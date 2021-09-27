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Данг Минь Кхой: Вьетнам планирует постепенно открываться для россиян
Данг Минь Кхой: Вьетнам планирует постепенно открываться для россиян - РИА Новости, 27.09.2021
Данг Минь Кхой: Вьетнам планирует постепенно открываться для россиян
Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой рассказал в интервью РИА Новости о том, какими будут основные темы визита в Москву главы вьетнамского МИД, когда... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:00
2021-09-27T09:55
интервью
ханой
вьетнам
москва
владимир путин
нгуен суан фук
россия
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Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой рассказал в интервью РИА Новости о том, какими будут основные темы визита в Москву главы вьетнамского МИД, когда российские туристы смогут опять ездить на вьетнамские курорты, и что для этого будет нужно, а также о том, как в Ханое видят сотрудничество с Россией по борьбе с коронавирусом.– Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон 27 сентября встретится в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. В чем важность данного визита? Какие темы станут приоритетными на его переговорах с Сергеем Лавровым?– Министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шон посетит с официальным визитом Российскую Федерацию 24-28 сентября по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Двадцать седьмого сентября состоятся переговоры между министрами иностранных дел двух стран.Вьетнам и Российскую Федерацию связывают хорошие, традиционно дружественные отношения. В настоящее время стороны отмечают 70-летие установления дипломатических отношений, 20-летие установления стратегического партнерства, а в 2022 году отметят 10-летие установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.В течение последних почти двух лет из-за сложного развития пандемии COVID-19 стороны не могли обмениваться делегациями на всех уровнях. Тем не менее обмены по-прежнему поддерживаются регулярно посредством телефонных звонков и писем. В частности, совсем недавно, 16 сентября 2021 года, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук и президент России Владимир Путин провели очень эффективный и содержательный телефонный разговор с целью дальнейшего развития отношений двух стран во всех областях, таких как политика, экономика, торговля, инвестиции, безопасность, оборона, культура, образование.Россия является первой страной, которую посещает Буй Тхань Шон в качестве министра иностранных дел Вьетнама. Визит состоится сразу после того, как Россия успешно провела выборы в Государственную думу, что свидетельствует о том, что Вьетнам придает большое значение доброй дружбе с Россией. Ожидается, что два министра обсудят основные направления и конкретные меры по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества во всех областях, таких как политика, внешняя политика, безопасность, оборона, экономика и торговля, инвестиции, культура, обмен информацией по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, меры по укреплению и координации между двумя странами на международной арене, а также организация визитов на высоком уровне до конца года. Стороны также сосредоточатся на обсуждении конкретных мер сотрудничества в области предотвращения и контроля эпидемии COVID-19, включая поставку вакцины "Спутник V" во Вьетнам, а также передачу технологий производства вакцины "Спутник V" во Вьетнаме. Вьетнам высоко ценит недавние достижения и опыт России в области профилактики и контроля COVID-19.Кроме того, министр Буй Тхань Шон встретится с руководителями государственных органов России и с вьетнамской диаспорой, проживающей и работающей в России.– Товарооборот Вьетнама и России по итогам 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса, вырос и достиг 5,7 миллиарда долларов. Какой товарооборот между нашими странами Ханой ожидает по итогам 2021 года? За счет чего, на ваш взгляд, можно продолжить его увеличивать?– Несмотря на то, что пандемия COVID-19 оказала большое негативное влияние на мировую внешнеторговую деятельность в целом, а также на товарооборот между Вьетнамом и Россией, торговое сотрудничество между нашими странами позитивно развивалось в 2020 году. Согласно статистическим данным России, двусторонний товарооборот между странами в 2020 году достиг 5,7 миллиарда долларов, что на 15,2% больше, чем в 2019 году.Экспорт из России во Вьетнам достиг 1,6 миллиарда долларов, увеличившись на 42,9%; импорт товаров из Вьетнама в Россию увеличился примерно до четырех миллиардов долларов, увеличившись на 6,9%.В 2021 году торговля между Вьетнамом и Россией продолжает расти. Товарооборот между двумя странами за семь месяцев текущего года достиг почти 3,6 миллиарда долларов, что на 23,9% больше, чем за тот же период 2020 года. Ожидается, что в 2021 году двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Россией достигнет около 6,5 миллиарда долларов.