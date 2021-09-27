https://ria.ru/20210927/sovbez-1752021409.html

Путин исключил погибшего главу МЧС Зиничева из состава Совбеза

Путин исключил погибшего главу МЧС Зиничева из состава Совбеза - РИА Новости, 27.09.2021

Путин исключил погибшего главу МЧС Зиничева из состава Совбеза

Президент России Владимир Путин исключил погибшего главу МЧС Евгения Зиничева из состава Совета Безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на официальном РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:30

2021-09-27T15:30

2021-09-27T15:30

политика

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

совет безопасности рф

евгений зиничев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750518398_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_36523af13b50ffbef70d2121b6d09928.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин исключил погибшего главу МЧС Евгения Зиничева из состава Совета Безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в состав Совета Безопасности РФ... изменение, исключив из него Зиничева Е.Н.", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 27 сентября.Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент РФ Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Зиничева похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20210910/proschanie-1749461580.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет безопасности рф, евгений зиничев, россия