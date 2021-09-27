https://ria.ru/20210927/ubiystvo-1752028842.html

Историк Соколов разрыдался в суде

Историк Соколов разрыдался в суде - РИА Новости, 27.09.2021

Историк Соколов разрыдался в суде

Историк Олег Соколов во время рассмотрения апелляции на приговор заявил, что убил аспирантку Анастасию Ещенко, потому что потерял голову, и разрыдался, следует... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:09

2021-09-27T16:09

2021-09-27T16:09

происшествия

санкт-петербург

санкт-петербургский городской суд

олег соколов (доцент спбгу)

анастасия ещенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590954714_0:11:3079:1743_1920x0_80_0_0_ff94932d605997d2a04595dd6892a0f3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Историк Олег Соколов во время рассмотрения апелляции на приговор заявил, что убил аспирантку Анастасию Ещенко, потому что потерял голову, и разрыдался, следует из видеотрансляции на сайте суда.""Я глубоко и искренне раскаиваюсь и в факте совершения, и в факте его сокрытия преступления. Не мог я этого сделать на холодную голову. Я не знаю, еще увижу ли дочек, но я их очень любил, они такие хорошие, такие добрые", - сквозь слезы сказал Соколов, выступая с последним словом.Санкт-Петербургский городской суд смягчать приговор не стал, утвердив 12,5-летний срок за убийство Ещенко и незаконное хранение оружия.Соколов не в первый раз пускает слезу в суде: во время избрания меры пресечения в ноябре 2019 года историк хватался за голову, тяжело вздыхал, а в какой-то момент не выдержал и начал плакать.Октябрьский районный суд Петербурга 25 декабря 2020 года приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.

https://ria.ru/20210927/prigovor-1752003134.html

https://ria.ru/20210916/sud-1750384833.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд, олег соколов (доцент спбгу), анастасия ещенко