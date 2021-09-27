https://ria.ru/20210927/veteran-1751715727.html

Война и "Юность": судебные приставы продолжают донимать ветерана

Война и "Юность": судебные приставы продолжают донимать ветерана - РИА Новости, 27.09.2021

Война и "Юность": судебные приставы продолжают донимать ветерана

Участницу Великой Отечественной войны Розу Васильеву почти год не оставляет в покое ФССП. В ведомстве требуют, чтобы 96-летняя женщина забрала с их склада... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T08:00

2021-09-27T08:00

2021-09-27T08:08

общество

москва

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

следственный комитет россии (ск рф)

великая отечественная война (1941-1945)

россия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Участницу Великой Отечественной войны Розу Васильеву почти год не оставляет в покое ФССП. В ведомстве требуют, чтобы 96-летняя женщина забрала с их склада имущество бывшего оздоровительного центра "Юность", которым когда-то руководила. Девятого мая чиновники и депутаты пообещали помочь пенсионерке, но после праздников все забылось. Розе Александровне грозят новые штрафы.Из школы на фронтКогда началась война, москвичке Розе Васильевой было шестнадцать. Сразу после школьного выпускного вместе с другими добровольцами она отправилась рыть противотанковые рвы, а ночами при авианалетах дежурила на городских крышах — тушила немецкие "зажигалки".Затем устроилась на завод — стояла за фрезерным станком. Параллельно училась на курсах радистов. Становиться медсестрой, как многие сверстницы, Роза не хотела — боялась вида крови. В конце 1941-го сдала экзамены и ушла на фронт шифровальщицей."Мама меня очень не хотела отпускать, плакала, умоляла, — вспоминает Роза Александровна. — А папа сказал: "Иди". Он участвовал в сражениях с японцами, имел несколько наград".Она прошла всю войну — была на Волховском, Ленинградском, Карельском, Дальневосточном фронтах. Рассказывает, как ночевала в землянках, голодала.Она уцелела — вернулась с войны без ранений и контузий. Поступила в педагогический институт. Учителем проработала до пенсии, не захотела расставаться с детьми и организовала культурно-оздоровительный центр "Юность" с творческими кружками и спортивными секциями. Руководила им до 85 лет.Тонны бесхозного имуществаЗакрылась "Юность" внезапно — в 2009-м, когда сотрудников выселили из здания на Украинском бульваре в Москве. Бывший руководитель называет это "рейдерским захватом", якобы помещение захотели присвоить бизнесмены. Официальная же версия — нарушение условий договора аренды, так как организация задолжала оплату за два месяца."Приехали какие-то люди, все опечатали, вещи вынесли. Нас — педагогов, детей — как слепых кутят выбросили. К кому я только не обращалась! В ответ — одни отписки", — рассказывает ветеран.Имущество "Юности" — шесть пианино, проигрыватели, костюмы, шкафы, столы, стулья и прочую мебель — вывезли судебные приставы. До 2015-го все хранилось на складе частной фирмы "Лингвистон", с которой у ФССП договор. Но, как указано в судебных документах, ответственный за дело пристав "допустил ошибку" — а именно забыл, что имущество надо возвратить владельцу.Угрозы и штрафыСпустя несколько лет фирма потребовала освободить склад. Вещи перевезли в Кунцевский отдел судебных приставов. Забрать их имеет право только гендиректор центра, которым до сих пор числится Роза Александровна.Сейчас женщине 96 лет. Она перенесла инсульт, у нее множество других проблем со здоровьем. Несколько лет назад умер сын, что подкосило ее еще больше. Вывезти несколько тонн вещей со склада пенсионерка не может чисто физически. Помогать ей некому, а пристроить имущество "Юности" — некуда.Тем временем приставы, требуя исполнения решения суда, начали последовательно наказывать Розу Александровну.Впервые ее оштрафовали в декабре 2020-го по ч. 1 ст. 17.15 КоАП России. С ветеранской пенсии в 50 тысяч рублей списали почти половину. В тот день единственный близкий человек — сиделка Галина Шпилевая — была в отпуске. В итоге пожилая женщина осталась с проблемой один на один.Приставы прислали и другие извещения. В них говорилось, что в следующий раз штраф будет больше.Новые ограниченияПосле того как 9 мая РИА Новости рассказало историю Розы Александровны, в ФССП корреспондента заверили, что разберутся в ситуации. В июне представители ведомства заявили, что процедура исполнительного производства отложена.Впрочем, как оказалось, ненадолго. Его возобновили уже через несколько недель. В июне 2021-го ФССП на полгода ограничила ветерану выезд из России — "за долги". И снова, как отмечает Шпилевая, наложила штраф.Московские приставы заявили, что с подробной информацией вправе ознакомиться лишь стороны исполнительного производства. А журналистов перенаправили на официальный сайт организации. В пресс-службе ФССП России запрос агентства проигнорировали.Подорванное здоровьеНапомним: в мае помочь Розе Александровне вызвались сразу несколько ведомств и даже некоторые парламентарии. Но, по словам сиделки ветерана, пока никто ничего так и не сделал.Тогда же, весной, процессуальную проверку на основании ст. 144-145 УПК начал Следственный комитет. Спустя четыре месяца о ее результатах РИА Новости ничего не известно. На последний запрос агентства в СК ответили, что продолжают "устанавливать все обстоятельства произошедшего".По закону приставы имеют право штрафовать ветерана бесконечно. Но исполнить их требования пожилая женщина вряд ли сможет — последние недели она уже почти не встает с постели.

https://ria.ru/20210509/veteran-1731483226.html

https://ria.ru/20210709/grazhdanstvo-1740498441.html

https://ria.ru/20200509/1571144175.html

https://ria.ru/20201211/uvolnenie-1588630801.html

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общество, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), россия