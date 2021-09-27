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Экс-премьер СССР Рыжков останется на посту сенатора
Экс-премьер СССР Рыжков останется на посту сенатора - РИА Новости, 27.09.2021
Экс-премьер СССР Рыжков останется на посту сенатора
Вступивший в должность губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков продлил полномочия 91-летнего Николая Рыжкова в должности члена Совета Федерации от... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:43
2021-09-27T17:46
политика
ссср
николай рыжков
белгородская область
совет федерации рф
россия
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Вступивший в должность губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков продлил полномочия 91-летнего Николая Рыжкова в должности члена Совета Федерации от исполнительной власти региона, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.Гладков принял первые решения в должности губернатора Белгородской области."Полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от правительства Белгородской области, наделён Николай Рыжков, ранее занимавший этот пост. Также, в соответствии со статьёй 37 Устава Белгородской области, региональное правительство слагает свои полномочия, но продолжит работать до формирования нового состава", - говорится в сообщении.Рыжков занимает место сенатора от Белгородской области с 2003 года. Он родился 28 сентября 1929 года, в 1985-1990 годах был председателем Совета министров СССР.
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политика, ссср, николай рыжков, белгородская область, совет федерации рф, россия, вячеслав гладков
17:43 27.09.2021 (обновлено: 17:46 27.09.2021)
 
Экс-премьер СССР Рыжков останется на посту сенатора

В Белгородской области продлили полномочия сенатора Николая Рыжкова, экс-премьера СССР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор, член комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Вступивший в должность губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков продлил полномочия 91-летнего Николая Рыжкова в должности члена Совета Федерации от исполнительной власти региона, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.
Гладков принял первые решения в должности губернатора Белгородской области.
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"Полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от правительства Белгородской области, наделён Николай Рыжков, ранее занимавший этот пост. Также, в соответствии со статьёй 37 Устава Белгородской области, региональное правительство слагает свои полномочия, но продолжит работать до формирования нового состава", - говорится в сообщении.
Рыжков занимает место сенатора от Белгородской области с 2003 года. Он родился 28 сентября 1929 года, в 1985-1990 годах был председателем Совета министров СССР.
 
ПолитикаСССРНиколай РыжковБелгородская областьСовет Федерации РФРоссияВячеслав Гладков
 
 
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