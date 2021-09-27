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"Настоящий хардкор!" Китайцы восхитились отдыхом Путина в тайге
Китайцы восхитились отдыхом Путина в тайге
"Настоящий хардкор!" Китайцы восхитились отдыхом Путина в тайге
Пользователи соцсети Sina Weibo прокомментировали видео с отдыха Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:20
2021-09-27T16:00
сергей шойгу
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети Sina Weibo прокомментировали видео с отдыха Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге."Почему не опубликовано ни одной фотографии, как Путин едет на медведе?" — задался вопросом L1nNN."В то время как лидер противоборствующей страны играет в гольф &lt;…&gt; здесь настоящий хардкор!" — отметил Гусу Яоян."Посмотрите, как он прямо пышет здоровьем. Не то что некоторые", — написал iBingo."Но даже рыбалка Путина вселяет Байдену страх…" — сыронизировал Holmes-Sure."Отлично умеет сочетать работу и отдых", — добавил Баян-Налати."Путин, кажется, умеет делать все, он только в космосе не был", — подытожили пользователи.Накануне телеканал "Россия 24" показал видео из поездки российского лидера в Сибирь в компании главы Минобороны. Во время отпуска президент рыбачил, гулял по горам, сплавлялся по реке на катере и переночевал в палатке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210927/putin-1751993029.html
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сергей шойгу, владимир путин, россия
15:20 27.09.2021 (обновлено: 16:00 27.09.2021)
 
"Настоящий хардкор!" Китайцы восхитились отдыхом Путина в тайге

Пользователи китайской соцсети Sina Weibo восхитились отдыхом Путина в сибирской тайге

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время рыбалки в тайге
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время рыбалки в тайге - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети Sina Weibo прокомментировали видео с отдыха Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге.
"Почему не опубликовано ни одной фотографии, как Путин едет на медведе?" — задался вопросом L1nNN.
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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"В то время как лидер противоборствующей страны играет в гольф <…> здесь настоящий хардкор!" — отметил Гусу Яоян.
"Посмотрите, как он прямо пышет здоровьем. Не то что некоторые", — написал iBingo.
"Но даже рыбалка Путина вселяет Байдену страх…" — сыронизировал Holmes-Sure.
"Отлично умеет сочетать работу и отдых", — добавил Баян-Налати.
"Путин, кажется, умеет делать все, он только в космосе не был", — подытожили пользователи.
Накануне телеканал "Россия 24" показал видео из поездки российского лидера в Сибирь в компании главы Минобороны. Во время отпуска президент рыбачил, гулял по горам, сплавлялся по реке на катере и переночевал в палатке.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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