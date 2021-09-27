https://ria.ru/20210927/proekt-1751940455.html

В ГД внесли проект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков

В ГД внесли проект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков - РИА Новости, 27.09.2021

В ГД внесли проект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков

В Госдуму в понедельник внесен законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд, сообщил РИА Новости один из его авторов,... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T09:38

2021-09-27T09:38

2021-09-27T10:12

политика

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Госдуму в понедельник внесен законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд, сообщил РИА Новости один из его авторов, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий", - сказал он.Проект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах."Законопроект предусматривает меры, направленные на улучшение качества жизни наших граждан, закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованного функционирования и взаимодействия между собой. Ведь именно от своевременности и качества принимаемых решений зависит благосостояние граждан, обеспечение реализации их прав", - отметил Клишас.По его словам, на обеспечение единой и четко функционирующей системы органов публичной власти направлены изменения, предусматривающие повышение ответственности органов госвласти субъекта РФ и расширение мер по противодействию коррупции.

https://ria.ru/20210925/gubernatory-1751805699.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, россия