По нашему мнению, для развития торговли в ближайшее время, помимо Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, сторонам необходимо продолжать создавать благоприятные условия для доступа бизнеса к рынкам друг друга, особенно для текстильных изделий, сельскохозяйственных продуктов, продуктов питания и морепродуктов, потому что спрос на эти продукты в обеих странах сейчас велик. Экспорт текстильных изделий, обуви, морепродуктов, мебели, электроники, сельскохозяйственной продукции из Вьетнама, а также экспорт пшеницы, мяса, фармацевтических препаратов, химикатов, оборудования и машин из Российской Федерации является статьями, которые могут внести большой вклад в рост двустороннего товарооборота, если будут созданы более благоприятные условия.– Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук высказал интерес в наращивании поставок российских вакцин, налаживании производства "Спутника V". Какой объем поставок "Спутника V" интересен Вьетнаму? Насколько Ханой и Москва продвинулись в вопросе налаживания производства вакцины "Спутник V" на территории Вьетнама?– За прошедшее время Вьетнам и Россия очень эффективно сотрудничали в области предотвращения и борьбы с пандемией COVID-19. Стороны своевременно сделали жесты взаимной поддержки и предметного обмена, тем самым достигнув очень позитивных результатов. Одним из таких результатов является то, что компания VABIOTECH успешно провела технический розлив вакцины "Спутник V" и получила удовлетворительный сертификат от Института Гамалеи, который изобрел вакцину "Спутник V". В ближайшем будущем VABIOTECH осуществит коммерческий розлив вакцины с ожидаемой мощностью пять миллионов доз в месяц. На прошлой неделе Россия передала VABIOTECH биопрепараты для розлива одного миллиона доз. И вся партия вакцины будет распределена во Вьетнаме.Очень важно, что компания VABIOTECH успешно провела розлив вакцины "Спутник V". "Спутник V" является единственной вакциной, произведенной во Вьетнаме по передаче технологий. Таким образом, создаются предпосылки не только для обеспечения внутреннего спроса на вакцины, но и для постепенного превращения Вьетнама в центр производства вакцины "Спутник V" в Юго-восточной Азии.Кроме того, T&amp;T Group и Российский фонд прямых иностранных инвестиций достигли соглашения о поставках во Вьетнам 40 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2021 году. Обе стороны активно работают над разработкой графика поставок вакцины, подходящего для производственных мощностей России и принимающего способности Вьетнама.– Вьетнам ранее признал вакцину "Спутник V" от COVID-19. Планирует ли Вьетнам в будущем признавать другие российские вакцины – "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник лайт"? Если да, когда это может произойти?– В настоящее время мировые поставки вакцин весьма малы. Вьетнам проводит политику диверсификации закупки вакцин для обеспечения раннего коллективного иммунитета. Россия является страной с хорошими научно-исследовательскими и медицинскими фундаментами, о чем свидетельствует тот факт, что Россия запатентовала и зарегистрировала в общей сложности четыре вакцины. В связи с этим в ближайшем будущем ожидается, что Вьетнам рассмотрит возможность зарегистрировать ряд других российских вакцин против COVID-19.– Власти Вьетнама готовят программу открытия с октября туристического острова Фукуок для вакцинированных туристов, включая россиян. Ведутся ли между Москвой и Ханоем разговоры об открытии для российских привитых туристов других регионов страны? Касается ли возможность въезда привитых только "Спутником V", или россияне смогут въехать после вакцинации любой российской вакциной? Какие категории граждан РФ сейчас в принципе могут въехать во Вьетнам, какие документы или справки для этого им нужны?– Перед пандемией COVID-19 количество российских туристов во Вьетнаме росло очень быстро, достигнув в 2019 году более 600 тысяч посетителей. Российские туристы очень заинтересованы в поездках во Вьетнам из-за его красивых пейзажей, чистых пляжей и дружелюбных людей, многие из которых свободно владеют русским языком и культурой.Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на туристическую отрасль Вьетнама. В настоящее время Вьетнам планирует постепенно открывать туристическую отрасль для иностранных туристов. При этом приоритет будет отдаваться российским туристам с ноября 2021 года на острове Фукуок. После этого мы рассмотрим возможность открытия туристических зон в некоторых других местах, таких как Кханьхоа, Дананг.Чтобы поехать отдохнуть во Вьетнам, иностранным посетителям необходимо соответствовать следующим критериям: иметь сертификат о прививке полной дозой вакцины от COVID-19, признанной компетентным органом Вьетнама. Или турист должен иметь справку о выздоровлении от COVID-19, признанную компетентным органом Вьетнама, время с момента выписки из больницы до даты въезда – не более 12 месяцев. Гости должны пройти тестирование на SARS-CoV-2 с помощью ПЦР-теста в течение 72 часов до вылета и получить сертификат компетентного органа страны, проводящей тест, на английском языке с отрицательными результатами.– Глава МИД РФ Лавров заявил, что Москва исходит из того, что активизация сотрудничества АСЕАН с Евразийским Экономическим Союзом придаст дополнительный импульс товарообороту. Разделяете ли вы эту точку зрения, и какие выгоды от сотрудничества с ЕврАзЭС вы видите для Вьетнама?