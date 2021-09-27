https://ria.ru/20210927/veteran-1751715727.html
Война и "Юность": судебные приставы продолжают донимать ветерана
Война и "Юность": судебные приставы продолжают донимать ветерана - РИА Новости, 27.09.2021
Война и "Юность": судебные приставы продолжают донимать ветерана
Участницу Великой Отечественной войны Розу Васильеву почти год не оставляет в покое ФССП. В ведомстве требуют, чтобы 96-летняя женщина забрала с их склада... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T08:00
2021-09-27T08:00
2021-09-27T08:08
общество
москва
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Участницу Великой Отечественной войны Розу Васильеву почти год не оставляет в покое ФССП. В ведомстве требуют, чтобы 96-летняя женщина забрала с их склада имущество бывшего оздоровительного центра "Юность", которым когда-то руководила. Девятого мая чиновники и депутаты пообещали помочь пенсионерке, но после праздников все забылось. Розе Александровне грозят новые штрафы.Из школы на фронтКогда началась война, москвичке Розе Васильевой было шестнадцать. Сразу после школьного выпускного вместе с другими добровольцами она отправилась рыть противотанковые рвы, а ночами при авианалетах дежурила на городских крышах — тушила немецкие "зажигалки".Затем устроилась на завод — стояла за фрезерным станком. Параллельно училась на курсах радистов. Становиться медсестрой, как многие сверстницы, Роза не хотела — боялась вида крови. В конце 1941-го сдала экзамены и ушла на фронт шифровальщицей."Мама меня очень не хотела отпускать, плакала, умоляла, — вспоминает Роза Александровна. — А папа сказал: "Иди". Он участвовал в сражениях с японцами, имел несколько наград".Она прошла всю войну — была на Волховском, Ленинградском, Карельском, Дальневосточном фронтах. Рассказывает, как ночевала в землянках, голодала.Она уцелела — вернулась с войны без ранений и контузий. Поступила в педагогический институт. Учителем проработала до пенсии, не захотела расставаться с детьми и организовала культурно-оздоровительный центр "Юность" с творческими кружками и спортивными секциями. Руководила им до 85 лет.Тонны бесхозного имуществаЗакрылась "Юность" внезапно — в 2009-м, когда сотрудников выселили из здания на Украинском бульваре в Москве. Бывший руководитель называет это "рейдерским захватом", якобы помещение захотели присвоить бизнесмены. Официальная же версия — нарушение условий договора аренды, так как организация задолжала оплату за два месяца."Приехали какие-то люди, все опечатали, вещи вынесли. Нас — педагогов, детей — как слепых кутят выбросили. К кому я только не обращалась! В ответ — одни отписки", — рассказывает ветеран.Имущество "Юности" — шесть пианино, проигрыватели, костюмы, шкафы, столы, стулья и прочую мебель — вывезли судебные приставы. До 2015-го все хранилось на складе частной фирмы "Лингвистон", с которой у ФССП договор. Но, как указано в судебных документах, ответственный за дело пристав "допустил ошибку" — а именно забыл, что имущество надо возвратить владельцу.Угрозы и штрафыСпустя несколько лет фирма потребовала освободить склад. Вещи перевезли в Кунцевский отдел судебных приставов. Забрать их имеет право только гендиректор центра, которым до сих пор числится Роза Александровна.Сейчас женщине 96 лет. Она перенесла инсульт, у нее множество других проблем со здоровьем. Несколько лет назад умер сын, что подкосило ее еще больше. Вывезти несколько тонн вещей со склада пенсионерка не может чисто физически. Помогать ей некому, а пристроить имущество "Юности" — некуда.Тем временем приставы, требуя исполнения решения суда, начали последовательно наказывать Розу Александровну.Впервые ее оштрафовали в декабре 2020-го по ч. 1 ст. 17.15 КоАП России. С ветеранской пенсии в 50 тысяч рублей списали почти половину. В тот день единственный близкий человек — сиделка Галина Шпилевая — была в отпуске. В итоге пожилая женщина осталась с проблемой один на один.