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В Москве арестовали мужчину, напавшего с топором на посетителей магазина
В Москве арестовали мужчину, напавшего с топором на посетителей магазина - РИА Новости, 28.09.2021
В Москве арестовали мужчину, напавшего с топором на посетителей магазина
Бутырский суд Москвы арестовал мужчину, напавшего с топором на людей в магазине на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T15:06
2021-09-28T15:08
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бутырский суд Москвы арестовал мужчину, напавшего с топором на людей в магазине на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."На основании постановления суда от 27 сентября 2021 года в отношении Соренкова Дмитрия Евгеньевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 ноября 2021 года", - рассказал собеседник агентства.Мужчине предъявлено обвинение по статье УК "хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия", ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.По данным столичного главка МВД РФ, 25 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в магазин "Магнит" по адресу улица Каргопольская, дом 14, зашел мужчина с топором и напал на людей. Сотрудники ППС полиции задержали 48-летнего агрессора.В тот же день в больницу было госпитализировано двое граждан, пострадавших от Соренкова.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В социальных сетях распространилась информация, что в момент нападения он был в женской одежде.
https://ria.ru/20210905/napadenie-1748761527.html
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Мужчина в женской одежде напал с топором на покупателей "Магнита" в Москве
Мужчина в женской одежде напал с топором на покупателей "Магнита" в Москве
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происшествия, москва
15:06 28.09.2021 (обновлено: 15:08 28.09.2021)
 
В Москве арестовали мужчину, напавшего с топором на посетителей магазина

Суд арестовал мужчину, напавшего с топором на посетителей магазина в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бутырский суд Москвы арестовал мужчину, напавшего с топором на людей в магазине на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"На основании постановления суда от 27 сентября 2021 года в отношении Соренкова Дмитрия Евгеньевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 ноября 2021 года", - рассказал собеседник агентства.
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По данным столичного главка МВД РФ, 25 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в магазин "Магнит" по адресу улица Каргопольская, дом 14, зашел мужчина с топором и напал на людей. Сотрудники ППС полиции задержали 48-летнего агрессора.
В тот же день в больницу было госпитализировано двое граждан, пострадавших от Соренкова.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В социальных сетях распространилась информация, что в момент нападения он был в женской одежде.
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