– Я полностью разделяю точку зрения министра Сергея Лаврова, когда он говорит, что укрепление сотрудничества между АСЕАН и ЕАЭС придаст дополнительный импульс развитию товарооборота между ними. Вьетнам – первая страна, которая подписала соглашение о зоне свободный торговли с ЕАЭС, тем самым становясь важным мостом между АСЕАН и Россией. Хорошее сотрудничество между блоками определенно поможет их членам укрепить сотрудничество друг с другом. Для Вьетнама укрепление сотрудничества с ЕАЭС в последние годы принесло позитивные экономические и торговые результаты, двусторонний товарооборот между сторонами значительно вырос с начала года. Стороны подписали соглашение о создании зоны свободной торговли в 2015 году. Согласно статистике ЕАЭС, объем экспорт-импорта между Вьетнамом и ЕАЭС в 2020 году достиг 6,2 миллиарда долларов, увеличившись на 12% по сравнению с 2019 годом и на 44% по сравнению с 2015 годом. Среди общего объема торговли Вьетнама и ЕАЭС товарооборот Вьетнама и России достиг 5,7 миллиарда долларов, что на 46% больше показателя 2015 года. Товарооборот Вьетнама и Казахстана достиг 380 миллионов долларов (в 2020 году), что на 84,5% выше показателя 2015 года.
https://ria.ru/20210405/vetnam-1604258673.html
https://ria.ru/20210405/razgovor-1604298149.html
https://ria.ru/20210916/vetnam-1750323523.html
https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602440016.html
https://ria.ru/20210913/vetnam-1749804258.html
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интервью, ханой, вьетнам, москва, владимир путин, нгуен суан фук, россия
10:00 27.09.2021
 

Данг Минь Кхой: Вьетнам планирует постепенно открываться для россиян

© AFP 2021 / Hoang Dinh NamПосол Вьетнама в России Данг Минь Кхой
Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AFP 2021 / Hoang Dinh Nam
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Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой рассказал в интервью РИА Новости о том, какими будут основные темы визита в Москву главы вьетнамского МИД, когда российские туристы смогут опять ездить на вьетнамские курорты, и что для этого будет нужно, а также о том, как в Ханое видят сотрудничество с Россией по борьбе с коронавирусом.
– Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон 27 сентября встретится в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. В чем важность данного визита? Какие темы станут приоритетными на его переговорах с Сергеем Лавровым?
– Министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шон посетит с официальным визитом Российскую Федерацию 24-28 сентября по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Двадцать седьмого сентября состоятся переговоры между министрами иностранных дел двух стран.
Вьетнам и Российскую Федерацию связывают хорошие, традиционно дружественные отношения. В настоящее время стороны отмечают 70-летие установления дипломатических отношений, 20-летие установления стратегического партнерства, а в 2022 году отметят 10-летие установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.
В течение последних почти двух лет из-за сложного развития пандемии COVID-19 стороны не могли обмениваться делегациями на всех уровнях. Тем не менее обмены по-прежнему поддерживаются регулярно посредством телефонных звонков и писем. В частности, совсем недавно, 16 сентября 2021 года, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук и президент России Владимир Путин провели очень эффективный и содержательный телефонный разговор с целью дальнейшего развития отношений двух стран во всех областях, таких как политика, экономика, торговля, инвестиции, безопасность, оборона, культура, образование.
Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук на 12-м Азиатско-европейском саммите в Брюсселе. 18 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 11:42
Путин поздравил Нгуен Суан Фука с избранием на пост президента Вьетнама
Россия является первой страной, которую посещает Буй Тхань Шон в качестве министра иностранных дел Вьетнама. Визит состоится сразу после того, как Россия успешно провела выборы в Государственную думу, что свидетельствует о том, что Вьетнам придает большое значение доброй дружбе с Россией. Ожидается, что два министра обсудят основные направления и конкретные меры по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества во всех областях, таких как политика, внешняя политика, безопасность, оборона, экономика и торговля, инвестиции, культура, обмен информацией по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, меры по укреплению и координации между двумя странами на международной арене, а также организация визитов на высоком уровне до конца года. Стороны также сосредоточатся на обсуждении конкретных мер сотрудничества в области предотвращения и контроля эпидемии COVID-19, включая поставку вакцины "Спутник V" во Вьетнам, а также передачу технологий производства вакцины "Спутник V" во Вьетнаме. Вьетнам высоко ценит недавние достижения и опыт России в области профилактики и контроля COVID-19.
