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Историк Соколов разрыдался в суде
Историк Соколов разрыдался в суде - РИА Новости, 27.09.2021
Историк Соколов разрыдался в суде
Историк Олег Соколов во время рассмотрения апелляции на приговор заявил, что убил аспирантку Анастасию Ещенко, потому что потерял голову, и разрыдался, следует... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:09
2021-09-27T16:09
происшествия
санкт-петербург
санкт-петербургский городской суд
олег соколов (доцент спбгу)
анастасия ещенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Историк Олег Соколов во время рассмотрения апелляции на приговор заявил, что убил аспирантку Анастасию Ещенко, потому что потерял голову, и разрыдался, следует из видеотрансляции на сайте суда.""Я глубоко и искренне раскаиваюсь и в факте совершения, и в факте его сокрытия преступления. Не мог я этого сделать на холодную голову. Я не знаю, еще увижу ли дочек, но я их очень любил, они такие хорошие, такие добрые", - сквозь слезы сказал Соколов, выступая с последним словом.Санкт-Петербургский городской суд смягчать приговор не стал, утвердив 12,5-летний срок за убийство Ещенко и незаконное хранение оружия.Соколов не в первый раз пускает слезу в суде: во время избрания меры пресечения в ноябре 2019 года историк хватался за голову, тяжело вздыхал, а в какой-то момент не выдержал и начал плакать.Октябрьский районный суд Петербурга 25 декабря 2020 года приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
https://ria.ru/20210927/prigovor-1752003134.html
https://ria.ru/20210916/sud-1750384833.html
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происшествия, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд, олег соколов (доцент спбгу), анастасия ещенко
16:09 27.09.2021
 
Историк Соколов разрыдался в суде

Историк Соколов заявил в суде, что убил Анастасию Ещенко, потому что потерял голову

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОглашение приговора историку Олегу Соколову в Санкт-Петербурге
Оглашение приговора историку Олегу Соколову в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Историк Олег Соколов во время рассмотрения апелляции на приговор заявил, что убил аспирантку Анастасию Ещенко, потому что потерял голову, и разрыдался, следует из видеотрансляции на сайте суда.
""Я глубоко и искренне раскаиваюсь и в факте совершения, и в факте его сокрытия преступления. Не мог я этого сделать на холодную голову. Я не знаю, еще увижу ли дочек, но я их очень любил, они такие хорошие, такие добрые", - сквозь слезы сказал Соколов, выступая с последним словом.
Историк Олег Соколов во время оглашения приговора в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Вчера, 14:14
Петербургский суд оставил в силе приговор историку Соколову
Санкт-Петербургский городской суд смягчать приговор не стал, утвердив 12,5-летний срок за убийство Ещенко и незаконное хранение оружия.
Соколов не в первый раз пускает слезу в суде: во время избрания меры пресечения в ноябре 2019 года историк хватался за голову, тяжело вздыхал, а в какой-то момент не выдержал и начал плакать.
Октябрьский районный суд Петербурга 25 декабря 2020 года приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
Историк Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 17:46
Суд отказал историку Соколову в общественном защитнике при апелляции
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСанкт-Петербургский городской судОлег Соколов (доцент СПбГУ)Анастасия Ещенко
 
 
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