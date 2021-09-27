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В ГД внесли проект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков
В ГД внесли проект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков - РИА Новости, 27.09.2021
В ГД внесли проект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков
В Госдуму в понедельник внесен законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд, сообщил РИА Новости один из его авторов,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:38
2021-09-27T09:38
2021-09-27T10:12
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Госдуму в понедельник внесен законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд, сообщил РИА Новости один из его авторов, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий", - сказал он.Проект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах."Законопроект предусматривает меры, направленные на улучшение качества жизни наших граждан, закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованного функционирования и взаимодействия между собой. Ведь именно от своевременности и качества принимаемых решений зависит благосостояние граждан, обеспечение реализации их прав", - отметил Клишас.По его словам, на обеспечение единой и четко функционирующей системы органов публичной власти направлены изменения, предусматривающие повышение ответственности органов госвласти субъекта РФ и расширение мер по противодействию коррупции.
https://ria.ru/20210925/gubernatory-1751805699.html
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политика, госдума рф, россия
09:38 27.09.2021 (обновлено: 10:12 27.09.2021)
В ГД внесли проект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков
В Госдуму внесли проект, разрешающий губернаторам избираться на более двух сроков подряд
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
В Госдуму
в понедельник внесен законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд, сообщил РИА Новости один из его авторов, глава комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству Андрей Клишас
.
"В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий", - сказал он.
Проект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.
"Законопроект предусматривает меры, направленные на улучшение качества жизни наших граждан, закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованного функционирования и взаимодействия между собой. Ведь именно от своевременности и качества принимаемых решений зависит благосостояние граждан, обеспечение реализации их прав", - отметил Клишас.
По его словам, на обеспечение единой и четко функционирующей системы органов публичной власти направлены изменения, предусматривающие повышение ответственности органов госвласти субъекта РФ и расширение мер по противодействию коррупции.