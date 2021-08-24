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За последние 30 лет количество больных гипертонией выросло вдвое
За последние 30 лет количество больных гипертонией выросло вдвое - РИА Новости, 24.08.2021
За последние 30 лет количество больных гипертонией выросло вдвое
Количество взрослых в возрасте 30-79 лет с гипертонией увеличилось с 650 миллионов до 1,28 миллиарда за последние 30 лет, свидетельствуют данные исследования... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T23:44
2021-08-24T23:44
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перу
польша
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здоровье
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ЛОНДОН, 24 авг – РИА Новости. Количество взрослых в возрасте 30-79 лет с гипертонией увеличилось с 650 миллионов до 1,28 миллиарда за последние 30 лет, свидетельствуют данные исследования лондонского университета Imperial College London и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованного в научном журнале Lancet.При этом авторы исследования утверждают, что почти половина этих людей не знали о том, что у них гипертония."Исследование охватывало период 1990-2019 гг. В нем использовались данные измерения и лечения артериального давления более чем у 100 миллионов человек в возрасте 30-79 лет в 184 странах, которые в совокупности охватывают 99% населения земного шара, что делает его наиболее полным обзором глобальных тенденций в области гипертонии на сегодняшний день", - отметили авторы научной работы.Исследователи обнаружили, что с 1990 по 2019 год общий уровень гипертонии в мире практически не изменился, но распространенность заболевания перешла от богатых стран к странам с низким и средним уровнем дохода. "В результате в Канаде, Перу и Швейцарии в 2019 году был один из самых низких показателей распространенности гипертонии в мире, в то время как одни из самых высоких показателей наблюдались в Доминиканской Республике, Ямайке и Парагвае для женщин и Венгрии, Парагвае и Польше для мужчин", - указано в исследовании."Хотя процент людей, страдающих гипертонией, мало изменился с 1990 года, число людей, страдающих гипертонией, удвоилось (1,28 миллиарда). В первую очередь это было связано с ростом и старением населения", - пояснили авторы работы.Исследование также показало, что более половины людей (53% женщин и 62% мужчин) с гипертонией, или в общей сложности 720 миллионов человек, не получали необходимого лечения.
https://ria.ru/20210824/pandemiya-1747002402.html
https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746578374.html
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венгрия, перу, польша, воз, здоровье
23:44 24.08.2021
 
За последние 30 лет количество больных гипертонией выросло вдвое

Научный журнал Lancet представил данные о двойном росте больных гипертонией за последние 30 лет

© Depositphotos / Syda_ProductionsБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Depositphotos / Syda_Productions
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ЛОНДОН, 24 авг – РИА Новости. Количество взрослых в возрасте 30-79 лет с гипертонией увеличилось с 650 миллионов до 1,28 миллиарда за последние 30 лет, свидетельствуют данные исследования лондонского университета Imperial College London и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованного в научном журнале Lancet.
При этом авторы исследования утверждают, что почти половина этих людей не знали о том, что у них гипертония.
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"Исследование охватывало период 1990-2019 гг. В нем использовались данные измерения и лечения артериального давления более чем у 100 миллионов человек в возрасте 30-79 лет в 184 странах, которые в совокупности охватывают 99% населения земного шара, что делает его наиболее полным обзором глобальных тенденций в области гипертонии на сегодняшний день", - отметили авторы научной работы.
Исследователи обнаружили, что с 1990 по 2019 год общий уровень гипертонии в мире практически не изменился, но распространенность заболевания перешла от богатых стран к странам с низким и средним уровнем дохода. "В результате в Канаде, Перу и Швейцарии в 2019 году был один из самых низких показателей распространенности гипертонии в мире, в то время как одни из самых высоких показателей наблюдались в Доминиканской Республике, Ямайке и Парагвае для женщин и Венгрии, Парагвае и Польше для мужчин", - указано в исследовании.
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"Хотя процент людей, страдающих гипертонией, мало изменился с 1990 года, число людей, страдающих гипертонией, удвоилось (1,28 миллиарда). В первую очередь это было связано с ростом и старением населения", - пояснили авторы работы.
Исследование также показало, что более половины людей (53% женщин и 62% мужчин) с гипертонией, или в общей сложности 720 миллионов человек, не получали необходимого лечения.
 
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