https://ria.ru/20210928/arest-1752175149.html

В Москве арестовали мужчину, напавшего с топором на посетителей магазина

В Москве арестовали мужчину, напавшего с топором на посетителей магазина - РИА Новости, 28.09.2021

В Москве арестовали мужчину, напавшего с топором на посетителей магазина

Бутырский суд Москвы арестовал мужчину, напавшего с топором на людей в магазине на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:06

2021-09-28T15:06

2021-09-28T15:08

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бутырский суд Москвы арестовал мужчину, напавшего с топором на людей в магазине на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."На основании постановления суда от 27 сентября 2021 года в отношении Соренкова Дмитрия Евгеньевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 ноября 2021 года", - рассказал собеседник агентства.Мужчине предъявлено обвинение по статье УК "хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия", ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.По данным столичного главка МВД РФ, 25 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в магазин "Магнит" по адресу улица Каргопольская, дом 14, зашел мужчина с топором и напал на людей. Сотрудники ППС полиции задержали 48-летнего агрессора.В тот же день в больницу было госпитализировано двое граждан, пострадавших от Соренкова.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В социальных сетях распространилась информация, что в момент нападения он был в женской одежде.

https://ria.ru/20210905/napadenie-1748761527.html

https://ria.ru/20210812/napadenie-1745459339.html

москва

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2021

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Мужчина в женской одежде напал с топором на покупателей "Магнита" в Москве Мужчина в женской одежде напал с топором на покупателей "Магнита" в Москве 2021-09-28T15:06 true PT0M54S

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происшествия, москва