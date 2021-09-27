Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/ptitsa-1752038548.html
Минсельхоз договорился с производителями о ценах на мясо птицы
Минсельхоз договорился с производителями о ценах на мясо птицы - РИА Новости, 27.09.2021
Минсельхоз договорился с производителями о ценах на мясо птицы
Минсельхоз РФ договорился с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года, министерство также обратится в... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:44
2021-09-27T18:39
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дмитрий патрушев
продукты
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597818294_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_8033b86fa3ef0f80e0ab1e9d79720651.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ договорился с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года, министерство также обратится в Минпромторг для установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства продукции, говорится в сообщении Минсельхоза.Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел совещание о ситуации в отрасли птицеводства с участием крупнейших производителей, а также представителей Минпромторга, Минтруда и региональных органов управления АПК."Дмитрий Патрушев отметил, что ведомством достигнуты договоренности с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года. В связи с этим Минсельхоз подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства данной продукции", - говорится в сообщенииМинистр отметил, что в текущем году ряд факторов привел к снижению объемов производства птицеводческой продукции. Среди таких факторов - проблемы с импортом в РФ инкубационного яйца в начале года и неблагоприятная эпизоотическая обстановка в ряде регионов. Вместе с тем, как указывает Минсельхоз, в марте ведомство выработало комплекс мер, позволивших оказать бизнесу поддержку."Во-первых, были приняты решения для сохранения обеспеченности отрасли кормами. В частности, введены таможенные пошлины на экспорт основных зерновых и масличных культур. Во-вторых, было введено субсидирование перевозки соевого шрота из Дальнего Востока, Сибири и Калининграда в центральные регионы страны", - перечисляет ведомство. Кроме того, была предусмотрена пролонгация до 12 лет льготных инвесткредитов для предприятий, пострадавших от птичьего гриппа.В первом полугодии проведена работа по снятию ограничений на поставки инкубационного яйца из ключевых стран-производителей, одновременно для снижения зависимости РФ от импорта Минсельхоз предусмотрел инвесткредиты и "капексы" (возмещение части прямых понесенных затрат на капитальное строительство) на создание и модернизацию репродукторов 1-го и 2-го порядков."Весь комплекс мер к середине лета позволил практически восстановить объемы и стабилизировать рынок. В настоящее время правительством обсуждаются различные меры для дальнейшего наращивания темпов производства и сдерживания цен", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210922/produkty-1751370013.html
https://ria.ru/20210925/produkty-1751730976.html
https://ria.ru/20210921/tseny-1751063806.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597818294_309:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_a82b1cdbae7874836e466f4016b6931e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий патрушев, продукты, цены
16:44 27.09.2021 (обновлено: 18:39 27.09.2021)
 
Минсельхоз договорился с производителями о ценах на мясо птицы

Минсельхоз договорился с производителями о стабильных ценах на мясо птицы до конца года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПокупатель в мясном отделе гипермаркета "Ашан" в Москве
Покупатель в мясном отделе гипермаркета Ашан в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ договорился с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года, министерство также обратится в Минпромторг для установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства продукции, говорится в сообщении Минсельхоза.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел совещание о ситуации в отрасли птицеводства с участием крупнейших производителей, а также представителей Минпромторга, Минтруда и региональных органов управления АПК.
Покупатель и продавец на овощном рынке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 19:52
В России подешевели морковь, капуста и лук
"Дмитрий Патрушев отметил, что ведомством достигнуты договоренности с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года. В связи с этим Минсельхоз подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства данной продукции", - говорится в сообщении
Министр отметил, что в текущем году ряд факторов привел к снижению объемов производства птицеводческой продукции. Среди таких факторов - проблемы с импортом в РФ инкубационного яйца в начале года и неблагоприятная эпизоотическая обстановка в ряде регионов. Вместе с тем, как указывает Минсельхоз, в марте ведомство выработало комплекс мер, позволивших оказать бизнесу поддержку.
Женщина в супермаркете - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 04:19
Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
"Во-первых, были приняты решения для сохранения обеспеченности отрасли кормами. В частности, введены таможенные пошлины на экспорт основных зерновых и масличных культур. Во-вторых, было введено субсидирование перевозки соевого шрота из Дальнего Востока, Сибири и Калининграда в центральные регионы страны", - перечисляет ведомство. Кроме того, была предусмотрена пролонгация до 12 лет льготных инвесткредитов для предприятий, пострадавших от птичьего гриппа.
В первом полугодии проведена работа по снятию ограничений на поставки инкубационного яйца из ключевых стран-производителей, одновременно для снижения зависимости РФ от импорта Минсельхоз предусмотрел инвесткредиты и "капексы" (возмещение части прямых понесенных затрат на капитальное строительство) на создание и модернизацию репродукторов 1-го и 2-го порядков.
"Весь комплекс мер к середине лета позволил практически восстановить объемы и стабилизировать рынок. В настоящее время правительством обсуждаются различные меры для дальнейшего наращивания темпов производства и сдерживания цен", - говорится в сообщении.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 01:15
Экономисты рассказали, что сильнее всего подорожает до конца года
 
ЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дмитрий ПатрушевПродуктыЦены
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22В Приамурье имущество экс-замглавы обратили в доход государства
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
03:15Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
03:10Главы 100 государств выступили на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
02:59Лимаренко заявил, что Сахалин привлечет инвестиции в нефтяную отрасль
Лента новостейМолния