https://ria.ru/20210927/vybory-1752022023.html

Глава Волгограда подал в отставку из-за перехода в Госдуму

Глава Волгограда подал в отставку из-за перехода в Госдуму - РИА Новости, 27.09.2021

Глава Волгограда подал в отставку из-за перехода в Госдуму

Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, входивший в региональную группу кандидатов партии "Единая Россия", досрочно сложил свои полномочия в связи с... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:33

2021-09-27T15:33

2021-09-27T15:41

выборы в государственную думу

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единая россия

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ВОЛГОГРАД, 27 сен – РИА Новости. Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, входивший в региональную группу кандидатов партии "Единая Россия", досрочно сложил свои полномочия в связи с избранием в депутаты Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской думы."Сегодня на заседании депутатов городской думы Волгограда глава города досрочно сложил полномочия по собственному желанию в связи с избранием депутатом Госдумы", - сказали в городском парламенте.Лихачев исполнял обязанности главы администрации Волгограда с 2016 года, в сентябре 2018 года был избран на должность главы города.Ранее свои полномочия досрочно сложили в связи с избранием в Госдуму по одномандатным округам от партии "Единая Россия" депутаты Волгоградской областной думы Алексей Волоцков и Олег Савченко, а также депутат гордумы Андрей Гимбатов."Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Волгоградской области с 58,44% голосов, сообщила региональная избирательная комиссия. Голосование на выборах в Госдуму проходило 17-19 сентября.

https://ria.ru/20210923/krasnodar-1751426882.html

https://ria.ru/20210216/perekhod-1597687822.html

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политика, волгоград, россия, единая россия, госдума рф