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Петербургский суд оставил в силе приговор историку Соколову

Петербургский суд оставил в силе приговор историку Соколову - РИА Новости, 27.09.2021

Петербургский суд оставил в силе приговор историку Соколову

Санкт-Петербургский городской суд утвердил срок наказания историку Олегу Соколову, осуждённому на 12,5 лет за убийство аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:14

2021-09-27T14:14

2021-09-27T14:33

происшествия

санкт-петербург

убийство девушки доцентом спбгу

олег соколов (доцент спбгу)

санкт-петербургский городской суд

анастасия ещенко

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд утвердил срок наказания историку Олегу Соколову, осуждённому на 12,5 лет за убийство аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия, следует из видеотрансляции на сайте суда."Апелляционную жалобу на приговор оставить без удовлетворения", - огласила судья.Также горсуд определил приговор в отношении Соколова изменить в части передачи вещественных доказательств по делу в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.Жалобу подала сторона защиты историка. В ней адвокаты просили отменить приговор Октябрьского районного суда и отправить дело на новое рассмотрение, или смягчить приговор, переквалифицировав действия Соколова на статью 107 УК РФ (Убийство в состоянии аффекта), а также учесть ряд смягчающих обстоятельств, не учтенных районным судом – аморальное, по версии защиты, поведение Ещенко и эмоциональное расстройство Соколова в момент убийства.Историк, выступая сегодня на заседании, заявил, что раскаивается в совершенном преступлении и попытке его сокрытия. Соколов подчеркнул, что действовал в состоянии аффекта и был расстроен поведением Ещенко.Адвокат Александра Бакшеева, представляющая потерпевшую сторону, просила оставить приговор первой инстанции в силе. Сторона гособвинения также указала, что находит приговор справедливым, а назначенное историку наказание - соразмерным.Октябрьский районный суд 25 декабря приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.

https://ria.ru/20201020/raschleniteli-1580527295.html

https://ria.ru/20210119/sokolov-1593691693.html

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