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Путин исключил погибшего главу МЧС Зиничева из состава Совбеза
Путин исключил погибшего главу МЧС Зиничева из состава Совбеза - РИА Новости, 27.09.2021
Путин исключил погибшего главу МЧС Зиничева из состава Совбеза
Президент России Владимир Путин исключил погибшего главу МЧС Евгения Зиничева из состава Совета Безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на официальном РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:30
2021-09-27T15:30
политика
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
совет безопасности рф
евгений зиничев
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин исключил погибшего главу МЧС Евгения Зиничева из состава Совета Безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в состав Совета Безопасности РФ... изменение, исключив из него Зиничева Е.Н.", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 27 сентября.Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент РФ Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Зиничева похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.
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политика, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет безопасности рф, евгений зиничев, россия
15:30 27.09.2021
 
Путин исключил погибшего главу МЧС Зиничева из состава Совбеза

Путин подписал указ об исключении погибшего главы МЧС Зиничева из состава Совбеза

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин исключил погибшего главу МЧС Евгения Зиничева из состава Совета Безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в состав Совета Безопасности РФ... изменение, исключив из него Зиничева Е.Н.", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 27 сентября.
Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент РФ Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Зиничева похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.
На церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 12:28
Прощание c трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым
 
ПолитикаВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Совет Безопасности РФЕвгений ЗиничевРоссия
 
 
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