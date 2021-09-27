https://ria.ru/20210927/puzyr-1751617030.html

Рванет ли пузырь: россияне подсели на кредитную иглу

Рванет ли пузырь: россияне подсели на кредитную иглу - РИА Новости, 27.09.2021

Рванет ли пузырь: россияне подсели на кредитную иглу

В августе банки выдали рекордную сумму кредитов наличными — почти 647 миллиардов рублей. На треть больше, чем в прошлом году. Россияне погружаются в долговую... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T08:00

2021-09-27T08:00

2021-09-27T08:07

экономика

центральный банк рф (цб рф)

кредиты

ипотека

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Ирина Бадмаева. В августе банки выдали рекордную сумму кредитов наличными — почти 647 миллиардов рублей. На треть больше, чем в прошлом году. Россияне погружаются в долговую яму — об этом с беспокойством говорят глава ЦБ Эльвира Набиуллина и помощник президента Максим Орешкин. Лопнет ли пузырь на рынке потребительского кредитования — выяснило РИА Новости.Подсели на кредитыВ последний месяц лета финансовые организации одобрили более двух миллионов кредитов. В июле было на 7,5 процента меньше.Жить в долг вынуждает инфляция. В августе пятилетний максимум: 6,7 процента год к году. И это на фоне медленного восстановления доходов.Подогревает спрос повышение ключевой ставки. В начале сентября ЦБ пятый раз подряд увеличил этот параметр — до 6,75. Как правило, следом подтягиваются и проценты по займам. Поэтому клиенты торопятся взять кредит прежде, чем он подорожает.Сейчас банки предлагают номинально низкие ставки. Маржинальность наращивают за счет комиссионных доходов. Навязывают страховку. Пустеющие кошельки вынуждают соглашаться на любые условия.Обратить внимание на рост потребительского кредитования призывает помощник президента и бывший министр экономики Максим Орешкин. Сумма в 647 миллиардов рублей — это "больше, чем все выплаты пенсионерам и школьникам, вместе взятым", отмечает он.Недовольна ситуацией и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Чем больше ссуд при отстающих доходах, тем выше риски. Однако говорить о пузыре пока рано, считает она.Дело в том, что заемщики дисциплинированно обслуживают кредиты. Просроченная задолженность выросла, но незначительно. С начала года — примерно на восемь процентов, чуть превысив к 1 сентября триллион рублей. Это лучше, чем в 2020-м. Тогда за январь — август не платили по каждому пятому займу.Снижается и доля "плохих" долгов в розничном портфеле банков с 4,3 процента. А объем кредитов достиг 23,6 триллиона рублей.Однако зачастую россияне просто перекредитовываются. И долговая нагрузка только усиливается."Каждый пятый заемщик отдает банку до трети ежемесячного дохода. Каждый второй — половину. У многих на кредит уходит более 80 процентов кровно заработанных", — указывает Анастасия Ускова, генеральный директор финтех-платформы "Фаст Ривер".Самые закредитованные регионы — Калмыкия, Тува и Курганская область. Медианная сумма задолженности экономически активного населения по стране — 208 тысяч рублей. В 40 субъектах — от 200 до 300 тысяч."О проблеме сигнализируют банкротства. За первое полугодие несостоятельными признали 88 тысяч человек — вдвое больше, чем в 2020-м. Более того, каждый шестой — клиент микрофинансовых организаций", — говорит Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями."Охладить" рынокЧтобы охладить рынок, есть несколько инструментов. "В первую очередь — повышение ключевой ставки. Регулятор дает сигнал: деньги станут дороже. Сначала интерес к заемным средствам растет. Но в долгосрочной перспективе ажиотаж должен спасть", — считает Анастасия Ускова.С 1 октября ЦБ повышает надбавки к коэффициентам риска. Банкам придется замораживать больше капитала, чтобы выдать новый кредит. Но средства распределены неравномерно. И некоторые финансовые организации просто переманивают клиентов у конкурентов. Поэтому регулятор намерен и дальше увеличивать надбавки."Проблемные ссуды ни к чему. Сейчас используют систему скрининга — оценивают кредитоспособность и платежеспособность клиента. Ужесточают требования. Повышение надбавки на пользу и заемщикам, которые часто необдуманно берут кредиты. В итоге их признают банкротами, лишают имущества, порой единственного. Теперь доступ к заемным средствам усложнится", — рассуждает Федор Сидоров, частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования".Могут быть и более радикальные меры, например, количественный запрет на рискованные кредиты. Пока у регулятора такого права нет.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призывает законодательно ужесточить расчет полной стоимости кредита (ПСК) по всем видам ссуд. Необходимо обязать банки включать в нее дополнительные услуги, полагает она.Сейчас так поступают в ипотеке — в ПСК добавляют страховку. Но необеспеченных и других кредитов это не касается.Есть и еще одна проблема — заемщики с сомнительной кредитной историей и низкими доходами попадают в лапы микрофинансовых организаций. "Двенадцать миллионов человек получают мизерные зарплаты и настолько погрязли в долгах, что вынуждены обращаться за микрозаймами", — подчеркивает Алексей Кричевский.Ситуация изменится, как только начнут расти доходы. Во втором квартале впервые за пандемию вышли в плюс — 6,8 процента в годовом выражении. Но увеличились и расходы. В номинальном выражении — на 34,6 процента относительно 2020-го. Сказывается инфляция.Неоднократно на низкие доходы обращал внимание Владимир Путин. Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней, считает президент. Чтобы повысить благосостояние, нужно увеличить число работающих на 700 тысяч. Тогда рынок труда вернется к допандемийному уровню.

https://ria.ru/20210813/vklady-1745517633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), кредиты, ипотека