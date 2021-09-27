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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210927/razlogov-1751938464.html
Умер президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов
Умер президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов - РИА Новости, 27.09.2021
Умер президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов
В воскресенье в возрасте 75 лет умер президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, культуролог Кирилл Разлогов. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:29
2021-09-27T11:38
культура
общество
кирилл разлогов
россия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В воскресенье в возрасте 75 лет умер президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, культуролог Кирилл Разлогов.Дата и место прощания станут известны позже.Разлогов родился в 1946 году в семье дипломата. В 1969-м окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, в 1984-м — Академию внешней торговли.В 1972 году начал читать лекции о зарубежном кино на Высших курсах сценаристов и режиссеров, затем работал в НИИ киноискусства, советником председателя Госкино СССР, директором Российского института культурологии.С 1999 года Разлогов был программным директором Московского международного кинофестиваля, а также президентом Гильдии киноведов и кинокритиков; с 2013-го — ведущим научным сотрудником НИИ киноискусства и профессором ВГИКа.Автор книг и статей об истории кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996).
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общество, кирилл разлогов, россия
09:29 27.09.2021 (обновлено: 11:38 27.09.2021)
 
Умер президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов умер в возрасте 75 лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКирилл Разлогов
Кирилл Разлогов - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В воскресенье в возрасте 75 лет умер президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, культуролог Кирилл Разлогов.
"Он скончался вчера от сердечной недостаточности", — сообщила РИА Новости его дочь Анастасия Разлогова.
Дата и место прощания станут известны позже.
Разлогов родился в 1946 году в семье дипломата. В 1969-м окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, в 1984-м — Академию внешней торговли.
В 1972 году начал читать лекции о зарубежном кино на Высших курсах сценаристов и режиссеров, затем работал в НИИ киноискусства, советником председателя Госкино СССР, директором Российского института культурологии.
С 1999 года Разлогов был программным директором Московского международного кинофестиваля, а также президентом Гильдии киноведов и кинокритиков; с 2013-го — ведущим научным сотрудником НИИ киноискусства и профессором ВГИКа.
Автор книг и статей об истории кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996).
 
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