Приставы прислали и другие извещения. В них говорилось, что в следующий раз штраф будет больше.Новые ограниченияПосле того как 9 мая РИА Новости рассказало историю Розы Александровны, в ФССП корреспондента заверили, что разберутся в ситуации. В июне представители ведомства заявили, что процедура исполнительного производства отложена.Впрочем, как оказалось, ненадолго. Его возобновили уже через несколько недель. В июне 2021-го ФССП на полгода ограничила ветерану выезд из России — "за долги". И снова, как отмечает Шпилевая, наложила штраф.Московские приставы заявили, что с подробной информацией вправе ознакомиться лишь стороны исполнительного производства. А журналистов перенаправили на официальный сайт организации. В пресс-службе ФССП России запрос агентства проигнорировали.Подорванное здоровьеНапомним: в мае помочь Розе Александровне вызвались сразу несколько ведомств и даже некоторые парламентарии. Но, по словам сиделки ветерана, пока никто ничего так и не сделал.Тогда же, весной, процессуальную проверку на основании ст. 144-145 УПК начал Следственный комитет. Спустя четыре месяца о ее результатах РИА Новости ничего не известно. На последний запрос агентства в СК ответили, что продолжают "устанавливать все обстоятельства произошедшего".По закону приставы имеют право штрафовать ветерана бесконечно. Но исполнить их требования пожилая женщина вряд ли сможет — последние недели она уже почти не встает с постели.
https://ria.ru/20210509/veteran-1731483226.html
https://ria.ru/20210709/grazhdanstvo-1740498441.html
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общество, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), россия
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Юлия Ахмедова.
Участницу Великой Отечественной войны Розу Васильеву почти год не оставляет в покое ФССП
. В ведомстве требуют, чтобы 96-летняя женщина забрала с их склада имущество бывшего оздоровительного центра "Юность", которым когда-то руководила. Девятого мая чиновники и депутаты пообещали помочь пенсионерке, но после праздников все забылось. Розе Александровне грозят новые штрафы.
Из школы на фронт
Когда началась война, москвичке Розе Васильевой было шестнадцать. Сразу после школьного выпускного вместе с другими добровольцами она отправилась рыть противотанковые рвы, а ночами при авианалетах дежурила на городских крышах — тушила немецкие "зажигалки".
Затем устроилась на завод — стояла за фрезерным станком. Параллельно училась на курсах радистов. Становиться медсестрой, как многие сверстницы, Роза не хотела — боялась вида крови. В конце 1941-го сдала экзамены и ушла на фронт шифровальщицей.
"Мама меня очень не хотела отпускать, плакала, умоляла, — вспоминает Роза Александровна. — А папа сказал: "Иди". Он участвовал в сражениях с японцами, имел несколько наград".
Она прошла всю войну — была на Волховском, Ленинградском, Карельском, Дальневосточном фронтах. Рассказывает, как ночевала в землянках, голодала.
"Жила только сегодняшним днем, ведь будущего могло и не быть вовсе. Очень боялись, что нас найдут и расстреляют фашисты, но мы никогда это не обсуждали вслух", — говорит бывшая связистка.
Она уцелела — вернулась с войны без ранений и контузий. Поступила в педагогический институт. Учителем проработала до пенсии, не захотела расставаться с детьми и организовала культурно-оздоровительный центр "Юность" с творческими кружками и спортивными секциями. Руководила им до 85 лет.
Тонны бесхозного имущества
Закрылась "Юность" внезапно — в 2009-м, когда сотрудников выселили из здания на Украинском бульваре в Москве
. Бывший руководитель называет это "рейдерским захватом", якобы помещение захотели присвоить бизнесмены. Официальная же версия — нарушение условий договора аренды, так как организация задолжала оплату за два месяца.
