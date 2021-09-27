https://ria.ru/20210927/otnosheniya-1751930567.html

Азербайджан выразил готовность к нормализации отношений с Арменией

Азербайджан выразил готовность к нормализации отношений с Арменией - РИА Новости, 27.09.2021

Азербайджан выразил готовность к нормализации отношений с Арменией

Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией, говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД страны. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T07:43

2021-09-27T07:43

2021-09-27T07:43

в мире

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

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БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией, говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД страны.В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210925/vstrecha-1751739062.html

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

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2021

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в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика