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Азербайджан выразил готовность к нормализации отношений с Арменией
Азербайджан выразил готовность к нормализации отношений с Арменией - РИА Новости, 27.09.2021
Азербайджан выразил готовность к нормализации отношений с Арменией
Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией, говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД страны. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T07:43
2021-09-27T07:43
в мире
армения
азербайджан
нагорно-карабахская республика
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БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией, говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД страны.В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210925/vstrecha-1751739062.html
армения
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в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика
07:43 27.09.2021
 
Азербайджан выразил готовность к нормализации отношений с Арменией

МИД Азербайджана заявил о готовности к нормализации отношений с Арменией

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией, говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД страны.
"Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ. Мы призываем Армению уважать эти основополагающие принципы и соблюдать свои международные обязательства в целях обеспечения мира, безопасности и процветания в регионе", - говорится в заявлении.
В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 07:48
Главы МИД Армении и Азербайджана встретились впервые с ноября 2020 года
 
В миреАрменияАзербайджанНагорно-Карабахская Республика
 
 
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