Кроме того, министр Буй Тхань Шон встретится с руководителями государственных органов России и с вьетнамской диаспорой, проживающей и работающей в России.
– Товарооборот Вьетнама и России по итогам 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса, вырос и достиг 5,7 миллиарда долларов. Какой товарооборот между нашими странами Ханой ожидает по итогам 2021 года? За счет чего, на ваш взгляд, можно продолжить его увеличивать?
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 15:03
Путин обсудил с генсеком ЦК КП Вьетнама поставки вакцины "Спутник V"
– Несмотря на то, что пандемия COVID-19 оказала большое негативное влияние на мировую внешнеторговую деятельность в целом, а также на товарооборот между Вьетнамом и Россией, торговое сотрудничество между нашими странами позитивно развивалось в 2020 году. Согласно статистическим данным России, двусторонний товарооборот между странами в 2020 году достиг 5,7 миллиарда долларов, что на 15,2% больше, чем в 2019 году.
Экспорт из России во Вьетнам достиг 1,6 миллиарда долларов, увеличившись на 42,9%; импорт товаров из Вьетнама в Россию увеличился примерно до четырех миллиардов долларов, увеличившись на 6,9%.
В 2021 году торговля между Вьетнамом и Россией продолжает расти. Товарооборот между двумя странами за семь месяцев текущего года достиг почти 3,6 миллиарда долларов, что на 23,9% больше, чем за тот же период 2020 года. Ожидается, что в 2021 году двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Россией достигнет около 6,5 миллиарда долларов.
По нашему мнению, для развития торговли в ближайшее время, помимо Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, сторонам необходимо продолжать создавать благоприятные условия для доступа бизнеса к рынкам друг друга, особенно для текстильных изделий, сельскохозяйственных продуктов, продуктов питания и морепродуктов, потому что спрос на эти продукты в обеих странах сейчас велик. Экспорт текстильных изделий, обуви, морепродуктов, мебели, электроники, сельскохозяйственной продукции из Вьетнама, а также экспорт пшеницы, мяса, фармацевтических препаратов, химикатов, оборудования и машин из Российской Федерации является статьями, которые могут внести большой вклад в рост двустороннего товарооборота, если будут созданы более благоприятные условия.
Российский препарат от коронавирусной инфекции Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 13:32Распространение коронавируса
Президент Вьетнама заявил о желании нарастить поставки российских вакцин
– Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук высказал интерес в наращивании поставок российских вакцин, налаживании производства "Спутника V". Какой объем поставок "Спутника V" интересен Вьетнаму? Насколько Ханой и Москва продвинулись в вопросе налаживания производства вакцины "Спутник V" на территории Вьетнама?
– За прошедшее время Вьетнам и Россия очень эффективно сотрудничали в области предотвращения и борьбы с пандемией COVID-19. Стороны своевременно сделали жесты взаимной поддержки и предметного обмена, тем самым достигнув очень позитивных результатов. Одним из таких результатов является то, что компания VABIOTECH успешно провела технический розлив вакцины "Спутник V" и получила удовлетворительный сертификат от Института Гамалеи, который изобрел вакцину "Спутник V". В ближайшем будущем VABIOTECH осуществит коммерческий розлив вакцины с ожидаемой мощностью пять миллионов доз в месяц. На прошлой неделе Россия передала VABIOTECH биопрепараты для розлива одного миллиона доз. И вся партия вакцины будет распределена во Вьетнаме.
Очень важно, что компания VABIOTECH успешно провела розлив вакцины "Спутник V". "Спутник V" является единственной вакциной, произведенной во Вьетнаме по передаче технологий. Таким образом, создаются предпосылки не только для обеспечения внутреннего спроса на вакцины, но и для постепенного превращения Вьетнама в центр производства вакцины "Спутник V" в Юго-восточной Азии.
Кроме того, T&T Group и Российский фонд прямых иностранных инвестиций достигли соглашения о поставках во Вьетнам 40 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2021 году. Обе стороны активно работают над разработкой графика поставок вакцины, подходящего для производственных мощностей России и принимающего способности Вьетнама.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 11:11Распространение коронавируса
Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"
– Вьетнам ранее признал вакцину "Спутник V" от COVID-19. Планирует ли Вьетнам в будущем признавать другие российские вакцины – "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник лайт"? Если да, когда это может произойти?
