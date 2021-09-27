https://ria.ru/20210927/putin-1752019198.html
"Настоящий хардкор!" Китайцы восхитились отдыхом Путина в тайге
Китайцы восхитились отдыхом Путина в тайге
"Настоящий хардкор!" Китайцы восхитились отдыхом Путина в тайге
Пользователи соцсети Sina Weibo прокомментировали видео с отдыха Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:20
2021-09-27T15:20
2021-09-27T16:00
сергей шойгу
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети Sina Weibo прокомментировали видео с отдыха Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге."Почему не опубликовано ни одной фотографии, как Путин едет на медведе?" — задался вопросом L1nNN."В то время как лидер противоборствующей страны играет в гольф <…> здесь настоящий хардкор!" — отметил Гусу Яоян."Посмотрите, как он прямо пышет здоровьем. Не то что некоторые", — написал iBingo."Но даже рыбалка Путина вселяет Байдену страх…" — сыронизировал Holmes-Sure."Отлично умеет сочетать работу и отдых", — добавил Баян-Налати."Путин, кажется, умеет делать все, он только в космосе не был", — подытожили пользователи.Накануне телеканал "Россия 24" показал видео из поездки российского лидера в Сибирь в компании главы Минобороны. Во время отпуска президент рыбачил, гулял по горам, сплавлялся по реке на катере и переночевал в палатке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
https://ria.ru/20210927/putin-1751993029.html
https://ria.ru/20210601/rybalka-1735115183.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сергей шойгу, владимир путин, россия
15:20 27.09.2021 (обновлено: 16:00 27.09.2021)
"Настоящий хардкор!" Китайцы восхитились отдыхом Путина в тайге
Пользователи китайской соцсети Sina Weibo восхитились отдыхом Путина в сибирской тайге
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Пользователи соцсети Sina Weibo
прокомментировали видео с отдыха Владимира Путина
и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге.
"Почему не опубликовано ни одной фотографии, как Путин едет на медведе?" — задался вопросом L1nNN.
"В то время как лидер противоборствующей страны играет в гольф <…> здесь настоящий хардкор!" — отметил Гусу Яоян.
"Посмотрите, как он прямо пышет здоровьем. Не то что некоторые", — написал iBingo.
"Но даже рыбалка Путина вселяет Байдену страх…" — сыронизировал Holmes-Sure.
"Отлично умеет сочетать работу и отдых", — добавил Баян-Налати.
"Путин, кажется, умеет делать все, он только в космосе не был", — подытожили пользователи.
Накануне телеканал "Россия 24" показал видео из поездки российского лидера в Сибирь в компании главы Минобороны. Во время отпуска президент рыбачил, гулял по горам, сплавлялся по реке на катере и переночевал в палатке.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>