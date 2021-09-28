https://ria.ru/20210928/aviakompaniya-1752174187.html

Аэрофлот вновь признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы

Аэрофлот вновь признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы - РИА Новости, 28.09.2021

Аэрофлот вновь признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы

Аэрофлот в девятый раз в своей истории и восьмой раз подряд признан "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы" на церемонии Skytrax World Airline Awards 2021,... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:03

2021-09-28T15:03

2021-09-28T15:29

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Аэрофлот в девятый раз в своей истории и восьмой раз подряд признан "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы" на церемонии Skytrax World Airline Awards 2021, сообщает пресс-служба авиакомпании.Премия World Airline Awards считается главной авиационной наградой мира и имеет неофициальный статус "авиационного Оскара". Она ежегодно присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax — ведущим глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов. Рейтинг определяется по итогам крупнейшего в мире исследования удовлетворённости пассажиров.Пресс-служба отмечает, что в связи с долгосрочным кризисом в мировой авиационной отрасли, связанным с пандемией коронавируса, онлайн-голосование проводилось почти два года: с сентября 2019 по июль 2021. В нем приняли участие авиапассажиры из более ста стран. Они оставили 13 миллионов верифицированных отзывов. Опросные листы были доступны на английском, французском, испанском, японском, китайском и русском языках. Исследование охватило более 350 авиакомпаний мира.В глобальном рейтинге Skytrax ТОП-25 Аэрофлот за два года поднялся с 22 на 14 место, обойдя таких грандов, как KLM, Turkish Airlines, Etihad и других."С учетом непростой ситуации в мировой авиации подтверждение стабильно высокого статуса от Skytrax World Airline Awards — это большая честь и залог уверенного восстановления наших позиций на глобальном рынке. Несмотря на трудности, мы держим марку ключевого игрока в макрорегионе, обеспечиваем премиальный уровень сервиса и безопасность полётов в условиях пандемии. Эти усилия оценили наши пассажиры. Мы признательны тем, кто неизменно выбирает Аэрофлот для полетов по России и миру", - заявил генеральный директор Аэрофлота Михаил Полубояринов.По словам президента Skytrax Эдварда Плейстеда, Аэрофлот продемонстрировал высокий результат в глобальном рейтинге — топ-25 перевозчиков мира и номер 4 в Европе", укрепив позиции фаворита среди пассажиров не только в России и Восточной Европе, но и в качестве одного из крупнейших игроков всего европейского рынка.

https://ria.ru/20210915/aeroflot-1750184319.html

https://ria.ru/20210922/kankun-1751251737.html

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