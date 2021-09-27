https://ria.ru/20210927/zozh-1751918126.html

Названы регионы-лидеры по приверженности ЗОЖ

Названы регионы-лидеры по приверженности ЗОЖ - РИА Новости, 27.09.2021

Названы регионы-лидеры по приверженности ЗОЖ

Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни в пятый раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, а в числе замыкающих –... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T00:17

2021-09-27T00:17

2021-09-27T06:48

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни в пятый раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, а в числе замыкающих – регионы Дальнего Востока, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.Его данные свидетельствуют о том, что здоровый образ жизни по-прежнему популярен среди российского населения, но 2020 год внес некоторые коррективы в продолжение работы запущенных программ. Как говорят эксперты, сложившиеся непростые условия в отдельных регионах привели к некоторому откату, но, тем не менее, многие россияне по-прежнему готовы к качественным изменениям своей жизни.Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. В основе рейтинга ­- восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.Лидеры и аутсайдеры сохраняют позицииВ первых рядах рейтинга вновь оказались представители Северного Кавказа и юга России, хотя небольшая рокировка между ними произошла. На первой и второй строчках расположились Республика Дагестан и Чечня, которые являются бессменными лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни. Следом за ними находятся Республика Адыгея и Кабардино-Балкарская Республика. Замыкает первую пятерку Краснодарский край.Как отмечают эксперты, высокое положение регионов Северного Кавказа в рейтинге объясняют низкий уровень потребления табачных изделий и невысокие объемы продаж алкогольной продукции. Лидирующие позиции Республики Дагестан также укрепляются за счет высокой доли населения, занимающегося спортом.Для южных регионов – Краснодарского края и Республики Адыгеи – основными показателями, положительно влияющими на рейтинг, также являются высокие доли населения, занимающегося физкультурой, низкое потребление табачных изделий и относительно невысокие объемы продаж алкогольной продукции. Кроме того, во всех лидирующих регионах доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда заметно ниже, чем в среднем по стране.В замыкающую рейтинг пятерку входят Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Республика Хакасия. Низкие результаты регионов объясняются их слабыми позициями по большинству входящих в рейтинг показателей, говорят эксперты.Изменения в рейтингеПо сравнению с прошлым годом 36 регионов РФ улучшили свои позиции в рейтинге, 12 регионов сохранили позиции и 37 – ухудшили. Самое заметное движение вверх у северной столицы – Санкт-Петербург по итогам 2020 года поднялся в рейтинге на 17 строчек и занял 26 место.Эксперты РИА Новости отмечают улучшение большинства показателей, входящих в расчет рейтинга, и отмечают снижение потребления табачных изделий, сокращение объемов продаж алкогольной продукции и, как следствие, снижение преступности в состоянии алкогольного опьянения и смертности, обусловленной потреблением алкоголя. Для города всегда самой острой проблемой было распространение наркотических веществ, но и здесь можно наблюдать положительные изменения.Самое заметное снижение позиций в рейтинге у Республики Татарстан (-10 мест), Ивановской области (-8 мест) и у Севастополя (-7 мест). Для всех перечисленных регионов наиболее остро стоят проблемы увеличившегося потребления табака и высокого уровня смертности, обусловленной потреблением алкоголя. Кроме того, в Ивановской области и Севастополе низкие позиции по доле населения, занимающегося спортом.Тенденции показателей ЗОЖЗа прошедший 2020 год доля населения, систематически занимающегося спортом, по информации Минспорта РФ, составила 45,4%, что на 2,4 процентных пункта выше, чем годом ранее. Согласно этим данным, лидерами по доле населения, занимающегося физкультурой, являются Краснодарский край, где показатель составляет 54,5%, Тамбовская область (53%), Республика Дагестан (52,5%), Сахалинская область (52,4%) и Белгородская область (51,9%).В борьбе с вредными привычками наблюдаются некоторые положительные тенденции, отмечают составители рейтинга. Согласно данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2020 году, 18,9% россиян курит каждый день и 2,6% - периодически, но не каждый день. По итогам 2019 года курили 24,2% жителей России.В основном курильщиками являются люди в возрасте от 30 до 49 лет. При этом 61% мужчин и 89% женщин или бросили курить, или не курили вовсе. Потребление табачных изделий в 2020 году сократилось в 44 регионах России на фоне сокращения доли курильщиков.Но если курить стали меньше, то с потреблением алкоголя ситуация за год в лучшую сторону не изменилась, показывает исследование. Для расчета текущего рейтинга эксперты РИА Новости использовали показатель продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона, который по итогам 2020 года в среднем по России составил 7,4 литра, что на 0,1 литра выше, чем годом ранее.При этом всего в 36 регионах данный показатель ниже общероссийского уровня (42 – в 2019 году), а сокращение продаж алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя наблюдается всего в 20 субъектах РФ против 33 годом ранее. Негативные тенденции, наблюдавшиеся в 2020 году, можно было бы объяснить длительным периодом коронавирусных ограничений, вынужденным нахождением дома и отсутствием социализации, но период локдауна в каждом регионе различался, поэтому рост продаж алкоголя только частично мог быть связан с коронакризисом, говорят аналитики.Несмотря на сложный 2020 год, количество вовлеченных в жизнь по принципам ЗОЖ по-прежнему достаточно велико, хотя по отдельным показателям и наблюдается негативная динамика. Тем не менее, стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и возвращение к привычной жизни, должно привести к увеличению доли населения, ведущей здоровый образ жизни, как и более активная работа по распространению его принципов.Методика рейтингаДля расчета рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни были проанализированы восемь показателей, характеризующих различные сферы исследуемой темы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе.Также учитывались количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от причин, обусловленных алкоголем, и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда. Все абсолютные показатели рассчитывались на одного взрослого человека, проживающего в конкретном регионе.Рейтинг рассчитывался по данным Росстата, Генеральной прокуратуры РФ, министерства спорта РФ.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20210927/zozh-1751928601.html

https://rsport.ria.ru/20210919/sport-1750742407.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201030/zozh-1582286054.html

https://ria.ru/20201027/zdorove-1581786715.html

https://ria.ru/20210706/sport-1740025777.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, спорт, министерство спорта рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия