоенность тем, что Белый дом ведет переговоры о доступе к российским базам и самой возможности военного сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом.
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По мнению законодателей, сотрудничество с Москвой не будет способствовать достижению целей США по борьбе с терроризмом и не создаст пути к "стабильным и предсказуемым" отношениям с Россией.

Более того, авторы обращения заявили, что военное сотрудничество США и России запрещено американским законодательством. Они также потребовали от администрации Байдена немедленного информирования о таких планах.
Ранее СМИ писали, что тема могла подниматься на июньском саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Кремль это не комментировал. В конце августа WSJ сообщало со ссылкой на источники, что Путин во время встречи с Байденом высказывался против размещения американских войск в соседних с Афганистаном странах.
Замглавы МИД России Сергей Рябков тогда заявил, что последние события в Афганистане не изменили мнения Москвы о том, что любая форма военного присутствия США в Центральной Азии противоречит ее интересам и не способствует безопасности региона.
В прошлом США использовали базы в Узбекистане и Киргизии, однако покинули их в 2005 и 2014 годах соответственно.
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В миреУзбекистанДжо БайденВооруженные силы СШАДжим РишМарк МиллиРоссия
 
 
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