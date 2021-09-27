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Пермский вуз возобновил работу после ЧП со стрельбой
Пермский вуз возобновил работу после ЧП со стрельбой - РИА Новости, 27.09.2021
Пермский вуз возобновил работу после ЧП со стрельбой
Пермский государственный научный исследовательский университет (ПГНИУ) возобновил работу. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:09
2021-09-27T12:17
образование - общество
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 27 сен — РИА Новости. Пермский государственный научный исследовательский университет (ПГНИУ) возобновил работу.Обучение пока организовано в дистанционном формате, на территорию кампуса пускают только сотрудников и преподавателей, которые указаны в списках на КПП.Для пеших посетителей сейчас открыт восточный вход. Возле него находится мемориал в память о погибших при стрельбе, стоят столы с большим количеством цветов и свечами. Западный вход, через который в вуз вошел стрелявший, закрыт: подход к нему обтянут сигнальной лентой, часть стекол отсутствует. Рядом с входной дверью лежат цветы.Въезд на территорию кампуса также организовали по спискам.Как рассказал РИА Новости один из преподавателей университета, их составляли на основании данных, предоставленных руководителями факультетов и других структурных подразделений вуза.Утром поток педагогов и сотрудников был малочисленным. По информации пресс-службы университета, удаленное обучение продлится до 2 октября.Стрельба в Пермском университетеТрагедия произошла утром 20 сентября. Студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл огонь в здании, жертвами стали шесть человек, 47 пострадали.При задержании он оказывал сопротивление, в результате чего получил тяжелое ранение. Студента обезвредили сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров.Злоумышленник пришел в сознание спустя несколько дней, ему удалили часть голени.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Бекмансурову грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
https://ria.ru/20210926/strelba-1751903847.html
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образование - общество, пермь, стрельба в пермском госуниверситете
09:09 27.09.2021 (обновлено: 12:17 27.09.2021)
 
Пермский вуз возобновил работу после ЧП со стрельбой

Пермский вуз возобновил работу после ЧП со стрельбой, в здания впускают по спискам

© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанкЦветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Смирнов
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Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 27 сен — РИА Новости. Пермский государственный научный исследовательский университет (ПГНИУ) возобновил работу.
Обучение пока организовано в дистанционном формате, на территорию кампуса пускают только сотрудников и преподавателей, которые указаны в списках на КПП.
Для пеших посетителей сейчас открыт восточный вход. Возле него находится мемориал в память о погибших при стрельбе, стоят столы с большим количеством цветов и свечами. Западный вход, через который в вуз вошел стрелявший, закрыт: подход к нему обтянут сигнальной лентой, часть стекол отсутствует. Рядом с входной дверью лежат цветы.
Въезд на территорию кампуса также организовали по спискам.
Цветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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Как рассказал РИА Новости один из преподавателей университета, их составляли на основании данных, предоставленных руководителями факультетов и других структурных подразделений вуза.
Утром поток педагогов и сотрудников был малочисленным. По информации пресс-службы университета, удаленное обучение продлится до 2 октября.
Константин Калинин и Владимир Макаров - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 12:08
Путин наградил полицейских, которые обезвредили стрелявшего в Перми

Стрельба в Пермском университете

Трагедия произошла утром 20 сентября. Студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл огонь в здании, жертвами стали шесть человек, 47 пострадали.
При задержании он оказывал сопротивление, в результате чего получил тяжелое ранение. Студента обезвредили сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров.
Злоумышленник пришел в сознание спустя несколько дней, ему удалили часть голени.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Бекмансурову грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Траур по погибшим при стрельбе в Перми
© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.

Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
1 из 8

Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.

Люди зажигают свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
2 из 8

Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.

Цветы и свечи в память о погибших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
3 из 8

Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В центре Керчи установили импровизированный мемориал.

Люди у стихийного мемориала в Керчи, организованного в память о погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете
4 из 8

В центре Керчи установили импровизированный мемориал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.

Цветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
5 из 8

Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.

Люди возлагают цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
6 из 8

Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.

Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
7 из 8

Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.

Флаг города Перми, приспущенный в знак траура в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
8 из 8

В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
2 из 8

Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 8

В центре Керчи установили импровизированный мемориал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 8

Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
7 из 8

Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
8 из 8

В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
 
Образование - ОбществоПермьСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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