Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/proekt-1751940455.html
В ГД внесли проект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков
В ГД внесли проект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков - РИА Новости, 27.09.2021
В ГД внесли проект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков
В Госдуму в понедельник внесен законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд, сообщил РИА Новости один из его авторов,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:38
2021-09-27T10:12
политика
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Госдуму в понедельник внесен законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд, сообщил РИА Новости один из его авторов, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий", - сказал он.Проект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах."Законопроект предусматривает меры, направленные на улучшение качества жизни наших граждан, закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованного функционирования и взаимодействия между собой. Ведь именно от своевременности и качества принимаемых решений зависит благосостояние граждан, обеспечение реализации их прав", - отметил Клишас.По его словам, на обеспечение единой и четко функционирующей системы органов публичной власти направлены изменения, предусматривающие повышение ответственности органов госвласти субъекта РФ и расширение мер по противодействию коррупции.
https://ria.ru/20210925/gubernatory-1751805699.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, госдума рф, россия
09:38 27.09.2021 (обновлено: 10:12 27.09.2021)
 
В ГД внесли проект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков

В Госдуму внесли проект, разрешающий губернаторам избираться на более двух сроков подряд

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Госдуму в понедельник внесен законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд, сообщил РИА Новости один из его авторов, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий", - сказал он.
Проект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.
"Законопроект предусматривает меры, направленные на улучшение качества жизни наших граждан, закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованного функционирования и взаимодействия между собой. Ведь именно от своевременности и качества принимаемых решений зависит благосостояние граждан, обеспечение реализации их прав", - отметил Клишас.
По его словам, на обеспечение единой и четко функционирующей системы органов публичной власти направлены изменения, предусматривающие повышение ответственности органов госвласти субъекта РФ и расширение мер по противодействию коррупции.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с избранными высшими должностными лицами субъектов РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 19:20
Путин напомнил губернаторам об ответственности перед людьми
 
ПолитикаГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:42Проценко возглавит комиссию "Единой России" по здравоохранению
13:39Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству
13:39Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме
13:38Путин назвал "Единую Россию" залогом стабильности в стране
13:37Шойгу возглавит комиссию "Единой России" по развитию Восточной Сибири
13:37"Единая Россия" показала стремление к внутреннему развитию, заявил Путин
13:37Кандидат в канцлеры Германии Шольц рассказал про ночь после выборов
13:36Фракция ЕР после выборов может обновиться почти наполовину, заявил Путин
13:34В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков
13:33Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу
13:33Пользователи нового iPad mini столкнулись с неожиданной проблемой
13:33Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
13:29Экс-глава Тувы рассказал об экстремальном отдыхе Путина
13:23Владимир Лукин заявил об уходе из Совфеда
13:19Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц
13:18Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
13:18Официальный курс евро на вторник снизился на 65 копеек
13:17Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем
13:14Ученые заявили о сильном снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
13:14Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы
Лента новостейМолния