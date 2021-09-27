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Южная Корея выразила надежду на восстановление связи с КНДР
Южная Корея выразила надежду на восстановление связи с КНДР - РИА Новости, 27.09.2021
Южная Корея выразила надежду на восстановление связи с КНДР
Южная Корея надеется на скорейшее восстановление линий связи с КНДР и работы межкорейского офиса связи, заявило южнокорейское министерство объединения. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T07:02
2021-09-27T07:02
в мире
кндр (северная корея)
пхеньян
южная корея
ким чен ын
ким ё чжон
мун чжэ ин
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СЕУЛ, 27 сен - РИА Новости. Южная Корея надеется на скорейшее восстановление линий связи с КНДР и работы межкорейского офиса связи, заявило южнокорейское министерство объединения.Южная и Северная Корея 27 июля объявили о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских линий связи, которые были разорваны в июне 2020 года. Но на фоне проведения в августе Южной Кореей и США совместных военных учений КНДР снова перестала отвечать на звонки.Представитель министерства объединения Ли Чжон Чжу заявила на брифинге, что ведомство продолжит прилагать усилия, чтобы как можно раньше нормализовать работу межкорейского офиса связи.Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея готова не только провозгласить мир с Южной Кореей, но и восстановить межкорейский офис связи и провести саммит руководителей стран, при наличии взаимоуважения и справедливости в отношениях сторон.По данным министерства объединения, несмотря на позитивный тон заявления Ким Ё Чжон, КНДР все еще не выходит на контакт с Южной Кореей.Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН, в очередной раз предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая. По его мнению, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова.Ранее Ким Ё Чжон уже заявила, что Пхеньян готов к диалогу с Сеулом и полагает объявление прекращения войны интересным предложением и хорошей идеей, но в подходящее время и при соблюдении необходимых для такого обсуждения условий. Среди условий она назвала отсутствие враждебности со стороны Южной Кореи, взаимоуважение и отказ от предубеждений, "несправедливых двойных стандартов".
https://radiosputnik.ria.ru/20210925/kndr-1751788079.html
https://ria.ru/20210924/kndr-1751560480.html
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в мире, кндр (северная корея), пхеньян, южная корея, ким чен ын, ким ё чжон, мун чжэ ин
07:02 27.09.2021
 
Южная Корея выразила надежду на восстановление связи с КНДР

Южная Корея выразила надежду на восстановление работы межкорейского офиса связи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 27 сен - РИА Новости. Южная Корея надеется на скорейшее восстановление линий связи с КНДР и работы межкорейского офиса связи, заявило южнокорейское министерство объединения.
Южная и Северная Корея 27 июля объявили о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских линий связи, которые были разорваны в июне 2020 года. Но на фоне проведения в августе Южной Кореей и США совместных военных учений КНДР снова перестала отвечать на звонки.
Сестра северокорейского лидера Ким Е Чен, во время встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне, Северная Корея - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 18:01В мире
КНДР назвала условия для проведения саммита с Южной Кореей
Представитель министерства объединения Ли Чжон Чжу заявила на брифинге, что ведомство продолжит прилагать усилия, чтобы как можно раньше нормализовать работу межкорейского офиса связи.
"Правительство надеется на скорейшее восстановление межкорейских линий связи и начало диалога между ведомствами двух стран, чтобы ситуация на Корейском полуострове стабилизировалась и можно было бы разрешить и обсудить существующие проблемы", - заявила на брифинге.
Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея готова не только провозгласить мир с Южной Кореей, но и восстановить межкорейский офис связи и провести саммит руководителей стран, при наличии взаимоуважения и справедливости в отношениях сторон.
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 08:52
В КНДР оценили предложение Сеула об официальном окончании войны
По данным министерства объединения, несмотря на позитивный тон заявления Ким Ё Чжон, КНДР все еще не выходит на контакт с Южной Кореей.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН, в очередной раз предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая. По его мнению, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова.
Ранее Ким Ё Чжон уже заявила, что Пхеньян готов к диалогу с Сеулом и полагает объявление прекращения войны интересным предложением и хорошей идеей, но в подходящее время и при соблюдении необходимых для такого обсуждения условий. Среди условий она назвала отсутствие враждебности со стороны Южной Кореи, взаимоуважение и отказ от предубеждений, "несправедливых двойных стандартов".
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 17:35
Южная Корея предложила КНДР создать систему для онлайн-переговоров
 
В миреКНДР (Северная Корея)ПхеньянЮжная КореяКим Чен ЫнКим Ё ЧжонМун Чжэ Ин
 
 
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