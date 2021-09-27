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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210927/vybory-1752022023.html
Глава Волгограда подал в отставку из-за перехода в Госдуму
Глава Волгограда подал в отставку из-за перехода в Госдуму - РИА Новости, 27.09.2021
Глава Волгограда подал в отставку из-за перехода в Госдуму
Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, входивший в региональную группу кандидатов партии "Единая Россия", досрочно сложил свои полномочия в связи с... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:33
2021-09-27T15:41
выборы в государственную думу
политика
волгоград
россия
единая россия
госдума рф
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ВОЛГОГРАД, 27 сен – РИА Новости. Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, входивший в региональную группу кандидатов партии "Единая Россия", досрочно сложил свои полномочия в связи с избранием в депутаты Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской думы."Сегодня на заседании депутатов городской думы Волгограда глава города досрочно сложил полномочия по собственному желанию в связи с избранием депутатом Госдумы", - сказали в городском парламенте.Лихачев исполнял обязанности главы администрации Волгограда с 2016 года, в сентябре 2018 года был избран на должность главы города.Ранее свои полномочия досрочно сложили в связи с избранием в Госдуму по одномандатным округам от партии "Единая Россия" депутаты Волгоградской областной думы Алексей Волоцков и Олег Савченко, а также депутат гордумы Андрей Гимбатов."Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Волгоградской области с 58,44% голосов, сообщила региональная избирательная комиссия. Голосование на выборах в Госдуму проходило 17-19 сентября.
https://ria.ru/20210923/krasnodar-1751426882.html
https://ria.ru/20210216/perekhod-1597687822.html
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политика, волгоград, россия, единая россия, госдума рф
15:33 27.09.2021 (обновлено: 15:41 27.09.2021)
 
Глава Волгограда подал в отставку из-за перехода в Госдуму

Глава Волгограда Лихачев досрочно сложил полномочия из-за избрания депутатом Госдумы

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на территории историко-мемориального комплекса "Мамаев курган" в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на территории историко-мемориального комплекса Мамаев курган в Волгограде - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВОЛГОГРАД, 27 сен – РИА Новости. Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, входивший в региональную группу кандидатов партии "Единая Россия", досрочно сложил свои полномочия в связи с избранием в депутаты Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской думы.
"Сегодня на заседании депутатов городской думы Волгограда глава города досрочно сложил полномочия по собственному желанию в связи с избранием депутатом Госдумы", - сказали в городском парламенте.
Мэр Краснодара Евгений Первышов - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 11:23Выборы в Государственную думу
Мэр Краснодара сложил полномочия из-за перехода в Госдуму
Лихачев исполнял обязанности главы администрации Волгограда с 2016 года, в сентябре 2018 года был избран на должность главы города.
Ранее свои полномочия досрочно сложили в связи с избранием в Госдуму по одномандатным округам от партии "Единая Россия" депутаты Волгоградской областной думы Алексей Волоцков и Олег Савченко, а также депутат гордумы Андрей Гимбатов.
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Волгоградской области с 58,44% голосов, сообщила региональная избирательная комиссия. Голосование на выборах в Госдуму проходило 17-19 сентября.
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