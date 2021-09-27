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Биография Кирилла Разлогова

Биография Кирилла Разлогова - РИА Новости, 27.09.2021

Биография Кирилла Разлогова

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Эмильевич Разлогов родился 6 мая 1946... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:49

2021-09-27T13:49

2021-09-27T13:49

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Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Эмильевич Разлогов родился 6 мая 1946 года в Москве. В юношеском возрасте некоторое время жил Франции, где работал его отец-дипломат.В 1969 году окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, в 1984 году – Академию внешней торговли. Доктор искусствоведения (1984).В 1969 году был принят научным сотрудником в Госфильмофонд СССР.В 1972 году начал преподавательскую деятельность на Высших курсах сценаристов и режиссеров, читал курс лекций по истории зарубежного киноВ 1976-1977 годах работал в НИИ киноискусства.С 1977 по 1988 год был советником председателя Госкино СССР.В 1989 году был избран директором Российского института культурологии и занимал этот пост до июня 2013 года.С 1999 года – программный директор Московского международного кинофестиваля (с перерывом в 2006-2008 годах).С 2012 года – профессор ВГИКа, с 2013 года – ведущий научный сотрудник НИИ киноискусства ВГИК.Был заведующим отделом разработки и апробации методик кинопросвещения, руководителем мастерской сценарно-киноведческого факультета.Преподавал также в Институте европейских культур Российского государственного гуманитарного университета.Был президентом Гильдии киноведов и кинокритиков, президентом Нового института культурологии, созданного в мае 2014 года по его инициативе. Кирилл Разлогов был специалистом в области теоретической и прикладной культурологии, теории и истории аудиовизуальной культуры, истории и теории кинопроцесса. Его библиография включает 14 книг и около 600 научных работ по истории искусства и кинематографа, различным проблемам культуры.Он также являлся автором статей по истории и теории кино в Большой российской энциклопедии, среди них: Вим Вендерс, Кларк Гейбл, Сесил Блаунт Де Милль, Марлен Дитрих, Томас Харпер Инс и др.С 1990-х годов Разлогов принимал участие в подготовке аналитических материалов по развитию культуры и искусства, в разработке законодательства о культуре, научных и общественных обсуждениях различных проблем в области культуры и искусства.С 1993 года он выступал в качестве автора и ведущего научно популярных телевизионных программ о киноискусстве: "Киномарафон" (1993-1995), "Век кино" (1994-1995), "От киноавангарда к видеоарту" (2001-2002), "Культ кино" (с 2001 года по настоящее время).Входил в международный редакционный совет журнала "Личность. Культура. Общество". Был членом научного совета РАН по комплексной проблеме "История мировой культуры", руководителем Комиссии Научного совета РАН по изучению и охране культурного и природного наследия (2002) и др.Являлся почетным членом Российской академии художеств (2019).Кирилл Разлогов – заслуженный деятель искусства Российской Федерации (1996).Был награжден орденом Дружбы (2006), французским орденом искусств и литературы степени кавалера (2012), золотой медалью Министерства культуры Республики Армения (2016).26 сентября 2021 года Кирилл Разлогов скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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