https://ria.ru/20210927/zhvachkin-1751961070.html

Глава Томской области отказался от депутатского мандата в облдуме

Глава Томской области отказался от депутатского мандата в облдуме - РИА Новости, 27.09.2021

Глава Томской области отказался от депутатского мандата в облдуме

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавлявший список ЕР на выборах депутатов Законодательной думы Томской области, отказался от своего мандата,... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:27

2021-09-27T11:27

2021-09-27T11:27

выборы в государственную думу

политика

томская область

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сергей жвачкин

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НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавлявший список ЕР на выборах депутатов Законодательной думы Томской области, отказался от своего мандата, сообщает в понедельник облизбирком."Считать вакантными депутатские мандаты зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательной думы Томской области седьмого созыва по единому избирательному округу, избранных в составе списка кандидатов, выдвинутого Томским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия", Жвачкина Сергея Анатольевича (общерегиональная часть, № 1), Рожкова Анатолия Михайловича (общерегиональная часть, № 2)", - говорится в принятом в понедельник постановлении комиссии.В тексте документа говорится, что решение было принято на основании поданных Жвачкиным и его заместителем Рожковым заявлений об отказе от депутатских мандатов.Депутаты от "Единой России" по итогам прошедших в регионе с 17 по 19 сентября этого года выборов получили в томской областной думе 27 мест из 42 (8 по партийным спискам и 19 по одномандатным округам), КПРФ – 7, "Справедливая Россия – За правду" и ЛДПР – по 3, "Новые люди" – 2. Областной список единороссов возглавляли Жвачкин и Рожков.Законодательная дума Томской области состоит из 42 депутатов. Половина из них избирается по одномандатным округам, другая половина - по партийным спискам. В предыдущем созыве по итогам выборов в сентябре 2016 года ЕР получила 31 мандат, ЛДПР – 5, КПРФ – 4, "Справедливая Россия" - 2.

https://ria.ru/20210927/kozhemyako-1751955487.html

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политика, томская область, единая россия, справедливая россия, кпрф, лдпр, сергей жвачкин