"Приехали какие-то люди, все опечатали, вещи вынесли. Нас — педагогов, детей — как слепых кутят выбросили. К кому я только не обращалась! В ответ — одни отписки", — рассказывает ветеран.
Имущество "Юности" — шесть пианино, проигрыватели, костюмы, шкафы, столы, стулья и прочую мебель — вывезли судебные приставы. До 2015-го все хранилось на складе частной фирмы "Лингвистон", с которой у ФССП договор. Но, как указано в судебных документах, ответственный за дело пристав "допустил ошибку" — а именно забыл, что имущество надо возвратить владельцу.
Угрозы и штрафы
Спустя несколько лет фирма потребовала освободить склад. Вещи перевезли в Кунцевский отдел судебных приставов. Забрать их имеет право только гендиректор центра, которым до сих пор числится Роза Александровна.
Сейчас женщине 96 лет. Она перенесла инсульт, у нее множество других проблем со здоровьем. Несколько лет назад умер сын, что подкосило ее еще больше. Вывезти несколько тонн вещей со склада пенсионерка не может чисто физически. Помогать ей некому, а пристроить имущество "Юности" — некуда.
Тем временем приставы, требуя исполнения решения суда, начали последовательно наказывать Розу Александровну.
Впервые ее оштрафовали в декабре 2020-го по ч. 1 ст. 17.15 КоАП России
. С ветеранской пенсии в 50 тысяч рублей списали почти половину. В тот день единственный близкий человек — сиделка Галина Шпилевая — была в отпуске. В итоге пожилая женщина осталась с проблемой один на один.
"Она мне звонит, плачет. Но чем я могу помочь? Человек войну прошел, а с ней сейчас вот так поступают. Она ведь просто хочет, чтобы ее оставили в покое", — объясняет Галина.
Приставы прислали и другие извещения. В них говорилось, что в следующий раз штраф будет больше.
Новые ограничения
После того как 9 мая РИА Новости рассказало историю Розы Александровны, в ФССП корреспондента заверили, что разберутся в ситуации. В июне представители ведомства заявили, что процедура исполнительного производства отложена.
Впрочем, как оказалось, ненадолго. Его возобновили уже через несколько недель. В июне 2021-го ФССП на полгода ограничила ветерану выезд из России — "за долги". И снова, как отмечает Шпилевая, наложила штраф.
"Должником надлежащим образом не подтверждено, что нарушение установленных сроков исполнения исполнительного документа вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непреодолимыми препятствиями, находящимися вне его контроля", — указано в постановлении Дорогомиловского отдела судебных приставов.
Московские приставы заявили, что с подробной информацией вправе ознакомиться лишь стороны исполнительного производства. А журналистов перенаправили на официальный сайт организации. В пресс-службе ФССП России запрос агентства проигнорировали.
Подорванное здоровье
Напомним: в мае помочь Розе Александровне вызвались сразу несколько ведомств и даже некоторые парламентарии. Но, по словам сиделки ветерана, пока никто ничего так и не сделал.
Тогда же, весной, процессуальную проверку на основании ст. 144-145 УПК начал Следственный комитет. Спустя четыре месяца о ее результатах РИА Новости ничего не известно. На последний запрос агентства в СК
ответили, что продолжают "устанавливать все обстоятельства произошедшего".
"Сначала был такой резонанс, появилась надежда, что вопрос хоть решат. И бабушка духом воспряла. Но потом все, видимо, быстро про это забыли. Только на День Победы попиарились. Роза Александровна теперь и вовсе об этом говорить не желает. За лето здоровье у нее еще больше ухудшилось. Если будут снова штрафовать — я не знаю, как ей помочь", — говорит сиделка.
По закону приставы имеют право штрафовать ветерана бесконечно. Но исполнить их требования пожилая женщина вряд ли сможет — последние недели она уже почти не встает с постели.