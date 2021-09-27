16:44 27.09.2021 (обновлено: 18:39 27.09.2021)
Минсельхоз договорился с производителями о ценах на мясо птицы
Минсельхоз договорился с производителями о стабильных ценах на мясо птицы до конца года
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПокупатель в мясном отделе гипермаркета "Ашан" в Москве
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ договорился с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года, министерство также обратится в Минпромторг для установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства продукции, говорится в сообщении Минсельхоза.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел совещание о ситуации в отрасли птицеводства с участием крупнейших производителей, а также представителей Минпромторга, Минтруда и региональных органов управления АПК.
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"Дмитрий Патрушев отметил, что ведомством достигнуты договоренности с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года. В связи с этим Минсельхоз подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства данной продукции", - говорится в сообщении
Министр отметил, что в текущем году ряд факторов привел к снижению объемов производства птицеводческой продукции. Среди таких факторов - проблемы с импортом в РФ инкубационного яйца в начале года и неблагоприятная эпизоотическая обстановка в ряде регионов. Вместе с тем, как указывает Минсельхоз, в марте ведомство выработало комплекс мер, позволивших оказать бизнесу поддержку.
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"Во-первых, были приняты решения для сохранения обеспеченности отрасли кормами. В частности, введены таможенные пошлины на экспорт основных зерновых и масличных культур. Во-вторых, было введено субсидирование перевозки соевого шрота из Дальнего Востока, Сибири и Калининграда в центральные регионы страны", - перечисляет ведомство. Кроме того, была предусмотрена пролонгация до 12 лет льготных инвесткредитов для предприятий, пострадавших от птичьего гриппа.
В первом полугодии проведена работа по снятию ограничений на поставки инкубационного яйца из ключевых стран-производителей, одновременно для снижения зависимости РФ от импорта Минсельхоз предусмотрел инвесткредиты и "капексы" (возмещение части прямых понесенных затрат на капитальное строительство) на создание и модернизацию репродукторов 1-го и 2-го порядков.
"Весь комплекс мер к середине лета позволил практически восстановить объемы и стабилизировать рынок. В настоящее время правительством обсуждаются различные меры для дальнейшего наращивания темпов производства и сдерживания цен", - говорится в сообщении.
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