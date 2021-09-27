https://ria.ru/20210927/putin-1752019198.html

"Настоящий хардкор!" Китайцы восхитились отдыхом Путина в тайге

Китайцы восхитились отдыхом Путина в тайге

"Настоящий хардкор!" Китайцы восхитились отдыхом Путина в тайге

Пользователи соцсети Sina Weibo прокомментировали видео с отдыха Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:20

2021-09-27T15:20

2021-09-27T16:00

сергей шойгу

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети Sina Weibo прокомментировали видео с отдыха Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге."Почему не опубликовано ни одной фотографии, как Путин едет на медведе?" — задался вопросом L1nNN."В то время как лидер противоборствующей страны играет в гольф <…> здесь настоящий хардкор!" — отметил Гусу Яоян."Посмотрите, как он прямо пышет здоровьем. Не то что некоторые", — написал iBingo."Но даже рыбалка Путина вселяет Байдену страх…" — сыронизировал Holmes-Sure."Отлично умеет сочетать работу и отдых", — добавил Баян-Налати."Путин, кажется, умеет делать все, он только в космосе не был", — подытожили пользователи.Накануне телеканал "Россия 24" показал видео из поездки российского лидера в Сибирь в компании главы Минобороны. Во время отпуска президент рыбачил, гулял по горам, сплавлялся по реке на катере и переночевал в палатке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210927/putin-1751993029.html

https://ria.ru/20210601/rybalka-1735115183.html

россия

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2021

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сергей шойгу, владимир путин, россия