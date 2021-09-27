https://ria.ru/20210927/patriarkh-1752003265.html

Патриарх Варфоломей вторгся на Украину не по своей воле, заявил глава РПЦ

Патриарх Варфоломей вторгся на Украину не по своей воле, заявил глава РПЦ - РИА Новости, 27.09.2021

Патриарх Варфоломей вторгся на Украину не по своей воле, заявил глава РПЦ

Константинопольский патриарх Варфоломей совершил свое "безумное вторжение" на Украину не по своей воле, но это не снимает с него ответственности, заявил в... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:14

2021-09-27T14:14

2021-09-27T14:14

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украина

петр порошенко

элладская православная церковь

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константинопольский патриархат

ситуация на украине

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей совершил свое "безумное вторжение" на Украину не по своей воле, но это не снимает с него ответственности, заявил в понедельник патриарх Московский и вся Руси Кирилл во время проповеди в московском храме Христа Спасителя.Православные христиане отмечают праздник Воздвижения Креста Господня в понедельник, 27 (14 по старому стилю) сентября, в этот день в храмы выносят особые кресты для поклонения верующих. В праздник патриарх Кирилл провел богослужение в храме Христа Спасителя. Также патриарх Кирилл наградил церковными наградами "во внимание трудам на благо святой Церкви" председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона и его заместителей."Сейчас у Отдела внешних церковных связей большее внимание на отношение с зарубежными странами, религиозными организациями и на работу по преодолению расколов во вселенском православии, которые порождены незаконным, антиканоническим, безумным вторжением Константинопольского патриарха на Украину. Позволю себе сказать, потому что знаю хорошо патриарха Варфоломея, что, наверное, не своим разумом он действовал и не по своей воле", - сказал патриарх Кирилл.Он отметил, что не принимает аргументацию о том, что патриарх Варфоломей не мог поступить иначе, так как на него оказывалось существенное политическое давление."Когда мне кто-то говорит, что он не мог поступить иначе, я этим людям отвечаю: "А как же мы поступали иначе, живя в атеистическом государстве?". Когда нам говорят, что сегодня патриарх Варфоломей не мог поступить иначе, намекая на могущественные силы извне, я не принимаю этой аргументации", - подчеркнул глава Русской церкви.Он напомнил, что среди патриархов Константинопольских были мученики, исповедники, один из которых – патриарх Григорий V, который в 1821 году был повешен на воротах патриархии. "Константинополь представлялся нам твердыней православия. И поэтому мы очень по-человечески переживаем, что сегодня Константинопольский патриархат отпал в раскол, потому что причащался с раскольниками и признал не имеющих законной хиротонии самосвятов каноническими архиереями", - рассказал предстоятель РПЦ.Вместе с тем, он отметил необходимость этот раскол преодолеть. "Надеюсь, весь коллектив Отдела внешних церковных связей будет делать все, чтобы был преодолен раскол в православной церкви, водворился мир, и чтобы мы в этом соборе когда-нибудь вместе с главами поместных православных церквей могли бы отслужить божественную Евхаристию и причаститься от одной чаши. Чтобы это произошло как можно быстрее, нужно молиться. Вся Церковь должна молиться для преодоления разделений", - сказал патриарх Кирилл.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура - так называемая "Православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности новая "церковь" оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://ria.ru/20210923/mitropolity-1751350538.html

https://ria.ru/20210917/raskol-1750390242.html

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украина, петр порошенко, элладская православная церковь, московский патриархат, константинопольский патриархат, ситуация на украине