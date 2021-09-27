https://ria.ru/20210927/svyaz-1751928831.html

Южная Корея выразила надежду на восстановление связи с КНДР

Южная Корея выразила надежду на восстановление связи с КНДР - РИА Новости, 27.09.2021

Южная Корея выразила надежду на восстановление связи с КНДР

Южная Корея надеется на скорейшее восстановление линий связи с КНДР и работы межкорейского офиса связи, заявило южнокорейское министерство объединения. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T07:02

2021-09-27T07:02

2021-09-27T07:02

в мире

кндр (северная корея)

пхеньян

южная корея

ким чен ын

ким ё чжон

мун чжэ ин

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СЕУЛ, 27 сен - РИА Новости. Южная Корея надеется на скорейшее восстановление линий связи с КНДР и работы межкорейского офиса связи, заявило южнокорейское министерство объединения.Южная и Северная Корея 27 июля объявили о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских линий связи, которые были разорваны в июне 2020 года. Но на фоне проведения в августе Южной Кореей и США совместных военных учений КНДР снова перестала отвечать на звонки.Представитель министерства объединения Ли Чжон Чжу заявила на брифинге, что ведомство продолжит прилагать усилия, чтобы как можно раньше нормализовать работу межкорейского офиса связи.Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея готова не только провозгласить мир с Южной Кореей, но и восстановить межкорейский офис связи и провести саммит руководителей стран, при наличии взаимоуважения и справедливости в отношениях сторон.По данным министерства объединения, несмотря на позитивный тон заявления Ким Ё Чжон, КНДР все еще не выходит на контакт с Южной Кореей.Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН, в очередной раз предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая. По его мнению, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова.Ранее Ким Ё Чжон уже заявила, что Пхеньян готов к диалогу с Сеулом и полагает объявление прекращения войны интересным предложением и хорошей идеей, но в подходящее время и при соблюдении необходимых для такого обсуждения условий. Среди условий она назвала отсутствие враждебности со стороны Южной Кореи, взаимоуважение и отказ от предубеждений, "несправедливых двойных стандартов".

https://radiosputnik.ria.ru/20210925/kndr-1751788079.html

https://ria.ru/20210924/kndr-1751560480.html

https://ria.ru/20210730/koreya-1743671775.html

кндр (северная корея)

пхеньян

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кндр (северная корея), пхеньян, южная корея, ким чен ын, ким ё чжон, мун чжэ ин