– В настоящее время мировые поставки вакцин весьма малы. Вьетнам проводит политику диверсификации закупки вакцин для обеспечения раннего коллективного иммунитета. Россия является страной с хорошими научно-исследовательскими и медицинскими фундаментами, о чем свидетельствует тот факт, что Россия запатентовала и зарегистрировала в общей сложности четыре вакцины. В связи с этим в ближайшем будущем ожидается, что Вьетнам рассмотрит возможность зарегистрировать ряд других российских вакцин против COVID-19.
– Власти Вьетнама готовят программу открытия с октября туристического острова Фукуок для вакцинированных туристов, включая россиян. Ведутся ли между Москвой и Ханоем разговоры об открытии для российских привитых туристов других регионов страны? Касается ли возможность въезда привитых только "Спутником V", или россияне смогут въехать после вакцинации любой российской вакциной? Какие категории граждан РФ сейчас в принципе могут въехать во Вьетнам, какие документы или справки для этого им нужны?
– Перед пандемией COVID-19 количество российских туристов во Вьетнаме росло очень быстро, достигнув в 2019 году более 600 тысяч посетителей. Российские туристы очень заинтересованы в поездках во Вьетнам из-за его красивых пейзажей, чистых пляжей и дружелюбных людей, многие из которых свободно владеют русским языком и культурой.
Рыбацкие лодки в заливе острова Фукуок - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 10:39Туризм
Популярный вьетнамский курорт готов открыться для туристов
Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на туристическую отрасль Вьетнама. В настоящее время Вьетнам планирует постепенно открывать туристическую отрасль для иностранных туристов. При этом приоритет будет отдаваться российским туристам с ноября 2021 года на острове Фукуок. После этого мы рассмотрим возможность открытия туристических зон в некоторых других местах, таких как Кханьхоа, Дананг.
Чтобы поехать отдохнуть во Вьетнам, иностранным посетителям необходимо соответствовать следующим критериям: иметь сертификат о прививке полной дозой вакцины от COVID-19, признанной компетентным органом Вьетнама. Или турист должен иметь справку о выздоровлении от COVID-19, признанную компетентным органом Вьетнама, время с момента выписки из больницы до даты въезда – не более 12 месяцев. Гости должны пройти тестирование на SARS-CoV-2 с помощью ПЦР-теста в течение 72 часов до вылета и получить сертификат компетентного органа страны, проводящей тест, на английском языке с отрицательными результатами.
– Глава МИД РФ Лавров заявил, что Москва исходит из того, что активизация сотрудничества АСЕАН с Евразийским Экономическим Союзом придаст дополнительный импульс товарообороту. Разделяете ли вы эту точку зрения, и какие выгоды от сотрудничества с ЕврАзЭС вы видите для Вьетнама?
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 02:18
Лавров заявил о необходимости нарастить сотрудничество ЕАЭС и АСЕАН
– Я полностью разделяю точку зрения министра Сергея Лаврова, когда он говорит, что укрепление сотрудничества между АСЕАН и ЕАЭС придаст дополнительный импульс развитию товарооборота между ними. Вьетнам – первая страна, которая подписала соглашение о зоне свободный торговли с ЕАЭС, тем самым становясь важным мостом между АСЕАН и Россией. Хорошее сотрудничество между блоками определенно поможет их членам укрепить сотрудничество друг с другом. Для Вьетнама укрепление сотрудничества с ЕАЭС в последние годы принесло позитивные экономические и торговые результаты, двусторонний товарооборот между сторонами значительно вырос с начала года. Стороны подписали соглашение о создании зоны свободной торговли в 2015 году. Согласно статистике ЕАЭС, объем экспорт-импорта между Вьетнамом и ЕАЭС в 2020 году достиг 6,2 миллиарда долларов, увеличившись на 12% по сравнению с 2019 годом и на 44% по сравнению с 2015 годом. Среди общего объема торговли Вьетнама и ЕАЭС товарооборот Вьетнама и России достиг 5,7 миллиарда долларов, что на 46% больше показателя 2015 года. Товарооборот Вьетнама и Казахстана достиг 380 миллионов долларов (в 2020 году), что на 84,5% выше показателя 2015 года.
 
ИнтервьюХанойВьетнамМоскваВладимир ПутинНгуен Суан ФукРоссия
 
 
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13:48В Туркмении впервые показали турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2
13:42Проценко возглавит комиссию "Единой России" по здравоохранению
13:39Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству
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13:38Путин назвал "Единую Россию" залогом стабильности в стране
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