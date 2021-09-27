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Туризм
https://ria.ru/20210927/vetnam-1751984787.html
Российским туристам рассказали, как попасть на отдых во Вьетнам
Российским туристам рассказали, как попасть на отдых во Вьетнам - РИА Новости, 27.09.2021
Российским туристам рассказали, как попасть на отдых во Вьетнам
Посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой в интервью РИА Новости рассказал, как российские туристы могут приехать на отдых в республику. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:57
2021-09-27T18:57
туризм
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новости - туризм
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туризм
куда поехать
коронавирус covid-19
отдых на море
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой в интервью РИА Новости рассказал, как российские туристы могут приехать на отдых в республику.По его словам, в течение 72 часов до вылета во Вьетнам необходимо пройти ПЦР-тест и получить сертификат на английском языке с отрицательным результатом. После этого нужно зарегистрироваться для участия в пакетной программе тура агентства."Чтобы поехать отдохнуть во Вьетнам, иностранным посетителям необходимо соответствовать следующим критериям: иметь сертификат о прививке полной дозы вакцины (от) COVID-19, признанный компетентным органом Вьетнама ("Спутник V" подходит, — прим. ред.). Срок (после) прививки второй дозы вакцины от COVID-19 составляет не менее 14 дней и не более 12 месяцев с момента прибытия", — сказал дипломат.Или, как отметил вьетнамский посол, турист должен иметь справку о выздоровлении от COVID-19, признанную компетентным органом Вьетнама, время с момента выписки из больницы до даты въезда — не более 12 месяцев.В 2019 году, до пандемии, по словам чиновника, количество российских туристов во Вьетнаме составило более 600 тысяч человек.
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вьетнам, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
18:57 27.09.2021
 
Российским туристам рассказали, как попасть на отдых во Вьетнам

Посол в Москве рассказал, как туристам из РФ приехать на отдых во Вьетнам

© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкТуристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Туристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Сергей Русанов
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой в интервью РИА Новости рассказал, как российские туристы могут приехать на отдых в республику.
По его словам, в течение 72 часов до вылета во Вьетнам необходимо пройти ПЦР-тест и получить сертификат на английском языке с отрицательным результатом. После этого нужно зарегистрироваться для участия в пакетной программе тура агентства.
"Чтобы поехать отдохнуть во Вьетнам, иностранным посетителям необходимо соответствовать следующим критериям: иметь сертификат о прививке полной дозы вакцины (от) COVID-19, признанный компетентным органом Вьетнама ("Спутник V" подходит, — прим. ред.). Срок (после) прививки второй дозы вакцины от COVID-19 составляет не менее 14 дней и не более 12 месяцев с момента прибытия", — сказал дипломат.
Или, как отметил вьетнамский посол, турист должен иметь справку о выздоровлении от COVID-19, признанную компетентным органом Вьетнама, время с момента выписки из больницы до даты въезда — не более 12 месяцев.
В 2019 году, до пандемии, по словам чиновника, количество российских туристов во Вьетнаме составило более 600 тысяч человек.
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Посол рассказал о планах Вьетнама по возобновлению туризма
 
ТуризмВьетнамНовости - ТуризмтуристыТуризмкуда поехатьКоронавирус COVID-19отдых на морекуда можно лететь
 
 
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