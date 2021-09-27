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Путин исключил погибшего главу МЧС Зиничева из состава Совбеза
Путин исключил погибшего главу МЧС Зиничева из состава Совбеза - РИА Новости, 27.09.2021
Путин исключил погибшего главу МЧС Зиничева из состава Совбеза
Президент России Владимир Путин исключил погибшего главу МЧС Евгения Зиничева из состава Совета Безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на официальном РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:30
2021-09-27T15:30
2021-09-27T15:30
политика
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
совет безопасности рф
евгений зиничев
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин исключил погибшего главу МЧС Евгения Зиничева из состава Совета Безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в состав Совета Безопасности РФ... изменение, исключив из него Зиничева Е.Н.", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 27 сентября.Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент РФ Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Зиничева похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.
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политика, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет безопасности рф, евгений зиничев, россия
Путин исключил погибшего главу МЧС Зиничева из состава Совбеза
Путин подписал указ об исключении погибшего главы МЧС Зиничева из состава Совбеза