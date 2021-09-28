https://ria.ru/20210928/arest-1752175149.html
В Москве арестовали мужчину, напавшего с топором на посетителей магазина
В Москве арестовали мужчину, напавшего с топором на посетителей магазина - РИА Новости, 28.09.2021
В Москве арестовали мужчину, напавшего с топором на посетителей магазина
Бутырский суд Москвы арестовал мужчину, напавшего с топором на людей в магазине на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T15:06
2021-09-28T15:06
2021-09-28T15:08
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751780175_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_529995c62513149290a74b409e0a3519.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бутырский суд Москвы арестовал мужчину, напавшего с топором на людей в магазине на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."На основании постановления суда от 27 сентября 2021 года в отношении Соренкова Дмитрия Евгеньевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 ноября 2021 года", - рассказал собеседник агентства.Мужчине предъявлено обвинение по статье УК "хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия", ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.По данным столичного главка МВД РФ, 25 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в магазин "Магнит" по адресу улица Каргопольская, дом 14, зашел мужчина с топором и напал на людей. Сотрудники ППС полиции задержали 48-летнего агрессора.В тот же день в больницу было госпитализировано двое граждан, пострадавших от Соренкова.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В социальных сетях распространилась информация, что в момент нападения он был в женской одежде.
https://ria.ru/20210905/napadenie-1748761527.html
https://ria.ru/20210812/napadenie-1745459339.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751780175_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_548b4c82bf333af6facc9be3dea50f26.jpg
Мужчина в женской одежде напал с топором на покупателей "Магнита" в Москве
Мужчина в женской одежде напал с топором на покупателей "Магнита" в Москве
2021-09-28T15:06
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
15:06 28.09.2021 (обновлено: 15:08 28.09.2021)
В Москве арестовали мужчину, напавшего с топором на посетителей магазина
Суд арестовал мужчину, напавшего с топором на посетителей магазина в Москве
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Бутырский суд Москвы
арестовал мужчину, напавшего с топором на людей в магазине на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"На основании постановления суда от 27 сентября 2021 года в отношении Соренкова Дмитрия Евгеньевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 ноября 2021 года", - рассказал собеседник агентства.
Мужчине предъявлено обвинение по статье УК "хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия", ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.
По данным столичного главка МВД РФ, 25 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в магазин "Магнит" по адресу улица Каргопольская, дом 14, зашел мужчина с топором и напал на людей. Сотрудники ППС полиции задержали 48-летнего агрессора.
В тот же день в больницу было госпитализировано двое граждан, пострадавших от Соренкова.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В социальных сетях распространилась информация, что в момент нападения он был в женской одежде.