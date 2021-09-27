https://ria.ru/20210927/ptitsa-1752038548.html

Минсельхоз договорился с производителями о ценах на мясо птицы

Минсельхоз договорился с производителями о ценах на мясо птицы - РИА Новости, 27.09.2021

Минсельхоз договорился с производителями о ценах на мясо птицы

Минсельхоз РФ договорился с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года, министерство также обратится в... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:44

2021-09-27T16:44

2021-09-27T18:39

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дмитрий патрушев

продукты

цены

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ договорился с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года, министерство также обратится в Минпромторг для установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства продукции, говорится в сообщении Минсельхоза.Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел совещание о ситуации в отрасли птицеводства с участием крупнейших производителей, а также представителей Минпромторга, Минтруда и региональных органов управления АПК."Дмитрий Патрушев отметил, что ведомством достигнуты договоренности с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года. В связи с этим Минсельхоз подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства данной продукции", - говорится в сообщенииМинистр отметил, что в текущем году ряд факторов привел к снижению объемов производства птицеводческой продукции. Среди таких факторов - проблемы с импортом в РФ инкубационного яйца в начале года и неблагоприятная эпизоотическая обстановка в ряде регионов. Вместе с тем, как указывает Минсельхоз, в марте ведомство выработало комплекс мер, позволивших оказать бизнесу поддержку."Во-первых, были приняты решения для сохранения обеспеченности отрасли кормами. В частности, введены таможенные пошлины на экспорт основных зерновых и масличных культур. Во-вторых, было введено субсидирование перевозки соевого шрота из Дальнего Востока, Сибири и Калининграда в центральные регионы страны", - перечисляет ведомство. Кроме того, была предусмотрена пролонгация до 12 лет льготных инвесткредитов для предприятий, пострадавших от птичьего гриппа.В первом полугодии проведена работа по снятию ограничений на поставки инкубационного яйца из ключевых стран-производителей, одновременно для снижения зависимости РФ от импорта Минсельхоз предусмотрел инвесткредиты и "капексы" (возмещение части прямых понесенных затрат на капитальное строительство) на создание и модернизацию репродукторов 1-го и 2-го порядков."Весь комплекс мер к середине лета позволил практически восстановить объемы и стабилизировать рынок. В настоящее время правительством обсуждаются различные меры для дальнейшего наращивания темпов производства и сдерживания цен", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210922/produkty-1751370013.html

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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий патрушев, продукты, цены