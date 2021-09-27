https://ria.ru/20210927/zarplata-1752047866.html
Россияне назвали желаемый размер зарплаты
Россияне назвали желаемый уровень зарплаты
Россияне назвали желаемый размер зарплаты
Россияне в среднем хотят зарабатывать 119,3 тысячи рублей, однако зарплатные ожидания у мужчин и женщин существенно различаются, выяснил портал "Работа.ру". РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:25
2021-09-27T17:25
2021-09-27T18:43
общество
россия
работа.ру
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россияне в среднем хотят зарабатывать 119,3 тысячи рублей, однако зарплатные ожидания у мужчин и женщин существенно различаются, выяснил портал "Работа.ру".Во время опроса пользователей сервиса выяснилось, что желаемая зарплата среди мужчин равна 128,3 тысячи рублей, а среди женщин — 87,9 тысячи.За лето ожидания снизились: так, три месяца назад мужчины рассчитывали на 144,3 тысячи рублей, женщины — на 107 тысяч, в среднем же респонденты назвали сумму 131,6 тысячи.Ранее портал опубликовал еще одно исследование, согласно которому две трети россиян уверены, что успешную карьеру можно построить только в городах-миллионниках. Лишь семь процентов респондентов уверены в возможности достичь успеха в деревнях и поселках.
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общество, россия, работа.ру
17:25 27.09.2021 (обновлено: 18:43 27.09.2021)
Россияне назвали желаемый размер зарплаты
Россияне назвали желаемой зарплатой 120 тысяч рублей
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Россияне в среднем хотят зарабатывать 119,3 тысячи рублей, однако зарплатные ожидания у мужчин и женщин существенно различаются, выяснил портал "Работа.ру
".
Во время опроса пользователей сервиса выяснилось, что желаемая зарплата среди мужчин равна 128,3 тысячи рублей, а среди женщин — 87,9 тысячи.
За лето ожидания снизились: так, три месяца назад мужчины рассчитывали на 144,3 тысячи рублей, женщины — на 107 тысяч, в среднем же респонденты назвали сумму 131,6 тысячи.
Ранее портал опубликовал еще одно исследование, согласно которому две трети россиян уверены, что успешную карьеру можно построить только в городах-миллионниках. Лишь семь процентов респондентов уверены в возможности достичь успеха в деревнях и поселках.