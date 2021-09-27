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Петербургский суд оставил в силе приговор историку Соколову
Петербургский суд оставил в силе приговор историку Соколову - РИА Новости, 27.09.2021
Петербургский суд оставил в силе приговор историку Соколову
Санкт-Петербургский городской суд утвердил срок наказания историку Олегу Соколову, осуждённому на 12,5 лет за убийство аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:14
2021-09-27T14:33
происшествия
санкт-петербург
убийство девушки доцентом спбгу
олег соколов (доцент спбгу)
санкт-петербургский городской суд
анастасия ещенко
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд утвердил срок наказания историку Олегу Соколову, осуждённому на 12,5 лет за убийство аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия, следует из видеотрансляции на сайте суда."Апелляционную жалобу на приговор оставить без удовлетворения", - огласила судья.Также горсуд определил приговор в отношении Соколова изменить в части передачи вещественных доказательств по делу в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.Жалобу подала сторона защиты историка. В ней адвокаты просили отменить приговор Октябрьского районного суда и отправить дело на новое рассмотрение, или смягчить приговор, переквалифицировав действия Соколова на статью 107 УК РФ (Убийство в состоянии аффекта), а также учесть ряд смягчающих обстоятельств, не учтенных районным судом – аморальное, по версии защиты, поведение Ещенко и эмоциональное расстройство Соколова в момент убийства.Историк, выступая сегодня на заседании, заявил, что раскаивается в совершенном преступлении и попытке его сокрытия. Соколов подчеркнул, что действовал в состоянии аффекта и был расстроен поведением Ещенко.Адвокат Александра Бакшеева, представляющая потерпевшую сторону, просила оставить приговор первой инстанции в силе. Сторона гособвинения также указала, что находит приговор справедливым, а назначенное историку наказание - соразмерным.Октябрьский районный суд 25 декабря приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
https://ria.ru/20201020/raschleniteli-1580527295.html
https://ria.ru/20210119/sokolov-1593691693.html
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происшествия, санкт-петербург, убийство девушки доцентом спбгу, олег соколов (доцент спбгу), санкт-петербургский городской суд, анастасия ещенко, россия
14:14 27.09.2021 (обновлено: 14:33 27.09.2021)
 
Петербургский суд оставил в силе приговор историку Соколову

Петербургский суд оставил в силе приговор историку Соколову, осужденному на 12,5 года

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИсторик Олег Соколов во время оглашения приговора в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Историк Олег Соколов во время оглашения приговора в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд утвердил срок наказания историку Олегу Соколову, осуждённому на 12,5 лет за убийство аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия, следует из видеотрансляции на сайте суда.
"Апелляционную жалобу на приговор оставить без удовлетворения", - огласила судья.
Также горсуд определил приговор в отношении Соколова изменить в части передачи вещественных доказательств по делу в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
Жалобу подала сторона защиты историка. В ней адвокаты просили отменить приговор Октябрьского районного суда и отправить дело на новое рассмотрение, или смягчить приговор, переквалифицировав действия Соколова на статью 107 УК РФ (Убийство в состоянии аффекта), а также учесть ряд смягчающих обстоятельств, не учтенных районным судом – аморальное, по версии защиты, поведение Ещенко и эмоциональное расстройство Соколова в момент убийства.
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Историк, выступая сегодня на заседании, заявил, что раскаивается в совершенном преступлении и попытке его сокрытия. Соколов подчеркнул, что действовал в состоянии аффекта и был расстроен поведением Ещенко.
Адвокат Александра Бакшеева, представляющая потерпевшую сторону, просила оставить приговор первой инстанции в силе. Сторона гособвинения также указала, что находит приговор справедливым, а назначенное историку наказание - соразмерным.
Октябрьский районный суд 25 декабря приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
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