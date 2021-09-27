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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210927/zhvachkin-1751961070.html
Глава Томской области отказался от депутатского мандата в облдуме
Глава Томской области отказался от депутатского мандата в облдуме - РИА Новости, 27.09.2021
Глава Томской области отказался от депутатского мандата в облдуме
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавлявший список ЕР на выборах депутатов Законодательной думы Томской области, отказался от своего мандата,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:27
2021-09-27T11:27
выборы в государственную думу
политика
томская область
единая россия
справедливая россия
кпрф
лдпр
сергей жвачкин
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НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавлявший список ЕР на выборах депутатов Законодательной думы Томской области, отказался от своего мандата, сообщает в понедельник облизбирком."Считать вакантными депутатские мандаты зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательной думы Томской области седьмого созыва по единому избирательному округу, избранных в составе списка кандидатов, выдвинутого Томским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия", Жвачкина Сергея Анатольевича (общерегиональная часть, № 1), Рожкова Анатолия Михайловича (общерегиональная часть, № 2)", - говорится в принятом в понедельник постановлении комиссии.В тексте документа говорится, что решение было принято на основании поданных Жвачкиным и его заместителем Рожковым заявлений об отказе от депутатских мандатов.Депутаты от "Единой России" по итогам прошедших в регионе с 17 по 19 сентября этого года выборов получили в томской областной думе 27 мест из 42 (8 по партийным спискам и 19 по одномандатным округам), КПРФ – 7, "Справедливая Россия – За правду" и ЛДПР – по 3, "Новые люди" – 2. Областной список единороссов возглавляли Жвачкин и Рожков.Законодательная дума Томской области состоит из 42 депутатов. Половина из них избирается по одномандатным округам, другая половина - по партийным спискам. В предыдущем созыве по итогам выборов в сентябре 2016 года ЕР получила 31 мандат, ЛДПР – 5, КПРФ – 4, "Справедливая Россия" - 2.
https://ria.ru/20210927/kozhemyako-1751955487.html
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политика, томская область, единая россия, справедливая россия, кпрф, лдпр, сергей жвачкин
11:27 27.09.2021
 
Глава Томской области отказался от депутатского мандата в облдуме

Глава Томской области Сергей Жвачкин отказался от депутатского мандата в облдуме

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Томской области Сергей Жвачкин
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавлявший список ЕР на выборах депутатов Законодательной думы Томской области, отказался от своего мандата, сообщает в понедельник облизбирком.
"Считать вакантными депутатские мандаты зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательной думы Томской области седьмого созыва по единому избирательному округу, избранных в составе списка кандидатов, выдвинутого Томским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия", Жвачкина Сергея Анатольевича (общерегиональная часть, № 1), Рожкова Анатолия Михайловича (общерегиональная часть, № 2)", - говорится в принятом в понедельник постановлении комиссии.
В тексте документа говорится, что решение было принято на основании поданных Жвачкиным и его заместителем Рожковым заявлений об отказе от депутатских мандатов.
Депутаты от "Единой России" по итогам прошедших в регионе с 17 по 19 сентября этого года выборов получили в томской областной думе 27 мест из 42 (8 по партийным спискам и 19 по одномандатным округам), КПРФ – 7, "Справедливая Россия – За правду" и ЛДПР – по 3, "Новые люди" – 2. Областной список единороссов возглавляли Жвачкин и Рожков.
Законодательная дума Томской области состоит из 42 депутатов. Половина из них избирается по одномандатным округам, другая половина - по партийным спискам. В предыдущем созыве по итогам выборов в сентябре 2016 года ЕР получила 31 мандат, ЛДПР – 5, КПРФ – 4, "Справедливая Россия" - 2.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
11:00Выборы в Государственную думу
Глава Приморья отказался от мандата депутата заксобрания
 
Выборы в Государственную думуПолитикаТомская областьЕдиная РоссияСправедливая РоссияКПРФЛДПРСергей Жвачкин
 
 
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