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Экс-премьер СССР Рыжков останется на посту сенатора
Экс-премьер СССР Рыжков останется на посту сенатора - РИА Новости, 27.09.2021
Экс-премьер СССР Рыжков останется на посту сенатора
Вступивший в должность губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков продлил полномочия 91-летнего Николая Рыжкова в должности члена Совета Федерации от... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:43
2021-09-27T17:43
2021-09-27T17:46
политика
ссср
николай рыжков
белгородская область
совет федерации рф
россия
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Вступивший в должность губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков продлил полномочия 91-летнего Николая Рыжкова в должности члена Совета Федерации от исполнительной власти региона, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.Гладков принял первые решения в должности губернатора Белгородской области."Полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от правительства Белгородской области, наделён Николай Рыжков, ранее занимавший этот пост. Также, в соответствии со статьёй 37 Устава Белгородской области, региональное правительство слагает свои полномочия, но продолжит работать до формирования нового состава", - говорится в сообщении.Рыжков занимает место сенатора от Белгородской области с 2003 года. Он родился 28 сентября 1929 года, в 1985-1990 годах был председателем Совета министров СССР.
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политика, ссср, николай рыжков, белгородская область, совет федерации рф, россия, вячеслав гладков
17:43 27.09.2021 (обновлено: 17:46 27.09.2021)
Экс-премьер СССР Рыжков останется на посту сенатора
В Белгородской области продлили полномочия сенатора Николая Рыжкова, экс-премьера СССР