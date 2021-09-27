https://ria.ru/20210927/sfu-1751482507.html

Ученые рассказали, как гипертоникам снизить давление без лекарств

Ученые рассказали, как гипертоникам снизить давление без лекарств - РИА Новости, 27.09.2021

Ученые рассказали, как гипертоникам снизить давление без лекарств

Комплекс оздоровительных фитнес-тренировок для женщин-гипертоников разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в составе международной научной РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T03:00

2021-09-27T03:00

2021-09-27T09:57

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Комплекс оздоровительных фитнес-тренировок для женщин-гипертоников разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в составе международной научной группы. По словам авторов, комбинированные занятия спортом позволят улучшить параметры кровяного давления. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Physical Education and Sport.Гипертония — это заболевание сердечно-сосудистой системы, которое характеризуется повышением кровяного давления у человека в спокойном состоянии. По данным ВОЗ, за последние 30 лет количество взрослых в возрасте 30-79 лет с гипертонией увеличилось с 650 миллионов до 1,28 миллиарда.Для борьбы с этим заболеванием в клинической практике используются различные фармакологические средства. Но их длительное использование, как отметили ученые, может вызвать негативные побочные эффекты и психологическую зависимость у пациентов, поэтому специалисты в области медицины и здравоохранения рекомендуют использовать в качестве доступной альтернативы занятия фитнесом."Однако в научной среде нет полного консенсуса о наиболее эффективных методиках применения физической активности в деле профилактики и борьбы с артериальной гипертензией. Часть ученых рекомендуют использовать аэробную физическую активность — ходьба, бег, велопрогулки; другие эксперты пропагандируют анаэробные физические нагрузки — силовые тренировки с различными отягощениями", — прокомментировал доцент кафедры физической культуры СФУ, кандидат педагогических наук Александр Осипов.Кроме того, на сегодняшний день, по словам ученых СФУ, большинство научных знаний об использовании физических упражнений для борьбы с гипертензией получены в исследованиях, ограниченных выборками пациентов мужского пола.Исследователи из России и Польши изучили влияние различных видов физической активности на кровяное давление и функциональный статус женщин среднего возраста, страдающих гипертензией.После четырех месяцев комбинированных фитнес-тренировок у испытуемых в среднем показания пульсометрии отличались на 2-3 удара в минуту, параметры кровяного давления — верхнее на 4 мм рт.ст., нижнее на 3 мм рт.ст. в лучшую сторону по сравнению с другими пациентами, использовавшими только один из видов фитнеса.Однако, по словам Осипова, физическая активность даже одного вида тренировок, например, три раза в неделю, может снизить верхнее и нижнее артериальное давление у женщин на 5-7 мм рт. ст. Прогресс можно увидеть уже в течение первого месяца регулярных занятий спортом.Помимо этого, комбинированные фитнес-тренировки позволяют женщинам существенно повысить физический и функциональный статус за счет оптимизации работы сердечной мышцы и снижения массы тела, резюмировали ученые.

https://sn.ria.ru/20200907/mgpu-1576628292.html

https://sn.ria.ru/20200331/1569353019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, наука, красноярск, сибирский федеральный университет, здоровье, навигатор абитуриента, университетская наука, россия