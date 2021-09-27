https://ria.ru/20210927/perm-1751936238.html

Пермский вуз возобновил работу после ЧП со стрельбой

Пермский вуз возобновил работу после ЧП со стрельбой - РИА Новости, 27.09.2021

Пермский вуз возобновил работу после ЧП со стрельбой

Пермский государственный научный исследовательский университет (ПГНИУ) возобновил работу. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T09:09

2021-09-27T09:09

2021-09-27T12:17

образование - общество

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 27 сен — РИА Новости. Пермский государственный научный исследовательский университет (ПГНИУ) возобновил работу.Обучение пока организовано в дистанционном формате, на территорию кампуса пускают только сотрудников и преподавателей, которые указаны в списках на КПП.Для пеших посетителей сейчас открыт восточный вход. Возле него находится мемориал в память о погибших при стрельбе, стоят столы с большим количеством цветов и свечами. Западный вход, через который в вуз вошел стрелявший, закрыт: подход к нему обтянут сигнальной лентой, часть стекол отсутствует. Рядом с входной дверью лежат цветы.Въезд на территорию кампуса также организовали по спискам.Как рассказал РИА Новости один из преподавателей университета, их составляли на основании данных, предоставленных руководителями факультетов и других структурных подразделений вуза.Утром поток педагогов и сотрудников был малочисленным. По информации пресс-службы университета, удаленное обучение продлится до 2 октября.Стрельба в Пермском университетеТрагедия произошла утром 20 сентября. Студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл огонь в здании, жертвами стали шесть человек, 47 пострадали.При задержании он оказывал сопротивление, в результате чего получил тяжелое ранение. Студента обезвредили сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров.Злоумышленник пришел в сознание спустя несколько дней, ему удалили часть голени.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Бекмансурову грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

https://ria.ru/20210926/strelba-1751903847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, пермь, стрельба в пермском госуниверситете